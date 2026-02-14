ट्रक को एस्कॉर्ट करती स्कॉर्पियो; ओडिशा से लखनऊ लाया जा रहा था गांजा, STF ने 4 तस्करों को दबोचा

एसटीएफ ने उड़ीसा से लखनऊ तक गांजा सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ट्रक की चेसिस में छिपाकर लाई जा रही करीब 5 क्विंटल गांजा बरामद हुआ। पुलिस एस्कॉर्ट वाहन से निगरानी कर रहे नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है।

स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने ओडिशा से लखनऊ और आसपास के जिलों में गांजा सप्लाई करने वाले एक संगठित तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने करीब पांच क्विंटल गांजा बरामद किया है, जिसे ट्रक की चेसिस में बने विशेष गुप्त खांचे में छिपाकर लाया जा रहा था। एसटीएफ की इस बड़ी कार्रवाई से प्रदेश में सक्रिय अंतरराज्यीय नशा तस्करी नेटवर्क का खुलासा हुआ है।

काली स्कॉर्पियो कर रही ट्रक को एस्कॉर्ट एसटीएफ को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि उड़ीसा के मलखानगिरी क्षेत्र से भारी मात्रा में गांजा ट्रेलर के माध्यम से उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए एसटीएफ टीम ने संदिग्ध मार्गों पर निगरानी शुरू की और संभावित स्थानों पर घेराबंदी कर दी। इसी दौरान पुलिस को एक ट्रक के आगे बिना नंबर प्लेट की काले रंग की स्कॉर्पियो चलती हुई दिखाई दी, जिस पर टीम को संदेह हुआ। जांच में पता चला कि स्कॉर्पियो में बैठे लोग ट्रक चालक को रास्ते में होने वाली पुलिस चेकिंग और गतिविधियों की जानकारी दे रहे थे, ताकि तस्करी की खेप सुरक्षित तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंच सके।

STF ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया एसटीएफ ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ट्रक और एस्कॉर्ट वाहन दोनों को रोक लिया। जब ट्रक की गहन तलाशी ली गई तो ट्रेलर की चेसिस में बनाई गई गुप्त कैविटी से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। मौके से बाराबंकी निवासी मयंक जायसवाल उर्फ सूरज, बक्शी का तालाब निवासी जीतू श्रीवास्तव उर्फ दद्दा, इंदिरा नगर निवासी पारितोष त्रिपाठी और बिहार निवासी ट्रक चालक कुलदीप यादव को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि ट्रक को विशेष रूप से मॉडिफाई कर उसमें सीक्रेट चेंबर बनाया गया था, जिससे पुलिस की नजरों से बचते हुए नशीले पदार्थों की तस्करी की जा सके। गिरोह के सदस्य व्हाट्सएप कॉल और अन्य डिजिटल माध्यमों से लगातार संपर्क में रहते थे। तस्करी के दौरान एस्कॉर्ट वाहन आगे चलकर रास्ते की निगरानी करता था और किसी भी खतरे की सूचना ट्रक चालक तक पहुंचाता था।