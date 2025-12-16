Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsScientists amazed at Bael tree flowers in winter that comes normally in spring a good omen in Hindu mythology
सर्दी में खिल उठा है बसंत के मौसम का फूल, वैज्ञानिक भी हैरान हैं; हिन्दू धर्म में शुभ संकेत!

सर्दी में खिल उठा है बसंत के मौसम का फूल, वैज्ञानिक भी हैरान हैं; हिन्दू धर्म में शुभ संकेत!

संक्षेप:

लखीमपुर खीरी के गोला क्षेत्र में दिसंबर की सर्दी में बेल के फूल खिलने से कृषि वैज्ञानित भी हैरत में हैं। यह फूल आम तौर पर वसंत के मौसम में आता है। हिन्दू धर्म में बेल के फूल आने को शुभ संकेत माना जाता है।

Dec 16, 2025 04:49 pm ISTRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, संवाददाता, लखीमपुर
share Share
Follow Us on

लखीमपुर खीरी में दिसंबर की कड़ाके की ठंड के बीच बेल के वृक्ष पर फूल खिलने की दुर्लभ घटना सामने आई है। यह नजारा न सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए आश्चर्य का कारण बना है, बल्कि कृषि वैज्ञानिक भी इसे असामान्य और अजूबा मान रहे हैं। आमतौर पर बेल में फरवरी से अप्रैल के बीच फूल आते हैं, लेकिन इस बार तय समय से करीब तीन महीने पहले ही पेड़ पर चमकीले लाल रंग के फूल दिखाई दिए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

खीरी जिले के गोला क्षेत्र के कोंधवा गांव में 35 साल से अधिक समय बाद लोगों ने बेल के फूलों को स्पष्ट रूप से खिला देखा। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि बेल में हर वर्ष फूल तो आते हैं, लेकिन वे इतने सूक्ष्म और अल्पकालिक होते हैं कि सामान्यतः नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। इस दिसंबर में गुच्छेदार और स्पष्ट लाल फूल खिलने से पूरा पेड़ अलग ही दिख रहा है।

मामले की जानकारी मिलते ही चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर के विशेषज्ञ मौके पर पहुंचे। टीम ने बेल के फूलों के सैंपल एकत्र कर उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार, मौसम के असंतुलन और जलवायु परिवर्तन के चलते फसलों और वृक्षों के फूलने-फलने के प्राकृतिक चक्र में बदलाव देखने को मिल रहा है।

वैज्ञानिक बोले, असामान्य है दिसंबर में फूल का खिलना

कृषि वैज्ञानिक डॉ. मोहम्मद सुहेल ने बताया कि दिसंबर में बेल का फूलना अत्यंत असामान्य है। सामान्य परिस्थितियों में बेल फरवरी से अप्रैल के बीच आता है और फूल से फल बनने की प्रक्रिया बहुत तेजी से पूरी हो जाती है। इसी कारण फूल अक्सर दिखाई नहीं देते। उन्होंने कहा कि सैंपल की जांच के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि इसके पीछे जेनेटिक बदलाव जिम्मेदार हैं या कोई पर्यावरणीय कारण।

सामान्यतः ऐसे नहीं दिखते बेल के फूल

विशेषज्ञों के अनुसार बेल में बिना फूल के फल आना संभव नहीं है, लेकिन इसके फूल छोटे और अल्पकालिक होते हैं। दिसंबर में इस तरह के स्पष्ट और गुच्छेदार फूलों का आना सामान्य प्रक्रिया से बिल्कुल अलग है, इसलिए इसकी वैज्ञानिक जांच की जा रही है।

धार्मिक दृष्टि से भी विशेष महत्व

देवकली आश्रम के आचार्य प्रमोद महाराज के अनुसार हिन्दू धर्म में बेल वृक्ष का विशेष महत्व है। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना गया है। स्कंद पुराण और शिव पुराण में बेल के पेड़ को शुभता, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक बताया गया है। मान्यताओं के अनुसार यदि बेल वृक्ष पर असामान्य परिवर्तन या फूल दिखाई दें, तो इसे शुभ संकेत माना जाता है।

Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा लगभग ढाई दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। बिहार में दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने के बाद दिल्ली-एनसीआर में विराट वैभव, दैनिक भास्कर, आज समाज, बीबीसी हिन्दी, स्टार न्यूज, सहारा समय और इंडिया न्यूज के लिए अलग-अलग भूमिका में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Lakhimpur Kheri Lakhimpur Khiri News Gola अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |