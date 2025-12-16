सर्दी में खिल उठा है बसंत के मौसम का फूल, वैज्ञानिक भी हैरान हैं; हिन्दू धर्म में शुभ संकेत!

संक्षेप: लखीमपुर खीरी के गोला क्षेत्र में दिसंबर की सर्दी में बेल के फूल खिलने से कृषि वैज्ञानित भी हैरत में हैं। यह फूल आम तौर पर वसंत के मौसम में आता है। हिन्दू धर्म में बेल के फूल आने को शुभ संकेत माना जाता है।

लखीमपुर खीरी में दिसंबर की कड़ाके की ठंड के बीच बेल के वृक्ष पर फूल खिलने की दुर्लभ घटना सामने आई है। यह नजारा न सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए आश्चर्य का कारण बना है, बल्कि कृषि वैज्ञानिक भी इसे असामान्य और अजूबा मान रहे हैं। आमतौर पर बेल में फरवरी से अप्रैल के बीच फूल आते हैं, लेकिन इस बार तय समय से करीब तीन महीने पहले ही पेड़ पर चमकीले लाल रंग के फूल दिखाई दिए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

खीरी जिले के गोला क्षेत्र के कोंधवा गांव में 35 साल से अधिक समय बाद लोगों ने बेल के फूलों को स्पष्ट रूप से खिला देखा। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि बेल में हर वर्ष फूल तो आते हैं, लेकिन वे इतने सूक्ष्म और अल्पकालिक होते हैं कि सामान्यतः नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। इस दिसंबर में गुच्छेदार और स्पष्ट लाल फूल खिलने से पूरा पेड़ अलग ही दिख रहा है।

मामले की जानकारी मिलते ही चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर के विशेषज्ञ मौके पर पहुंचे। टीम ने बेल के फूलों के सैंपल एकत्र कर उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार, मौसम के असंतुलन और जलवायु परिवर्तन के चलते फसलों और वृक्षों के फूलने-फलने के प्राकृतिक चक्र में बदलाव देखने को मिल रहा है।

वैज्ञानिक बोले, असामान्य है दिसंबर में फूल का खिलना कृषि वैज्ञानिक डॉ. मोहम्मद सुहेल ने बताया कि दिसंबर में बेल का फूलना अत्यंत असामान्य है। सामान्य परिस्थितियों में बेल फरवरी से अप्रैल के बीच आता है और फूल से फल बनने की प्रक्रिया बहुत तेजी से पूरी हो जाती है। इसी कारण फूल अक्सर दिखाई नहीं देते। उन्होंने कहा कि सैंपल की जांच के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि इसके पीछे जेनेटिक बदलाव जिम्मेदार हैं या कोई पर्यावरणीय कारण।

सामान्यतः ऐसे नहीं दिखते बेल के फूल विशेषज्ञों के अनुसार बेल में बिना फूल के फल आना संभव नहीं है, लेकिन इसके फूल छोटे और अल्पकालिक होते हैं। दिसंबर में इस तरह के स्पष्ट और गुच्छेदार फूलों का आना सामान्य प्रक्रिया से बिल्कुल अलग है, इसलिए इसकी वैज्ञानिक जांच की जा रही है।