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डिवाइडर से टकराकर स्विफ्ट कार से भिड़ी स्कॉर्पियो, आईटीबीपी के DIG और जवान की दर्दनाक मौत

By Dinesh Rathour
लाइव हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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सहारनपुर में शनिवार को हुए दर्दनाक हादसे में आईटीबीपी के डीआईजी और एक जवान की मौत हो गई । हादसे के समय दोनों पोस्टिंग से अपने घर जा रहे थे। हादसे के बाद घर पर चीख-पुकार मच गई।

road accident in saharanpur
सड़क हादसे में घायल आईटीबीपी के डीआईजी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।

Saharanpur News: यूपी के सहारनपुर में दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में आईटीबीपी के डीआईजी और एक जवान की दर्दनाक मौत हो गई। शनिवार को सरसावा क्षेत्र में देहरादून-अंबाला रोड पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो-एन अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार कर दूसरी ओर से आ रही स्विफ्ट कार से जा भिड़ी।

हादसे में स्कॉर्पियो सवार आईटीबीपी के डीआईजी और एक जवान की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। दोनों की पोस्टिंग श्रीनगर में थी और वे अंबाला स्थित अपने घर जा रहे थे। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलते ही सरसावा पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल पिलखनी स्थित पीजीआई अस्पताल पहुंचाया। डीएम और एसएसपी ने मेडिकल पहुंचकर घायलों की जानकारी ली। पुलिस के अनुसार, स्कॉर्पियो-एन में तीन लोग सवार थे। वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार करते हुए दूसरी दिशा में जा रही स्विफ्ट कार से टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों में सवार कई लोग घायल हो गए।

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डीआईजी और जवान जा रहे थे घर

पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। वहां चिकित्सकों ने स्कॉर्पियो सवार दो लोगों को मृत घोषित कर दिया। इनमें आईटीबीपी के डीआईजी और एक जवान शामिल हैं। दोनों की पोस्टिंग श्रीनगर में थी और वे अंबाला स्थित अपने घर जा रहे थे। अन्य घायलों का उपचार जारी है। हादसे की सूचना पर जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिनंदन पिलखनी अस्पताल पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने घायलों का हालचाल जाना और चिकित्सकों से उनके उपचार व स्वास्थ्य की जानकारी ली। पुलिस ने घटनास्थल पर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम और जांच के बाद दुर्घटना के कारणों की स्थिति स्पष्ट होगी।

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डिवाइडर पार करते ही दूसरी कार से टकराई स्कॉर्पियो

देहरादून-अंबाला रोड पर हादसा उस समय हुआ, जब स्कॉर्पियो-एन अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार करते हुए सड़क की दूसरी दिशा में पहुंच गई। इसी दौरान सामने से आ रही स्विफ्ट कार से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। स्कॉर्पियो में तीन लोग सवार थे। दुर्घटना की सूचना मिलते ही सरसावा पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए पिलखनी स्थित पीजीआई भेजा। अस्पताल में चिकित्सकों ने स्कॉर्पियो सवार आईटीबीपी के डीआईजी और एक जवान को मृत घोषित कर दिया। दोनों की पोस्टिंग श्रीनगर में थी और वे अंबाला स्थित अपने घर जा रहे थे। अन्य घायलों का उपचार जारी है।

डीएम-एसएसपी ने अस्पताल पहुंचकर जाना घायलों का हाल

सड़क हादसे की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिनंदन पिलखनी मेडिकल पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने दुर्घटना में घायल लोगों से जानकारी ली और चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य व उपचार की स्थिति जानी। अधिकारियों ने अस्पताल में चल रहे उपचार के संबंध में जानकारी ली। उधर, पुलिस हादसे की जांच में जुटी है और घटनास्थल पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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