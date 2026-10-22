यूपी में कल 12वीं तक के स्कूल बंद, निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले-जिले में छुट्टी का ऐलान

यूपी में शुक्रवार को 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। प्रदेश के 75 में से 72 जिलों में छुट्टी रहेगी। एमएलसी चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले-जिले में छुट्टी का ऐलान हुआ है।

उत्तर प्रदेश में 75 में से 73 जिलों में 12वीं तक के स्कूलों को शुक्रवार को छुट्टी घोषित कर दी गई है। यूपी विधान परिषद खंड शिक्षक और खंड स्नातक (एमएलसी) चुनाव के कारण निर्वाचन आयोग के आदेश पर जिले-जिले में अवकाश का ऐलान किया गया है। आदेश में कहा गया है कि 23 अक्तूबर को एमएलसी चुनाव के कारण विशेष आकस्मिक अवकाश रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी यानी जिलाधिकारियों के निर्देश पर बीएसए और जिला विद्यालय निरीक्षकों की तरफ से इस बाबत स्कूलों को निर्देश भेज दिए गए हैं।

जिला विद्यालय निरीक्षकों और बीएसए की ओर से जारी आदेश के अनुसार प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 तक के सभी परिषदीय, राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त, वित्तविहीन मान्यता प्राप्त और सीबीएसई, आईसीएससीई के साथ अन्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों में भी शुक्रवार को अवकाश रहेगा।

यूपी में 11 एमएलसी सीटों के लिए दल वोटिंग होगी। वोटिंग के लिए 75 में से 72 यानी केवल तीन जिलों के छोड़कर सभी जिलों में मतदान केंद्र बनाए गए हैं। केवल कानपुर, कानपुर देहात और उन्नाव में एमएलसी चुनाव हो चुके हैं। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए व्यापक तैयारियां कर रखी हैं। खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की पांच और खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की छह सीटों पर चुनाव होगा।

इन निर्वाचन क्षेत्रों के लिए हो रहा चुनाव जिन पांच खंड स्नातक क्षेत्र में चुनाव होगा उनमें लखनऊ, आगरा, मेरठ, वाराणसी व इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। वहीं जिन छह खंड शिक्षक क्षेत्र में चुनाव होगा उनमें लखनऊ, आगरा, मेरठ, वाराणसी, बरेली-मुरादाबाद व गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। कुल 14.18 लाख मतदाता 152 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे।

सेक्टर के साथ जोनल मजिस्ट्रेट भी तैनात मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा की ओर से मंडलायुक्तों व डीएम को निर्देश दिए हैं कि वह शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न कराएं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए 1041 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 456 जोनल मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। पोलिंग बूथ पर माइक्रो आब्जर्वर की तैनाती रहेगी और मतदान की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। मतदान के लिए कुल 2697 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं।