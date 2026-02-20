Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

मोबाइल गेम के लिए घरवालों ने डांटा तो छात्र ने खुद को बेड बॉक्स में कर लिया बंद, छह घंटे बाद निकाला गया

Feb 20, 2026 09:49 pm ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, लखनऊ
share Share
Follow Us on

लखनऊ में मोबाइल गेमिंग की लत कक्षा सात  छात्र पर इस कदर हावी हुई कि वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। शुक्रवार को जब घरवालों ने डांट दिया तो इससे नाराज होकर उसने खुद को बेड बॉक्स में बंद कर लिया। काफी खोजबीन के बाद वह मिला।

मोबाइल गेम के लिए घरवालों ने डांटा तो छात्र ने खुद को बेड बॉक्स में कर लिया बंद, छह घंटे बाद निकाला गया

यूपी के लखनऊ में मोबाइल गेमिंग की लत कक्षा सात के 12 वर्षीय छात्र पर इस कदर हावी हुई कि वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। घरवालों ने कई बार समझाया पर कोई सुधार नहीं हुआ। शुक्रवार सुबह वह स्कूल के लिए तैयार हो रहा था, तभी घरवालों ने एक बार फिर कसकर डांट दिया। इससे नाराज हो गया। मां टिफिन तैयार करने लगी और नजर बचाकर खुद को बेड बॉक्स में बंद कर लिया। काफी तलाश के बाद भी नहीं मिला तो घरवालों ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस भी घंटों हलकान रही। अंत में घर की तलाशी ली। बेड बॉक्स खोला गया। छात्र उसमें पसीने से तरबतर लेटा मिला। पुलिस और घरवालों ने काउंसिलिंग की। इसके बाद उसकी हालत सामान्य हुई।

निगोहां इलाके के मस्तीपुर गांव निवासी रेलवे कर्मी ने शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी कि उनका बेटा लापता हो गया। वहां से सूचना निगोहां थाना प्रभारी अनुज तिवारी को दी गई। थाने से दरोगा आनंद सिंह और अरविंद कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचे। छात्र के माता-पिता पुलिस के सामने फूट-फूटकर रोने लगे। पिता ने पुलिस को बताया कि बेटा मोबाइल गेम खेलने का लती है। वह रात में घरवालों के सोने के बाद भी मोबाइल ले जाकर चुपचाप गेम खेलता है। उसकी आंखों में दिक्कत होने लगी है। चिड़चिड़ा भी हो रहा है। गुरुवार रात उसने काफी देर तक गेम खेला। जानकारी होने पर सुबह उसे डांट दिया।

ये भी पढ़ें:दिनदहाड़े युवक पर बरसाई थी गोलियां, 17 साल बाद 13 दोषियों को उम्रकैद की सजा

स्कूल जाने के लिए उसने अपना बैग तैयार किया और ड्रेस पहनी। उसकी मां टिफिन तैयार कर रही थीं। इसी बीच एकाएक कहीं चला गया। घर का कोना-कोना छान मारा पर कुछ पता नहीं चला। बाहर निकलकर खोजबीन की, उसके दोस्तों को फोन किया। फिर भी पता न चला। तब पुलिस को सूचना दी। दरोगा आनंद सिंह और अरविंद ने गांव के आसपास तलाशी ली। टोल प्लाजा और चौकी पर सूचना दी। पुलिस के व्हाट्सऐप ग्रुप पर फोटो भेजी। घंटों तलाश होती रही। कुछ पता नहीं चला। दोनों दरोगा ने पुलिस बल के साथ छात्र के घर के आसपास और मुख्य मार्ग पर लगे सीसी कैमरे खंगाले पर छात्र कहीं नहीं दिखा।

ये भी पढ़ें:पता नहीं कहां से कुत्ता ले आए...गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर माता प्रसाद ने ली चुटकी

इस पर एकाएक पुलिस को शक हुआ और उन्होंने घर में तलाशी लेनी शुरू की। बेड बॉक्स पर एक बैग रखा था। दरोगा ने बैग को हटाकर बेड बॉक्स खटखटाया। आशंका होने पर प्लाई हटाकर उसे खोला। छात्र पसीने से तरबतर उसमें सोता मिला। पुलिस कर्मियों ने उसे समझाते और ढांढस बंधाते हुए निकाला। काफी देर तक समझाया। बच्चे से बातचीत की। घंटों बाद मिले कलेजे के टुकड़े को सीने से लगाकर मां रोने लगी। पुलिस ने काउंसिलिंग की। शाम चार बजे तक बच्चे की हालत सामान्य हुई। घरवालों ने पुलिस का आभार व्यक्त किया।

ये भी पढ़ें:मैं जीना चाहती हूं, पर...पति के अवैध संबंधों के चलते महिला ने की आत्महत्या

देर रात तक मोबाइल गेम, सुबह उठने पर बहानेबाजी

बच्चे के घरवालों ने पुलिस को बताया कि वह देर रात तक मोबाइल गेम खेलता है। सुबह जब स्कूल के लिए उठाओ तो रोज नए-नए बहाने करता है। रात में नींद न पूरी होने के कारण दिन में सोता रहता है। स्कूल में भी कई बार सो जाता है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Lucknow Lucknow Latest News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |