यूपी के इस जिले में कल बंद रहेंगे प्री-प्राइमरी से 12 वीं तक के स्कूल, DM के आदेश से छुट्टी

School Closed: यूपी के इस जिले में डीएम के आदेश से 21 अक्टूबर को प्री-प्राइमरी से 12 वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। यह आदेश सभी बोर्डों के स्कूलों पर समान रूप से लागू किया गया है। विजयादशमी पर्व के बाद मूर्ति विसर्जन को लेकर जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है।

गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 21 अक्टूबर को सभी बोर्डों के प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक के स्कूल बंद रहेंगे। विजयादशमी पर्व के बाद दुर्गा पूजा पंडालों में स्थापित मूर्तियों के विसर्जन को लेकर जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है। डीएम दीपक मीणा के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी धीरेंद्र त्रिपाठी ने यह आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि विजयदशमी पर्व और मूर्ति विसर्जन के मद्देनजर गोरखपुर जिले के प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 तक के विद्यालयों में बुधवार, 21 अक्तूबर को अवकाश रहेगा। यह आदेश यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, संस्कृत शिक्षा बोर्ड समेत सभी मान्यता प्राप्त और गैर सरकारी विद्यालयों पर लागू होगा।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी धीरेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि त्योहार के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने, सुरक्षा सुनिश्चित करने और यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के साथ छात्रहित को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। सभी विद्यालयों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि, विद्यालयों के प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को अवकाश के दिन भी विद्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर अपने शासकीय और विभागीय दायित्वों का निर्वहन करना होगा।

22 अक्तूबर तक प्रभावी रहेगा डायवर्जन दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए गोरखपुर में 20 से 22 अक्टूबर तक रूट डायवर्जन लागू किया गया है। इसके साथ ही शहर के प्रवेश मार्गों पर कड़ी रहेगी सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। रूट डायवर्जन प्लान के मुताबिक लखनऊ की तरफ से गोरखपुर आने वाले भारी वाहनों को सहजनवा बाईपास जीरो प्वाइंट से ही डायवर्ट किया जाएगा। ये वाहन बाघागाड़ा, रामनगर करजहां होते हुए जाएंगे। वाराणसी, आजमगढ़, मऊ एवं बड़हलगंज से गोरखपुर की तरफ आने वाले भारी वाहनों को बेलीपार थाना क्षेत्र बाघागाड़ा स्थित फोरलेन पर डायवर्ट किया जाएगा। ये वाहन रामनगर करजहां एवं कालेसर होते हुए जाएंगे। कुशीनगर से आने वाले भारी वाहन कोनी फोरलेन से रामनगर करजहां होते हुए जाएंगे। शहर की तरफ प्रवेश वर्जित रहेगा। देवरिया से आने वाले भारी वाहन रामनगर करजहा फोरलेन, बाघागाड़ा होते हुए जाएंगे। शहर की तरफ प्रवेश वर्जित रहेगा। गोरखपुर बस अड्डा से लखनऊ व वाराणसी की तरफ जाने वाले रोडवेज बसों को देवरिया बाईपास से डायवर्ट किया जाएगा। ये वाहन देवरिया बाईपास रोड से सिक्टौर होकर रामनगर करजहां होते हुए जाएंगे। आवश्यकता पड़ने पर चार पहिया वाहन भी डायवर्ट किए जाएंगे।

इसी तरह नौसड़ चौराहा से टीपी नगर चौराहा की तरफ आने वाली रोडवेज बसों को डायवर्ट किए जाएंगे, ये वाहन बाघागाड़ा, रामनगर करजहां, देवरिया बाईपास, सिक्टौर, देवरिया बाईपास होते हुए जाएंगे। रोडवेज बस, ऑयल टैंकर, गैस टैंकर, दुग्ध वाहन एंव अन्य राजकीय वाहन विश्वविद्यालय चौराहा, मोहद्दीपुर चौराहा होते हुए चारफाटक ओवरब्रिज से कौवाबाग बाईपास मार्ग से असुरन चौराहा, खजान्ची चौराहा होते हुये स्पोर्ट कालेज चौराहा, नकहा ओवरब्रिज से बरगदवा चौराहा होकर फरेन्दा सोनैली की तरफ जाएंगे। फरेन्दा, पीपीगंज से गोरखनाथ मंदिर की तरफ आने वाले भारी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। ये वाहन बरगदवा चौराहा से नकहा ओवरब्रिज से स्पोर्ट कालेज खजान्ची चौराहा से असुरन चौराहा, कौवाबाग मार्ग से चारफाटक ओवरब्रिज मोहद्दीपुर होते हुए देवरिया और कुशीनगर की ओर जाएगी। नौसड़ तिराहे से भारी वाहन मूर्ति विर्सजन तक डायवर्ट रहेगें। ये वाहन नौसड़ तिराहा से बाघागाड़ा से रामनगर करजहां होकर तीन दिन जाएंगे।