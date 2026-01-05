Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsSchools up to class 8 will remain closed tomorrow as well, following an alert for severe cold and cold wave conditions
आठवीं तक के स्कूल कल भी बंद, भीषण ठंड और शीतलहरी के अलर्ट के बाद फैसला

आठवीं तक के स्कूल कल भी बंद, भीषण ठंड और शीतलहरी के अलर्ट के बाद फैसला

संक्षेप:

पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर इस समय पूरी यूपी में दिखाई दे रहा है। ठंड से लोग कांप उठे हैं। मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों के लिए शीतलहरी और ठंड का अनुमान जताया है। ऐसे में आठवीं तक के स्कूलों की बंदी बढ़ने लगी है।

Jan 05, 2026 07:49 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
यूपी में भीषण ठंड ने लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। पहाड़ों पर बर्फबारी को गलन और ठंड का कारण बताया जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों के लिए भीषण ठंड की आशंका जताते हुए पूर्वी यूपी के लिए ऑरेंज से लेकर यलो अलर्ट जारी किया है। इसी को देखते हुए स्कूलों को बंद करने का नया निर्देश भी आ गया है। सीएम योगी ने आठवीं तक के सभी स्कूलो को पांच जनवरी तक पहले ही बंद रखने का आदेश दिया था। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद वाराणसी के डीएम ने छह जनवरी को भी आठवीं तक के स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। माना जा रहा है कि मौसम विभाग ने पांच दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है तो स्कूलों की बंदी भी और बढ़ सकती है।

मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार सोमवार को वाराणसी में न्यूनतम तापमान में गिरावट होने से सुबह घना कोहरा और ठंड में इजाफा होगा। सोमवार के लिए शीत दिवस की चेतावनी जारी की गई है। वाराणसी में रविवार को दिन का तापमान सामान्य से पांच डिग्री कम 15.9 और रात का सामान्य से 2.9 डिग्री सेल्सियस ज्यादा 11.8 डिग्री दर्ज किया गया। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने और तेज उत्तर-पछुआ हवा के प्रभाव से रविवार दोपहर बाद गलन बढ़ने से शीत दिवस की स्थिति बन गई।

इससे पहले सुबह विक्षोभ के कारण आसमान में हल्के बादल छाने से कोहरा कम था। सुबह दृश्यता नौ सौ मीटर दर्ज थी। दोपहर करीब 12 बजे हल्की धूप निकली थी लेकिन करीब सात किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चली पछुआ हवा के कारण वातावरण गर्म नहीं हो सका। दिन का तापमान सामान्य से पांच डिग्री कम 15.9 और रात का तापमान सामान्य से 2.9 डिग्री ज्यादा 11.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटे में रात के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है लेकिन दिन में करीब दो डिग्री की गिरावट हुई। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार ने बताया कि सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के उपरान्त बर्फबारी वाले पहाड़ी इलाकों से प्रदेश में आ रही ठंडी एवं शुष्क उत्तरी-पश्चिमी हवाओं के प्रभाव के कारण गलन बढ़ी है। आगामी 48 घण्टों में थोड़ी और गिरावट के आसार हैं।