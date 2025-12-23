Hindustan Hindi News
Schools up to class 5th closed in Varanasi due to cold
मिर्जापुर-सोनभद्र के बाद अब इस जिले में स्कूलों की छुट्टी, डीएम ने बंद किए पांचवीं तक के स्कूल

मिर्जापुर-सोनभद्र के बाद अब इस जिले में स्कूलों की छुट्टी, डीएम ने बंद किए पांचवीं तक के स्कूल

संक्षेप:

यूपी में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। कई जिले शीतलहर की चपेट में हैं, जिससे सामान्य गतिविधियां ठप पड़ने लगी हैं। मौसम की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन वाराणसी में स्कूल बंद करने का आदेश जारी किया है।

Dec 23, 2025 08:00 am ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, वाराणसी
यूपी में जबरदस्त ठंड पड़ रही है। कई जिले शीतलहर की चपेट में हैं। ऐसे में आम जनजीवन असर पड़ रहा है। ऐसे में सर्दी और कोहरे को देखते हुए वाराणसी में भी स्कूल बंद करने का आदेश प्रशासन ने दिया है। इससे पहले शाहजहांपुर, मिर्जापुर और सोनभद्र में भी 9वीं तक के स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए थे।

भीषण ठंड और शीतलहर को देखते हुए बनारस के सभी स्कूलों में मंगलवार से कक्षा 5 तक की कक्षाओं को स्थगित करने का आदेश जारी किया गया है। बीएसए अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि अगले कुछ दिनों में मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर यह आदेश जारी किया गया है। आदेश सभी बोर्ड के स्कूलों के प्री-प्राइमरी से कक्षा-5 तक की कक्षाओं पर लागू होगा। इस दौरान निर्वाचन कार्य में शामिल सभी शैक्षणिक स्टाफ को अनिवार्य रूप से ड्यूटी पर पहुंचना होगा।

बीएसए डॉ. गोरखनाथ पटेल ने बताया कि डीएम की अनुमति पर 23 और 24 दिसंबर को कक्षा 1 से 8 तक सभी परिषदीय विद्यालय, मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त, सीबीएसई/आईसीएसई/उत्तर प्रदेश बोर्ड के विद्यालय केवल बच्चों के लिए बंद रहेंगे। कड़ाई से इसका पालन कराने के लिए सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। शाहजहांपुर के डीएम ने आठवीं तक के सभी स्कूलों को मंगलवार यानि 23 नवंबर तक बंद रखने का आदेश दिया है। जबकि मिर्जापुर और सोनभद्र में आठवीं तक के स्कूल 23 और 24 दिसंबर तक बंद रहेंगे।

शिमला से ज्यादा सर्द यूपी

यूपी में भीषण सर्दी और शीतलहर आफत बन चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार, बाराबंकी 4.5 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। यूपी के 24 शहरों में अधिकतम या न्यूनतम तापमान पहाड़ों के शहर शिमला से कम रहा। कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र में शीतलहर मुसीबत बन गई। कानपुर के कार्डियोलॉजी संस्थान में बीते 24 घंटे में सात मरीजों की मौत हो गई। इसके अतिरिक्त कानपुर देहात में दो और बांदा में एक व्यक्ति की जान जाने की सूचना है। कानपुर वायुसेना स्टेशन पर सोमवार को दृश्यता शून्य दर्ज की गई।

