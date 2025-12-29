सीएम योगी का आदेश बेअसर, यहां खुले रहे स्कूल; भीषण ठंड में ठिठुरती पहुंचीं छात्राएं

संक्षेप: उत्तर प्रदेश में ठंड का सितम जारी है। इसको देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में एक से 12 तक के सभी विद्यालय एक जनवरी तक बंद करने के आदेश दिए हैं पर गोंडा जिले में कस्तूरबा विद्यालय ठंड में खुले रहे।

उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड में आमजन का जीना मुहाल है। इसको देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में एक से 12 तक के सभी विद्यालय एक जनवरी तक बंद करने के आदेश दिए हैं। यही नहीं गोडा डीएम प्रियंका निरंजन ने रविवार देर शाम को भीषण ठंड को लेकर एक से आठवीं के सभी बच्चों की दो दिन छुट्टी घोषित कर दी थी। इसके बाद भी सोमवार को गोंडा जिले के ब्लॉकों में संचालित हो रहे कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय ठंड में खुले रहे। अवकाश के बाद भी कस्तूरबा बालिका विद्यालय खुले रहने से कई विद्यालयों में छात्राएं ठंड में बेहाल नजर आईं। सीएम और डीएम का आदेश बेअसर साबित हुआ।

रूपईडीह के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय सोमवार को छुट्टी के आदेश के बाद भी खुला। शिक्षक और छात्राएं ठंड से कांपते रहीं। शिक्षकों ने बताया कि विद्यालय में छुट्टी के लिए अभी कोई निर्देश नहीं मिला है जिसके चलते विद्यालय खुला हुआ है। शिक्षकों ने बताया कि विद्यालय में अवकाश संबंधी विभागीय अधिकारियों से बात की गई है परंतु छुट्टी का अभी कोई निर्देश नहीं मिला है। इसके चलते विद्यालय खुला हुआ है। बच्चियों को ठंड से बचने के लिए व्यवस्था की जा रही है। विद्यालय बंद संबंधी निर्देश मिलते ही विद्यालय बंद कर दिया जाएगा।