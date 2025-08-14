भारी बारिश के अलर्ट पर यूपी के इस जिले में 12वीं तक के सभी स्कूल बंद, डीएम ने जारी किया आदेश

भारी बारिश के अलर्ट पर यूपी की राजधानीमें 12वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए हैं। लखनऊ डीएम ने आदेश जारी किया है। दरअसल, मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार को भी लखनऊ में दिनभर बादल छाए रहेंगे। दोपहर में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है।

यूपी के कई जिलों में भारी बारिश की चेतवानी जारी की गई। लखनऊ में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ। अमौसी स्थित मौसम केन्द्र के अनुसार, गुरुवार को भी लखनऊ में दिनभर बादल छाए रहेंगे।दोपहर में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। लखनऊ डीएम ने आदेश जारी करते हुए कहा कि विगत कुछ घंटों से खराब मौसम और भारी बारिश के पूर्वानुमान के दष्टिगत जनपद लखनऊ के समस्त शहरी और ग्रामीण इलाकों में सभी बोर्ड के प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक के स्कूल आज 14 अगस्त को बंद रहेंगे। डीएम ने कहा कि इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करे।

मौसम विभाग की ओर से बुधवार की शाम को लखनऊ में भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी हुआ। इसके कुछ देर बाद तेज हवा के साथ बूंदाबांदी शुरू हो गई। रात 10 बजे के आसपास ज्यादातर इलाकों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। कुछ ही देर की बारिश में इन्दिरा नगर, गोमती नगर, अलीगंज समेत कई इलाकों में जलभराव शुरू हो गया। बुधवार को दिन में बादलों की आवाजाही रही लेकिन उमस के साथ हल्की गर्मी महसूस हुई। दिन का अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.2 डिग्री कम था। वहीं, न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.4 डिग्री अधिक था।