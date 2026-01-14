Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsschools holidays extended in prayagraj up district by dm order schools up to class 12 will be closed till january 20
यूपी के इस जिले में बढ़ी छुट्टी, डीएम ने 12 वीं तक के स्कूलों को 20 जनवरी तक किया बंद

यूपी के इस जिले में बढ़ी छुट्टी, डीएम ने 12 वीं तक के स्कूलों को 20 जनवरी तक किया बंद

संक्षेप:

परिषदीय विद्यालयों में 31 दिसम्बर 2025 से चल रहा शीतावकाश 14 जनवरी 2026 को खत्म हो गया है। इस बीच मौसम भी कुछ-कुछ खुशनुमा हुआ है। कई जिलों में दिन में धूप खिलने लगी है। स्कूल भी 16 से खुल जाएंगे। लेकिन प्रदेश का एक जिला ऐसा है जहां 20 जनवरी तक स्कूल नहीं खुलेंगे।

Jan 14, 2026 06:40 pm ISTAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी में कड़ाके की ठंड के चलते पिछले कुछ दिनों से बार-बार स्कूलों को बंद करना पड़ रहा था लेकिन अब मौसम कुछ-कुछ खुशनुमा हो गया है। कई जिलों में दिन में धूप खिलने लगी है, ऐसे में मकर संक्रांति की छुट्टी के बाद 16 जनवरी से स्कूल खोलने की तैयारी है। परिषदीय विद्यालयों में 31 दिसम्बर 2025 से चल रहा शीतावकाश भी 14 जनवरी 2026 को खत्म हो गया है। लिहाजा, 16 जनवरी तक प्राइमरी से लेकर इंटर तक के स्कूलों में चहल-पहल लौट आएगी। लेकिन प्रदेश का एक जिला ऐसा है जहां 16 जनवरी को स्कूल नहीं खुलेंगे। यह जिला है प्रयागराज, जहां डीएम के निर्देश पर बुधवार को जिला विद्यालय निरीक्षक पीएन सिंह ने एक आदेश जारी कर 16 जनवरी से 20 जनवरी तक कक्षा एक से कक्षा 12 तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किए जाने की जानकारी दी। साथ ही कहा कि इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। बता दें कि इसके पहले जिले में ठंड के चलते आठवीं तक के स्कूलों को 15 जनवरी तक बंद किया गया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

आदेश में बताया गया है कि प्रयागराज के जिलाधिकारी (DM) ने जिले में माघ मेला के प्रमुख स्नान पर्वों मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या के कारण होने वाली भीड़-भाड़, यातायात में कठिनाई और छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के दृष्टिगत जिले में संचालित सभी बोर्डों के कक्षा एक से 12 वीं तक के विद्यालयों में 16 जनवरी 2026 से 20 जनवरी 2026 तक अवकाश रखने का आदेश दिया है।

ये भी पढ़ें:मकर संक्रांति कल, गोरखनाथ मंदिर में आज से ही उमड़ा आस्था का सैलाब

मकर संक्रांति का स्नान कल, बना विशेष संयोग

इस बार मकर संक्रांति (खिचड़ी) का मान 14 और 15 जनवरी को रहेगा। भगवान भास्कर बुधवार की रात 9:39 बजे मकर राशि में प्रवेश के साथ उत्तरायण होंगे। शास्त्रों की मानें तो यदि प्रदोष काल के बाद रात में किसी भी समय संक्रांति लगती है तो उसका पुण्य काल दूसरे दिन तक होता है। स्वामी नरोत्तमानंद गिरि वेद विद्यालय, झूंसी के आचार्य ब्रज मोहन पांडेय ने बताया कि शास्त्रों के अनुसार जब संक्रांति सूर्यास्त के बाद रात्रिकाल में होती है, तब उसका पुण्यकाल संक्रांति के समय से 16 घंटे आगे तक माना जाता है। इसी आधार पर इस वर्ष 15 जनवरी को मकर संक्रांति पर्व मनाया जाएगा। पर्व के दिन सूर्योदय से लेकर दोपहर 1:39 बजे तक स्नान-दान का विशेष पुण्यकाल रहेगा। आचार्य ने बताया कि संयोगवश इसी दिन माघ मास की तिल द्वादशी भी है।

ये भी पढ़ें:योगी ब्रह्म मुहूर्त में गुरु गोरखनाथ को चढ़ाएंगे खिचड़ी, जानें इस पर्व का महत्व

संगम नगरी में उमड़े श्रद्धालु

मकर संक्रांति के अवसर पर पावन त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का संगमतट आने का क्रम मंगलवार से ही शुरू हो गया था। पूरे दिन मेला क्षेत्र में भीड़ को देखते हुए डायवर्जन लागू किया गया और लोग अपने सामान बांधे करीबियों के शिविर में दाखिल होते रहे। प्रशासनिक अफसरों का अनुमान है कि मंगलवार को ही 25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में पुण्य स्नान किया जबकि 14 और 15 जनवरी को पर्व के दिन यह आंकड़ा एक करोड़ के पार हो सकता है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
holiday in up schools up school closed Up School अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |