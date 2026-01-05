आठवीं तक के स्कूल कल भी बंद, भीषण ठंड और शीतलहरी के अलर्ट के बाद फैसला

संक्षेप: पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर इस समय पूरी यूपी में दिखाई दे रहा है। ठंड से लोग कांप उठे हैं। मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों के लिए शीतलहरी और ठंड का अनुमान जताया है। ऐसे में आठवीं तक के स्कूलों की बंदी बढ़ने लगी है।

यूपी में भीषण ठंड ने लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। पहाड़ों पर बर्फबारी को गलन और ठंड का कारण बताया जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों के लिए भीषण ठंड की आशंका जताते हुए पूर्वी यूपी के लिए ऑरेंज से लेकर यलो अलर्ट जारी किया है। इसी को देखते हुए स्कूलों को बंद करने का नया निर्देश भी आ गया है। सीएम योगी ने आठवीं तक के सभी स्कूलो को पांच जनवरी तक पहले ही बंद रखने का आदेश दिया था। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद वाराणसी के डीएम ने छह जनवरी को भी आठवीं तक के स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। माना जा रहा है कि मौसम विभाग ने पांच दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है तो स्कूलों की बंदी भी और बढ़ सकती है।

मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार सोमवार को वाराणसी में न्यूनतम तापमान में गिरावट होने से सुबह घना कोहरा और ठंड में इजाफा होगा। सोमवार के लिए शीत दिवस की चेतावनी जारी की गई है। वाराणसी में रविवार को दिन का तापमान सामान्य से पांच डिग्री कम 15.9 और रात का सामान्य से 2.9 डिग्री सेल्सियस ज्यादा 11.8 डिग्री दर्ज किया गया। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने और तेज उत्तर-पछुआ हवा के प्रभाव से रविवार दोपहर बाद गलन बढ़ने से शीत दिवस की स्थिति बन गई।