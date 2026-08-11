छात्राओं को स्कूटी के लिए तेज हुई प्रक्रिया, हर पाठ्यक्रम की एक मेधावी को जरूर मिलेगी सौगात

यूपी की योगी सरकार ने छात्राओं को स्कूटी देने के लिए प्रक्रिया तेज कर दी है। हर पाठ्यक्रम की एक मेधावी छात्रा को जरूर स्कूटी दी जाएगी। कम संख्या होने पर भी न्यूनतम एक छात्रा को स्कूटी मिलेगी।

उत्तर प्रदेश में छात्राओं को स्कूटी की सौगात के लिए प्रक्रिया तेज हो गई है। योगी कैबिनेट की हरी झंडी और बजट का आवंटन पहले ही हो गया है। अब अधिकारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों से लिस्ट मंगाकर उसे अंतिम रूप देने में जुटे हैं। ऐसे पाठ्यक्रम जिसमें बहुत कम छात्राएं हैं, उसमें भी कम से कम एक मेधावी छात्रा को स्कूटी जरूर दी जाएगी। विभिन्न पाठयक्रमों में टॉप पांच प्रतिशत मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी मिलेगी। कुछ पाठ्यक्रमों में टॉप पांच प्रतिशत निकालने पर एक से कम संख्या आ रही है। ऐसे में कम से कम एक छात्रा को स्कूटी देने का फैसला हुआ है।

यूनिवर्सिटी और कॉलेजों से इन छात्राओं की मांगी जानकारी उच्च शिक्षा विभाग की ओर से सभी विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों से मेधावी छात्राओं के संबंध में जानकारी मांगी गई है। शैक्षिक सत्र 2025-26 में स्नातक पास करने वाली मेधावी छात्राओं के परीक्षा परिणाम सहित जानकारी, शैक्षिक सत्र 2025-26 में स्नातक द्वितीय वर्ष पास करने वाली वह छात्राएं, जिनके 80 प्रतिशत से अधिक अंक हैं या आठ से अधिक सीजीपीए (क्यूमेलेटिव ग्रेड प्वाइंट ऐवरेज) है।

वहीं 2025-26 में स्नातक द्वितीय वर्ष 85 प्रतिशत अंक या फिर 8.5 सीजीपीए व इससे अधिक पाने वाली मेधावी छात्राओं और इससे भी अधिक अंक प्रतिशत पाने वाली मेधावी छात्राओं के बारे में जानकारी मांगी गई है। पोर्टल पर रिजल्ट को अपलोड कर उसकी टेस्टिंग का काम भी शुरू हो गया है और सभी उच्च शिक्षण संस्थानों से डाटा लेकर उसका सत्यापन भी किया जाएगा।

तो 80 प्रतिशत से कम पर भी मिलेगी स्कूटी बैचलर आफ वोकेशनल व फाइन आर्ट्स सहित कई कोर्स ऐसे हैं, जिसमें टॉप पांच मेधावी छात्राओं की संख्या एक से कम आ रही है। ऐसे में अब कम से कम एक मेधावी छात्रा को स्कूटी मिलेगी। ऐसे कोर्स जिसमें 80 प्रतिशत तक अंक पाने वाली टॉप पांच प्रतिशत छात्राओं की संख्या एक से कम आ रही है तो भी उसमें किसी न किसी एक सर्वाधिक अंक पाने वाली छात्रा को स्कूटी देने की तैयारी है।

जल्द सौगात की तैयारी फिलहाल उच्च शिक्षा विभाग विश्वविद्यालय व कॉलेजों से आंकड़े मंगवाने के साथ-साथ कम छात्र संख्या वाले कोर्स और मानक के अनुसार अंक प्रतिशत न होने पर उस कोर्स की मेधावी छात्रा को राहत देने पर मंथन कर रहा है। इससे उन्हें भी मुफ्त स्कूटी मिल सके। फिलहाल मेधावी छात्राओं को जल्द इसका तोहफा देने की तैयारी है।