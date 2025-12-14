दिल्ली के स्क्रैप व्यापारी को धोखे से बुलाकर लूटा, भाजपा नेता समेत तीन दबोचे, पार्टी ने भी लिया ऐक्शन

संक्षेप: बुलंदशहर जिले के गांव हसनपुर स्थित एक फार्म हाउस पर दिल्ली के स्क्रैप व्यापारी को धोखे से बुलाकर बंधक बनाकर 2.50 लाख रुपये और दो मोबाइल लूट लिए गए। पुलिस ने भाजपा नेता समेत तीन को पकड़ा है।

बुलंदशहर जिले के गांव हसनपुर स्थित एक फार्म हाउस पर दिल्ली के स्क्रैप व्यापारी को धोखे से बुलाकर बंधक बनाकर 2.50 लाख रुपये और दो मोबाइल लूट लिए गए। चार आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया, जिसमें से तीन आरोपी खुद को पुलिस की स्पेशल टीम बता रहे थे। देहात पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर भाजपा नेता रविंद्र समेत तीन आरोपियों को दबोच लिया। आरोपियों से लूटी गई रकम भी बरामद हो गई है। उधर मामले में भाजपा ने कार्रवाई करते हुए रविंद्र को भाजपा अग्रसेन मंडल के शक्ति केंद्र संयोजक पद से निष्कासित कर दिया गया।

दिल्ली के सीलमपुर क्षेत्र निवासी शहजाद पुत्र खुर्शीद स्क्रैप का कारोबार करता है। 11 दिसंबर को शहजाद के पास एक कॉल आई। कॉलकर्ता ने खुद को साजिद निवासी बुलंदशहर बताते हुए कहा कि उसके पास काफी मात्रा में एल्युमीनियम है। अगर उसे खरीदना है तो बुलंदशहर आकर देख लें। 12 दिसंबर को शहजाद बुलंदशहर पहुंचा, जहां उसे गांव हसनपुर के एक फार्म हाउस में कुछ स्क्रैप दिखाया गया। शहजाद ने 175 रुपये किलोग्राम के हिसाब से सौदा तय कर दिया। इसके पश्चात 13 दिसंबर को शहजाद अपने परिचित शीलेंद्र व उमेश निवासी दिल्ली के साथ माल लेने के लिए बुलंदशहर के गांव हसनपुर पहुंचा। आरोप है कि गांव हसनपुर में फार्म हाउस के अंदर उन्हें बंद कर लिया गया।

फार्म हाउस में तीन अन्य आरोपी भी आ गए, जो खुद को पुलिस की स्पेशल टीम बता रहे थे। इन आरोपियों को साजिद द्वारा रविंद्र, बबलू एवं मनोज नाम लेकर बुलाया जा रहा था। खुद को पुलिसकर्मी बताने वाले आरोपियों के पास डंडे एवं तमंचे आदि हथियार थे। चारों आरोपियों द्वारा व्यापारी शहजाद से मारपीट कर 2.50 लाख रुपये लूट लिए गए। इसके बाद पीड़ितों को चारों आरोपी उनकी गाड़ी में बैठाकर नदी के पुल की तरफ लेकर आए और पीड़ित एवं उसके साथी उमेश का फोन छीनकर भगा दिया। देहात पुलिस ने आरोपी साजिद, रविंद्र, बबलू एवं मनोज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली।

पुलिस ने भाजपा नेता समेत तीन आरोपी दबोचे लूट की घटना की जानकारी मिलते ही देहात पुलिस सक्रिय हो गई। देहात पुलिस और स्वाट टीम ने एक भाजपा नेता समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया है। पुलिस लाइन स्थित सभागार में एसपी सिटी शंकर प्रसाद और एएसपी ऋजुल ने बताया कि कोतवाली देहात पुलिस, नगर पुलिस और स्वाट टीम ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से लूटे गये 1.98 लाख रुपये, मोबाइल, घटना में प्रयुक्त गाडी व तमंचा-कारतूस बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आरोपियों में साजिद पुत्र आजाद निवासी मोहल्ला वंशीधर(जहांगीराबाद), रविंद्र पुत्र राजवीर सिंह निवासी गांव हीरापुर (थाना कोतवाली देहात) और मनोज पुत्र चरन सिंह निवासी गांव हीरापुर (थाना कोतवाली देहात) शामिल हैं। एसपी सिटी ने बताया कि तीनों आरोपियों का पूछताछ कर चालान कर दिया गया है।