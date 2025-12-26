यूपी के सभी जिलों में 10वीं तक के स्कूलों की छुट्टी, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश

संक्षेप: शिक्षा विभाग ने यूपी में 10वीं तक के स्कूलों को एक दिन के लिए बंद रखने का आदेश जारी किया है। भीषण सर्दी के बीच शिक्षा विभाग के इस आदेश से छात्रों को बड़ी राहत मिली है।

यूपी में पढ़ने वाले छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। शिक्षा विभाग ने एक दिन की छुट्टी का आदेश जारी कर दिया है। इस हिसाब से अब सीधे सोमवार को स्कूल खुलेंगे। यानी छात्रों को एक साथ दो दिन की छुट्टी का मजा मिलेगा। दरअसल माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने पहले जारी किए गए कैलेंडर में संशोधन कर दिया है। नए कैलेंडर के हिसाब से गुरु गोविंद सिंह जयंती पर 27 दिसंबर को माध्यमिक स्कूलों में यानी 10वीं तक की छुट्टी रहेगी। इससे पहले जारी कैलेंडर में गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर स्कूलों में अवकाश नहीं था। हाल ही में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अवकाश घोषित किए जाने के बाद शिक्षा विभाग ने नया आदेश जारी किया है। शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार शनिवार को 10वीं तक के स्कूलों में शनिवार का अवकाश रहेगा। अगले दिन रविवार होने के कारण सभी स्कूल बंद रहेंगे। एक साथ दो दिन की छुट्टी मिलने से छात्रों को बड़ी राहत मिली है।

लखनऊ में प्री प्राइमरी और नर्सरी तक के स्कूल 27 तक बंद लखनऊ में डीएम ने प्री प्राइमरी और नर्सरी तक के स्कूलों को 24 दिसम्बर से 27 दिसम्बर तक बंद रखने का आदेश दिया है। लखनऊ में कक्षा एक से आठ तक के स्कूलों का समय बदला गया है। इनकी कक्षाएं सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक चलेंगी। मंगलवार को लखनऊ के डीएम द्वारा जारी आदेश में कहा गया था कि शीतलहर और घने कोहरे के मद्देनजर सभी बोर्डों के सभी स्कूलों के प्री-प्राइमरी और नर्सरी तक की कक्षाएं 24 दिसम्बर से 27 दिसम्बर तक स्थगित रहेंगी। 24 दिसम्बर से अगले आदेश तक कक्षा एक से कक्षा आठ तक की कक्षाओं का संचालन सुबह 10 बजे से शाम तीन बजे तक किया जाएगा।

पांच जिलों में 26 तक बंद किए गए थे यूपी के स्कूल उत्तर प्रदेश में ठंड के तेवर लगातार तीखे होते जा रहे हैं। ऐसे में कई जिलों में डीएम के आदेश से स्कूल बंद हैं। बुधवार को प्रदेश के हरदोई जिले में भी डीएम ने कक्षा एक से आठवीं तक के स्कूलों को 26 दिसम्बर तक बंद रखने का आदेश जारी किया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ.अजित सिंह द्वारा जारी कार्यालय आदेश में कहा गया है कि अत्यधिक शीतलहर और घने कोहरे के कारण छात्रों को विद्यालय पहुंचने हो रही दिक्कतों को देखते हुए डीएम हरदोई ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आठवीं तक के स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया है।