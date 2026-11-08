वित्त कंपनी के ऑफिस का शटर खुलते ही निकल गई चीख, अंदर लटका मिला युवती का शव
गोरखपुर में एक वित्त कंपनी में काम करने वाली युवती का शव उसी के ऑफिस में लटका मिला। घर वालों को जब इसकी सूचना मिली तो वह मौके पर पहुंचे और बेटी की हत्या का आरोप लगाया।
Gorakhpur News: यूपी के गोरखपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक वित्त कंपनी के ऑफिस में युवती का शव फंदे से लटका मिला। जैसे ही ऑफिस का शटर उठाया तो कर्मचारियों की चीख निकल गई। आनन-फानन में पुलिस को सूचना देकर बुलाया गया। घटना की सूचना पाकर युवती के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। परिजनों ने बेटी की हत्या करके शव लटकाने का आरोप लगाया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज के शवगृह भेज दिया।
शाहपुर थाना क्षेत्र की ईस्टर्नपुर कॉलोनी में रहने वाली 20 वर्षीय युवती निंकी टिनकोनिया नंबर स्थित एक वित्त कंपनी में काम करती थी। परिजनों के मुताबिक, शनिवार रात निंकी घर नहीं लौटी तो उसकी मां विमला ने उसकी तलाश शुरू की। रात नौ बजकर 42 मिनट पर विमला ईस्टर्नपुर स्थित वित्त कंपनी के कार्यालय पहुंचीं। वहां उन्हें बाहर बेटी की चप्पलें और स्कूटर खड़ा मिला। कार्यालय का शटर खुला हुआ था। अंदर देखने पर उन्होंने निंकी को फंदे से लटका पाया। परिजनों ने कार्यालय प्रबंधक सूरज यादव को निंकी की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है।
चार बहनों में सबसे छोटी थी निंकी
निंकी के पिता राजमन वेल्डिंग का काम करते हैं, जबकि उसकी मां एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में रसोइया हैं। वह चार बहनों में सबसे छोटी थी। उसका एक भाई वाहन सर्विसिंग केंद्र में काम करता है। रविवार सुबह परिजनों और ग्रामीणों ने कार्यालय के बाहर एकत्र होकर प्रदर्शन किया। उन्होंने निष्पक्ष जांच और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। युवती के माता-पिता और बहनों ने आरोप लगाया कि सूरज यादव ने उसकी हत्या की है।
कार्यालय के सभी सीसीटीवी कैमरे भी बंद मिले
परिजनों ने यह भी सवाल उठाया कि कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे बंद थे। उन्होंने घटना के समय कार्यालय में मौजूद लोगों और निंकी के वहां पहुंचने की परिस्थितियों को लेकर भी सवाल उठाए। गोरखनाथ के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) रवि कुमार सिंह ने बताया कि युवती की मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।