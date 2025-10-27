Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsScooty riders abducted girl at knifepoint then ran away after running out petrol police arrest
स्कूटी सवारों ने चाकू लगाकर किया लड़की का अपहरण, रास्ते में पेट्रोल खत्म हुआ तो छोड़कर भागे

स्कूटी सवारों ने चाकू लगाकर किया लड़की का अपहरण, रास्ते में पेट्रोल खत्म हुआ तो छोड़कर भागे

संक्षेप: लखनऊ के गोमतीनगर इलाके में शनिवार सुबह स्कूटी सवार दो बदमाशों ने 14 वर्षीय किशोरी को बीच में बैठा लिया। मुंह दबा दिया। चाकू लगाकर शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी।

Mon, 27 Oct 2025 05:47 PMDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
share Share
Follow Us on

राजधानी लखनऊ के गोमतीनगर इलाके में शनिवार सुबह स्कूटी सवार दो बदमाशों ने 14 वर्षीय किशोरी को बीच में बैठा लिया। मुंह दबा दिया। चाकू लगाकर शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी। अपहरण कर फैजाबाद ले गए। वहां स्कूटी का पेट्रोल खत्म होने पर किशोरी को नीचे उतारा तो उसने चिल्ला दिया। इसके बाद दोनों छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ कर रही है।

इंस्पेक्टर गोमतीनगर ब्रजेश चंद्र तिवारी के मुताबिक किशोरी की बुआ ने बताया कि वह क्षेत्र में रहती हैं। उनकी 14 वर्षीय भतीजी गोमतीनगर विस्तार स्थित एक मार्केट की दुकान में काम करती है। शनिवार सुबह भतीजी काम पर जाने के लिए निकली थी। रास्ते में उसे गांव के भूरिया और पटरा मिले। दोनों ने उसे रोका और मुंह दबाकर खींच लिया। स्कूटी पर बीच में बैठा लिया। चाकू लगा दी, शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी। भतीजी को लेकर फैजाबाद चले गए। वहां एक ढाबे के पास स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो गया। दोनों ने उसे नीचे उतारा। मौका पाते ही भतीजी ने शोर मचा दिया।

दोनों आरोपी भाग निकले। वह डरी हुई थी भागकर ढाबे पर पहुंची। वहां एक अजबनी की मदद से परिवारीजनों को फोन कर सूचना दी। इसके बाद परिवारीजनों ने गोमतीनगर पुलिस को बताया। पुलिस ने भतीजी को बरामद कर लिया। इंस्पेक्टर ने बताया कि दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। दोनों किशोरी के परिवार के भली भांति परिचित हैं। आरोपियों के खिलाफ तहरीर के आधार पर अपहरण, धमकी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। किशोरी के बयान दर्ज कराए जा रहे हैं। बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Lucknow News Child Kidnapping UP Police अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |