भारी बारिश के अलर्ट पर यूपी के इस जिले में 12वीं तक के सभी स्कूल बंद, डीएम ने जारी किया आदेश
भारी बारिश के अलर्ट पर यूपी की राजधानीमें 12वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए हैं। लखनऊ डीएम ने आदेश जारी किया है। दरअसल, मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार को भी लखनऊ में दिनभर बादल छाए रहेंगे। दोपहर में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है।
यूपी के कई जिलों में भारी बारिश की चेतवानी जारी की गई। लखनऊ में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ। अमौसी स्थित मौसम केन्द्र के अनुसार, गुरुवार को भी लखनऊ में दिनभर बादल छाए रहेंगे।दोपहर में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। लखनऊ डीएम ने आदेश जारी करते हुए कहा कि विगत कुछ घंटों से खराब मौसम और भारी बारिश के पूर्वानुमान के दष्टिगत जनपद लखनऊ के समस्त शहरी और ग्रामीण इलाकों में सभी बोर्ड के प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक के स्कूल आज 14 अगस्त को बंद रहेंगे। डीएम ने कहा कि इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करे।
मौसम विभाग की ओर से बुधवार की शाम को लखनऊ में भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी हुआ। इसके कुछ देर बाद तेज हवा के साथ बूंदाबांदी शुरू हो गई। रात 10 बजे के आसपास ज्यादातर इलाकों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। कुछ ही देर की बारिश में इन्दिरा नगर, गोमती नगर, अलीगंज समेत कई इलाकों में जलभराव शुरू हो गया। बुधवार को दिन में बादलों की आवाजाही रही लेकिन उमस के साथ हल्की गर्मी महसूस हुई। दिन का अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.2 डिग्री कम था। वहीं, न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.4 डिग्री अधिक था।
बारिश से कबीर नगर, अहिबरनपुर समेत कई क्षेत्रों में बत्ती गुल
तेज बारिश के कारण बुधवार रात राजधानी लखनऊ के कबीरनगर, अहिबरनपुर, न्यू कैंपस उपकेंद्र सहित कई इलाकों में बिजली सप्लाई ठप हो गई। इससे करीब पांच लाख आबादी देर रात तक अंधेरे में डूबी रही। परेशान उपभोक्ताओं ने उपकेंद्र से लेकर अधिकारियों तक फोन घनघनाते रहे। वहीं कर्मचारियों को ते बारिश के कारण फाल्ट ढूंढने में काफी दिक्कत हुई। कबीनगर उपकेंद्र रात नौ बजे ब्रेकडाउन हो गया। इससे पंडितखेड़ा, हंसखेड़ा, गोकुल स्टेट, कांशीराम कॉलोनी, शुभम सिटी, सनसिटी, आवास विकास कॉलोनी, मुन्नूखेड़ा, चुन्नूखेड़ा, डूडा कॉलोनी, गायत्रीपुरम, आसरा कॉलोनी, गोल्ड सिटी, कृष्ण विहार कॉलोनी, रामदासखेड़ा, बजरंग सिटी, परसादी खेड़ा, बीबी खेड़ा, राधेबाग कालोनी, नरपतखेड़ा सहित इलाकों में बिजली गुल हो रही। उपभोक्ताओं ने उपकेंद्र पर फोन किया लेकिन कर्मचारियों ने सकारात्मक जवाब नहीं दिया।