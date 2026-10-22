यूपी में कल 12वीं तक के स्कूल बंद, निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले-जिले में छुट्टी का ऐलान
यूपी में शुक्रवार को 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। प्रदेश के 75 में से 72 जिलों में छुट्टी रहेगी। एमएलसी चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले-जिले में छुट्टी का ऐलान हुआ है।
उत्तर प्रदेश में 75 में से 73 जिलों में 12वीं तक के स्कूलों को शुक्रवार को छुट्टी घोषित कर दी गई है। यूपी विधान परिषद खंड शिक्षक और खंड स्नातक (एमएलसी) चुनाव के कारण निर्वाचन आयोग के आदेश पर जिले-जिले में अवकाश का ऐलान किया गया है। आदेश में कहा गया है कि 23 अक्तूबर को एमएलसी चुनाव के कारण विशेष आकस्मिक अवकाश रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी यानी जिलाधिकारियों के निर्देश पर बीएसए और जिला विद्यालय निरीक्षकों की तरफ से इस बाबत स्कूलों को निर्देश भेज दिए गए हैं।
जिला विद्यालय निरीक्षकों और बीएसए की ओर से जारी आदेश के अनुसार प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 तक के सभी परिषदीय, राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त, वित्तविहीन मान्यता प्राप्त और सीबीएसई, आईसीएससीई के साथ अन्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों में भी शुक्रवार को अवकाश रहेगा।
यूपी में 11 एमएलसी सीटों के लिए दल वोटिंग होगी। वोटिंग के लिए 75 में से 72 यानी केवल तीन जिलों के छोड़कर सभी जिलों में मतदान केंद्र बनाए गए हैं। केवल कानपुर, कानपुर देहात और उन्नाव में एमएलसी चुनाव हो चुके हैं। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए व्यापक तैयारियां कर रखी हैं। खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की पांच और खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की छह सीटों पर चुनाव होगा।
इन निर्वाचन क्षेत्रों के लिए हो रहा चुनाव
जिन पांच खंड स्नातक क्षेत्र में चुनाव होगा उनमें लखनऊ, आगरा, मेरठ, वाराणसी व इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। वहीं जिन छह खंड शिक्षक क्षेत्र में चुनाव होगा उनमें लखनऊ, आगरा, मेरठ, वाराणसी, बरेली-मुरादाबाद व गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। कुल 14.18 लाख मतदाता 152 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे।
सेक्टर के साथ जोनल मजिस्ट्रेट भी तैनात
मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा की ओर से मंडलायुक्तों व डीएम को निर्देश दिए हैं कि वह शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न कराएं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए 1041 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 456 जोनल मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। पोलिंग बूथ पर माइक्रो आब्जर्वर की तैनाती रहेगी और मतदान की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। मतदान के लिए कुल 2697 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं।
चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए 12309 मतदान कार्मिकों की तैनाती की गई है। चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए 1108 भारी वाहन व 1737 हल्के वाहनों को चुनाव कार्य में लगाया गया है। वोटों की गिनती 27 अक्टूबर हो होगी। उसी दिन रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। इस चुनाव को विधानसभा चुनाव का सर्वेक्षण भी माना जा रहा है।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।