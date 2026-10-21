यूपी के इस जिले में अगले दो दिन 12वीं तक के स्कूल बंद, डीएम ने जारी किया आदेश
यूपी के वाराणसी में अगले दो दिनों तक 12वीं तक के सभी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। 22 यानी गुरुवार को नाटी इमली के प्रसिद्ध भरत मिलाप और 23 अक्टूबर शुक्रावर को विधान परिषद चुनाव के कारण छुट्टी की गई है।
यूपी के वाराणसी में नवरात्र के कारण लगातार छुट्टी के बाद बुधवार को ही खुले स्कूल एक बार फिर अगले दो दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी (डीएम) की तरफ से स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि नाटीइमली के भरत मिलाप और एमएलसी चुनाव के कारण दो दिन छुट्टी रहेगी। डीएम के निर्देश पर डीआईओएस और बीएसए की तरफ से जारी एक संयुक्त आदेश में 22 और 23 अक्तूबर को सभी स्कूलों में छुट्टी करने का आदेश दिया है।
संयुक्त आदेश में 22 अक्तूबर को नाटीइमली के भरत मिलाप की स्थानीय छुट्टी और 23 अक्तूबर को एमएलसी चुनाव के मतदान को देखते हुए अवकाश का आदेश दिया गया है। यह आदेश प्री-प्राइमरी से कक्षा-12वीं तक के परिषदीय, माध्यमिक, सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड के सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी विद्यालयों पर लागू रहेगा। डीआईओएस भोलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आदेश की अनदेखी करने वाले स्कूलों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी।
आज भी एयरशो देखने का मिला मौका
वाराणसी में 22 अक्टूबर यानी गुरुवार से ही एयर शो भी शुरू हो रहा है। यह एयर शो 22, 24 और 25 अक्टूबर को होगा। अभी तक केवल 25 अक्टूबर को ही रविवार होने के कारण छुट्टी का दिन था। अब 22 को भी छुट्टी होने से दो दिन बच्चे एयर शो का लुत्फ उठा सकेंगे। वाराणसी के लोगों को पहले बार इतने बड़े एयर शो को देखने का मौका मिल रहा है। सौ से ज्यादा लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर तीन दिनों तक गंगा के ऊपर नमो घाट से अस्सी घाट के बीच करतब दिखाएंगे। अंतिम दिन रविवार को खुद पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे।
नाटी इमली के भरत मिलाप की सैकड़ों साल पुरानी है परंपरा
वाराणसी के भरत मिलाप की परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है। काशी के महाराज का भी इससे जुड़ाव है। श्रीचित्रकूट रामलीला समिति की भरत मिलाप लीला से काशिराज परिवार के रिश्ते को इस वर्ष 22 अक्तूबर को 229 साल पूरे हो जाएंगे। वर्ष 1796 में तत्कालीन महाराजा उदित नारायण सिंह ने भरत मिलाप की लीला में प्रतिवर्ष आने की परंपरा की नींव डाली थी। 229वें वर्ष में काशीराज के प्रतिनिधि कुंवर अनंतनारायण सिंह उपस्थित होंगे।
श्रीचित्रकूट की रामलीला में काशिराज परिवार के सदस्यों की सहभागिता महाराज उदितनारायण सिंह के जमाने में शुरू हुई। बतौर राजा उनके आगमन की शुरुआत सन 1796 में उनके गद्दी पर बैठने के बाद से हुई थी। 1814 तक वह राजगद्दी पर रहे। उनके बाद काशी की राजगद्दी पर बैठने वाले सभी राजाओं ने इस परंपरा का निर्वाह किया। इस परंपरा को सर्वाधिक गरिमा काशीनारेश डॉ. विभूतिनारायण सिंह के दौर में मिली। काशीवासियों के बीच महादेव की भांति मान्य राजा विभूतिनारायण सिंह ने जिस निष्ठा और आस्था के साथ भरत मिलाप की लीला में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, उसे देख कर दूरदराज से आने वाले लोगों को भ्रम हो जाता था कि नाटी इमली की भरत मिलाप की लीला रामनगर की रामलीला से जुड़ी है।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।