यूपी के पांच जिलों में फिर बढ़ी स्कूलों की छुट्टी, तीन दिन के लिए आठवीं तक के स्कूल बंद, डीएम का आदेश

संक्षेप: यूपी में सर्दी का सितम जारी है। मकर संक्रांति पर दिन में धूप निकली लेकिन मौसम में नमी बरकरार रही है। तेज हवाओं ने भी गलन बढ़ाई। जिसको देखते हुए पांच जिलों में डीएम ने स्कूलों की छुट्टी बढ़ाने का फैसला लिया है।

यूपी में सर्दी का सितम जारी है। मकर संक्रांति पर दिन में धूप निकली लेकिन मौसम में नमी बरकरार रही है। तेज हवाओं ने भी गलन बढ़ाई। जिसको देखते हुए पांच जिलों में डीएम ने स्कूलों की छुट्टी बढ़ाने का फैसला लिया है। बिजनौर, बरेली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में आठवीं तक के स्कूलों की छुट्टी बढ़ा दी गई है। डीएम ने दो दिन के लिए स्कूलों को फिर से बंद कर दिया है। इसके अलावा पीलीभीत में 12वीं तक के स्कूलों की दो दिन की छुट्टी बोल दी गई है। तीन जिलों में आठवीं तक के स्कूलों को 17 जनवरी तक के बंद कर दिया गया है। 18 जनवरी को रविवार के चलते साप्ताहिक अवकाश है। जबकि बिजनौर में केवल शुक्रवार को ही आठवीं के स्कूल बंद रखे जाएंगे। इस हिसाब से लगातार तीन दिन बंद रहेंगे। मौसम ठीक रहा तो सीधे 19 जनवरी को स्कूल खुलेंगे। डीएम के इस आदेश को बीएसए ने सभी स्कूलों को भेज दिया है। जिसमें कहा गया है कि आठवीं तक के सभी बोर्ड के स्कूल 17 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। आदेश न मानने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी

पीलीभीत में भी दो दिन की छुट्टी पीलीभीत डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने वर्तमान में सर्दी एवं शीतलहर के दृष्टिगत कक्षा एक से आठ तक संचालित समस्त परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों, सहायता प्राप्त विद्यालयों, समस्त बोडों से मान्यता प्राप्त विद्यालयों, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों, तथा राजकीय,अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में 16 और 17 जनवरी के अवकाश कर दिया है। यह अवकाश छात्र-छात्राओं के लिए घोषित किया गया है। शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी विद्यालय में उपस्थित होकर विभागीय कार्यों को करेंगे। इस आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए।

लखनऊ में 16 जनवरी से खुलेंगे प्राइमरी स्कूल शीतकालीन अवकाश के बाद प्राइमरी स्कूल शुक्रवार को खुलेंगे। स्कूलों में कक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर तीन बजे के बीच संचालित होंगी। प्राइमरी स्कूल 28 दिसम्बर से बंद चल रहे थे। इसमें 31 दिवसम्बर से 14 जनवरी तक का शीतकालीन अवकाश भी शामिल हैं। बच्चों की 24 जनवरी से द्वितीय सत्र परीक्षाएं होंगी। इस माह निपुण एसेसमेंट भी शुरू होगा।

शाहजहांपुर में 12वीं तक के स्कूलों का समय बदला शाहजहांपुर में ठंड बढ़ने के कारण 12वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल अब सुबह 10 बजे से संचालित होंगे। यह आदेश डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश पर डीआईओएस हरिवंश कुमार ने जारी किया। बताया गया कि 14 जनवरी तक जिले के 12वीं तक के स्कूल शीतकालीन अवकाश पर थे, जबकि 15 जनवरी मकर संक्रांति के अवसर पर सभी स्कूलों में छुट्टी थी। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। डीएम ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस निर्णय से बच्चों और शिक्षकों को ठंड में सुरक्षित ढंग से स्कूल आने-जाने में सुविधा मिलेगी।