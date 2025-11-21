इंटरनेट केबल में फंसकर घिसटी स्कूटी, कोचिंग से लौट रहे दसवीं के छात्र की मौत

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsScooty entangled in internet cable, tenth grader returning from coaching dies
यूपी के कानपुर में फाइबर केबल में फंसकर एक छात्र की मौत हो गई है। कोचिंग से लौट रहे छात्र की स्कूटी केबल में फंस गई। इससे अनियंत्रित हुई स्कूटी करीब 30 मीटर तक घिसटती चली गई और छात्र सड़क पर गिर गया। सिर पर गंभीर चोट आने की वजह से छात्र की मौत हो गई।

Fri, 21 Nov 2025 12:28 PMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के कानपुर में एक इंटरनेट कंपनी के जिम्मेदारों की लापरवाही से 10वीं के छात्र की जान चली गई। रतनलाल नगर में सड़क पर टूटी पड़ी फाइबर केबल गुरुवार शाम को कोचिंग से घर लौट रहे छात्र की स्कूटी में फंस गई। इससे अनियंत्रित हुई स्कूटी करीब 30 मीटर तक घिसटती चली गई और छात्र सड़क पर गिर गया। सिर पर गंभीर चोट आने की वजह से छात्र की मौत हो गई।

गोविंदनगर 11 ब्लॉक में रहने वाले जतिन चौधरी की दादानगर में कचरी व चिप्स बनाने की फैक्ट्री है। परिवार में पत्नी सोनम, दो बेटे 15 वर्षीय सार्थक व साकार थे। सार्थक रतनलाल नगर Xस्थित द चिंटल्स स्कूल में दसवीं में पढ़ता था। छोटा भाई साकार भी इसी स्कूल में कक्षा चार में पढ़ता है। रोज की तरह गुरुवार शाम चार बजे सार्थक स्कूटी से रतनलाल नगर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने अमन इंद्रा क्लासेज में कोचिंग पढ़ने गया था। शाम करीब छह बजे वह घर लौट रहा था।

इसी बीच किसी काम की वजह से वह बर्रा चार पुल की ओर मुड़ गया। उसके दोस्त भी दूसरी बाइकों से पीछे-पीछे चल रहे थे। दोस्तों ने बताया कि जैना पैलेस के पीछे वाली सड़क पर एक पेड़ से टूटी हुई फाइबर केबल बंधी थी। उसका कुछ हिस्सा सड़क पर भी फैला था। केबल फंसने से सार्थक स्कूटी से नियंत्रण खो बैठा और स्कूटी घिसटते हुए चली गई। सार्थक भी उछलकर सड़क पर गिर गया। गंभीर रूप से घायल हुए सार्थक को राहगीरों की मदद से पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

सदमे में जिगरी दोस्त

फाइबर केबल की वजह से 10वीं के छात्र सार्थक चौधरी की मौत से उसका जिगरी दोस्त सार्थक दीक्षित गहरे सदमे में है। वह अपनी मां से बार-बार कहा रहा कि ‘ मां अब घर के बाहर स्कूटी से हॉर्न कौन बजाएगा। वह अब किसके साथ कोचिंग जाएगा’। सार्थक के इन सवालों के जवाब उसकी मां अनामिका के पास नहीं हैं। बेटे का रोना देख वह भी बिलख पड़ती हैं।

गोविंदनगर 11 ब्लॉक निवासी कारोबारी जतिन चौधरी का बेटा सार्थक चौधरी कोचिंग जाने से पहले जेपी कॉलोनी में रहने वाले अपने दोस्त सार्थक दीक्षित को अक्सर साथ लेकर जाता था और घर भी छोड़ता था। गुरुवार को सार्थक के पिता कृष्ण कुमार दीक्षित को आंखों की जांच कराने कहीं जाना था, इस वजह से उनकी बाइक घर पर खड़ी थी। यह देख सार्थक दीक्षित ने कुछ देर में बाइक से कोचिंग आने की बात सार्थक चौधरी से कही। इसके बाद वह बाइक से कोचिंग पहुंचा। घर आते समय सार्थक चौधरी स्कूटी से आगे था, जबकि सार्थक दीक्षित बाइक से पीछे चल रहा था। अपनी आंखों के सामने दोस्त की मौत से सार्थक दीक्षित का रो-रोकर बुरा हाल है।

कहीं अंडरग्राउंड, कहीं टूटी तो कहीं पेड़ से बंधी केबल

इंटरनेट कनेक्शन देने के लिए शहर में फैलाए जा रहे फाइबर केबल के जाल में बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। रतनलाल नगर में जहां हादसा हुआ वहां भी यही हाल है। केबल कहीं अंडरग्राउंड है तो कहीं टूटी पड़ी है। जहां ढीली है, वहां लपेटकर पेड़ से बांध दी गई है। सार्थक भी इसी तरह की टूटी केबल की चपेट में आने से काल के गाल में समा गया। पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

होनहार था सार्थक, कौन सपने करेगा साकार

बेटे की मौत से मां सोनम और पिता जतिन के आंसू थम नहीं रहे। मां बार-बार उसे याद करके बेसुध हो जाती रही। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे परिजनों ने बताया कि सार्थक पढ़ने में होनहार था। उसके माता-पिता का सपना था कि बेटा पढ़-लिखकर बड़ा अफसर बने।