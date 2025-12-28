यूपी के स्कूलों में 15 दिन की छुट्टी की तैयारी, टीचरों को अफसरों ने दिया दो दिन का अल्टीमेटम

संक्षेप: यूपी में आठवीं तक के परिषदीय स्कूलों में छुट्टी की तैयारी शुरू हो गई है। 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक छुट्टी रहेगी। इससे पहले टीचरों को अपने सभी काम निबटाने का अल्टीमेटम दिया गया है। 30 दिसंबर तक उन्हें काम पूरा करना होगा।

UP Schools Holiday: उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों (कक्षा 1 से 8 तक) में पढ़ने वाले लाखों छात्र-छात्राओं और शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने 15 दिनों के शीतकालीन अवकाश (Winter Vacation) की तैयारी शुरू कर ली है। प्रदेश के सभी परिषदीय स्कूल 31 दिसंबर 2025 से 14 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे। छुट्टियों से पहले शिक्षकों के लिए सख्त निर्देश भी जारी किए हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) की ओर से कहा गया है कि स्कूल बंद होने से पहले शिक्षक अपने सभी लंबित विभागीय कार्यों को हर हाल में निपटा लें।

इसमें मुख्य रूप से डीबीटी (DBT) के जरिए बच्चों के खातों में भेजी जाने वाली धनराशि का सत्यापन, आधार ऑथेंटिकेशन और अन्य प्रशासनिक रिपोर्ट शामिल हैं। शिक्षकों को आदेश दिया गया है कि वे 30 दिसंबर तक ये सभी कार्य पूरे कर इसकी रिपोर्ट अपने संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) को सौंप दें।

कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई मांग हालांकि आधिकारिक कैलेंडर के अनुसार छुट्टियां 31 दिसंबर से प्रभावी हो रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में पारा तेजी से गिरने और घने कोहरे के कारण शिक्षक संगठनों ने जल्द छुट्टी की मांग तेज कर दी है। शिक्षकों ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों से अपील की है कि बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए 29 और 30 दिसंबर को भी स्थानीय स्तर पर अवकाश घोषित कर दिया जाए, ताकि छोटे बच्चों को राहत मिल सके।