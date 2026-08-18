यूपी के इस जिले में 12वीं तक के बच्चों की छुट्टी, डीएम ने स्कूल बंद रखने का दिया निर्देश

यूपी के जौनपुर जिले में आज यानी मंगलवार को 12 वीं तक के बच्चों की छुट्टी है। दरअसल, लगातार हो रही बारिश के कारण डीएम ने स्कूल बंद रखने का निर्देश दिया है। साथ ही अधिकारियों ने नियम का कड़ाई से पालन न करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की बात कही है।

UP News: यूपी में बीते कुछ दिनों से हो रही बारिश से जन जीवन बेहाल हो गया है। उधर, जौनपुर प्रशासन ने जगह-जगह जलभराव को देखते हुए जिला प्रशासन ने कक्षा 12 तक के सभी विद्यालयों को 18 अगस्त को बंद करने का निर्णय लिया है। डीएम ने इस आदेश का कड़ाई से पालन का निर्देश दिया है। दरअसल, लगातार बारिश से कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

जौनपुर के जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन के आदेश पर कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यालय मंगलवार को बंद रहेंगे। इस आदेश के दायरे में परिषदीय, मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त, सीबीएसई, आईसीएसई और उत्तर प्रदेश बोर्ड से संचालित सभी विद्यालय शामिल हैं। प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों, प्रधानाचार्यों और विद्यालय प्रबंधनों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। लगातार बारिश के कारण कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में बच्चों को आवागमन में होने वाली परेशानी और संभावित जोखिम को देखते हुए 18 अगस्त को स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया गया है।

जौनपुर समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट वहीं, आज यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश की भी संभावना है। चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, बहराइच समेत कई अन्य जिलों में अलर्ट जारी किया गया है।

सोनभद्र में बारिश से घरों में घुसा पानी उधर, सोनभद्र जिले में रविवार की रात भर हुई झमाझम बारिश से कई कई घर गिर गए तथा कई घरों में पानी घुस गया। वहीं सड़कें जलमग्न हो गई। बारिश के कारण पुलिया बहने से आवागमन बाधित हो गया। वहीं रात भर हुई झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया। लोगों ने उमस भरी गर्मी से काफी राहत महसूस की। बीजपुर स्थित एनटीपीसी परिसर में जलजमाव में फंसे सात लोगों को जवानों ने निकाला।