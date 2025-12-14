Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsUP Newsscrap dealer from Delhi was lured and robbed three people including BJP leader were arrested and party also took action
दिल्ली के स्क्रैप व्यापारी को धोखे से बुलाकर लूटा, भाजपा नेता समेत तीन दबोचे, पार्टी ने भी लिया ऐक्शन

दिल्ली के स्क्रैप व्यापारी को धोखे से बुलाकर लूटा, भाजपा नेता समेत तीन दबोचे, पार्टी ने भी लिया ऐक्शन

संक्षेप:

बुलंदशहर जिले के गांव हसनपुर स्थित एक फार्म हाउस पर दिल्ली के स्क्रैप व्यापारी को धोखे से बुलाकर बंधक बनाकर 2.50 लाख रुपये और दो मोबाइल लूट लिए गए। पुलिस ने भाजपा नेता समेत तीन को पकड़ा है।

Dec 14, 2025 09:10 pm ISTDinesh Rathour बुलंदशहर
share

बुलंदशहर जिले के गांव हसनपुर स्थित एक फार्म हाउस पर दिल्ली के स्क्रैप व्यापारी को धोखे से बुलाकर बंधक बनाकर 2.50 लाख रुपये और दो मोबाइल लूट लिए गए। चार आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया, जिसमें से तीन आरोपी खुद को पुलिस की स्पेशल टीम बता रहे थे। देहात पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर भाजपा नेता रविंद्र समेत तीन आरोपियों को दबोच लिया। आरोपियों से लूटी गई रकम भी बरामद हो गई है। उधर मामले में भाजपा ने कार्रवाई करते हुए रविंद्र को भाजपा अग्रसेन मंडल के शक्ति केंद्र संयोजक पद से निष्कासित कर दिया गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दिल्ली के सीलमपुर क्षेत्र निवासी शहजाद पुत्र खुर्शीद स्क्रैप का कारोबार करता है। 11 दिसंबर को शहजाद के पास एक कॉल आई। कॉलकर्ता ने खुद को साजिद निवासी बुलंदशहर बताते हुए कहा कि उसके पास काफी मात्रा में एल्युमीनियम है। अगर उसे खरीदना है तो बुलंदशहर आकर देख लें। 12 दिसंबर को शहजाद बुलंदशहर पहुंचा, जहां उसे गांव हसनपुर के एक फार्म हाउस में कुछ स्क्रैप दिखाया गया। शहजाद ने 175 रुपये किलोग्राम के हिसाब से सौदा तय कर दिया। इसके पश्चात 13 दिसंबर को शहजाद अपने परिचित शीलेंद्र व उमेश निवासी दिल्ली के साथ माल लेने के लिए बुलंदशहर के गांव हसनपुर पहुंचा। आरोप है कि गांव हसनपुर में फार्म हाउस के अंदर उन्हें बंद कर लिया गया।

फार्म हाउस में तीन अन्य आरोपी भी आ गए, जो खुद को पुलिस की स्पेशल टीम बता रहे थे। इन आरोपियों को साजिद द्वारा रविंद्र, बबलू एवं मनोज नाम लेकर बुलाया जा रहा था। खुद को पुलिसकर्मी बताने वाले आरोपियों के पास डंडे एवं तमंचे आदि हथियार थे। चारों आरोपियों द्वारा व्यापारी शहजाद से मारपीट कर 2.50 लाख रुपये लूट लिए गए। इसके बाद पीड़ितों को चारों आरोपी उनकी गाड़ी में बैठाकर नदी के पुल की तरफ लेकर आए और पीड़ित एवं उसके साथी उमेश का फोन छीनकर भगा दिया। देहात पुलिस ने आरोपी साजिद, रविंद्र, बबलू एवं मनोज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली।

पुलिस ने भाजपा नेता समेत तीन आरोपी दबोचे

लूट की घटना की जानकारी मिलते ही देहात पुलिस सक्रिय हो गई। देहात पुलिस और स्वाट टीम ने एक भाजपा नेता समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया है। पुलिस लाइन स्थित सभागार में एसपी सिटी शंकर प्रसाद और एएसपी ऋजुल ने बताया कि कोतवाली देहात पुलिस, नगर पुलिस और स्वाट टीम ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से लूटे गये 1.98 लाख रुपये, मोबाइल, घटना में प्रयुक्त गाडी व तमंचा-कारतूस बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आरोपियों में साजिद पुत्र आजाद निवासी मोहल्ला वंशीधर(जहांगीराबाद), रविंद्र पुत्र राजवीर सिंह निवासी गांव हीरापुर (थाना कोतवाली देहात) और मनोज पुत्र चरन सिंह निवासी गांव हीरापुर (थाना कोतवाली देहात) शामिल हैं। एसपी सिटी ने बताया कि तीनों आरोपियों का पूछताछ कर चालान कर दिया गया है।

भाजपा नेता है आरोपी रविंद्र, किया गया निष्कासित

पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों में से एक आरोपी रविंद्र लोधी भाजपा नेता है, जो भाजपा अग्रसेन मंडल का शक्ति केंद्र संयोजक है। भाजपा के अग्रसेन मंडल के मंडल अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने बताया कि अग्रसेन मंडल के शक्ति केंद्र संयोजक रविंद्र लोधी की पार्टी विरोधी गतिविधियों एवं कई अवैध कार्यों में संलिप्त होने के चलते प्राथमिक सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है। इसके साथ ही 6 वर्ष के लिए भाजपा से निलंबित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी रविन्द्र लोधी पर पूर्व में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह जेल भी जा चुका है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |