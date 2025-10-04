Schools, colleges and government offices will remain closed on Valmiki Jayanti in up a public holiday has been declared वाल्मीकि जयंती पर यूपी में बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज, सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक अवकाश घोषित, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsSchools, colleges and government offices will remain closed on Valmiki Jayanti in up a public holiday has been declared

वाल्मीकि जयंती पर यूपी में बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज, सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक अवकाश घोषित

यूपी की योगी सरकार ने वाल्मीकि जयंती पर सार्वजनिक अवकाश का आदेश जारी कर दिया है। इस बार वाल्मीकि जयंती सात अक्टूबर मंगलवार को है। इस दिन अब स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर और बैंक आदि बंद रहेंगे। पहले वाल्मीकि जयंती निबंधित अवकाश था।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊSat, 4 Oct 2025 03:14 PM
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर 7 अक्टूबर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। इस बारे में शनिवार को राज्य के कार्मिक विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिया। वाल्मीकि जयंती को निबंधित अवकाश (Restricted Holiday) की श्रेणी से निकालकर सार्वजनिक अवकाश (Public Holiday) घोषित कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि 7 अक्टूबर 2025 (मंगलवार) को अब महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इससे राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और विभागों में पूरी तरह से छुट्टी रहेगी।

इससे पहले 17 दिसम्बर 2024 को जारी वर्ष 2025 की सार्वजनिक अवकाशों की सूची में महर्षि वाल्मीकि जयंती को निबंधित अवकाशों (Restricted Holiday) की सूची में रखा गया था। निबंधित अवकाश का अर्थ होता है कि कर्मचारी अपनी इच्छानुसार वर्ष में कुछ छुट्टियों का चयन कर सकते हैं। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह अवकाश निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट ऐक्ट 1881 (Negotiable Instruments Act 1881) के अधीन नहीं होगा। इसका अर्थ यह है कि भले ही यह सार्वजनिक अवकाश है पर यह आमतौर पर बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए अनिवार्य अवकाश की श्रेणी में नहीं आता है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा अलग से अधिसूचना जारी की जाती है। यह मुख्य रूप से राज्य सरकार के अधीन आने वाले कार्यालयों, स्कूलों और विभागों के लिए प्रभावी होगा।

रामायण की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि आदि कवि के रूप में विख्यात हैं। वाल्मीकि जयंती का आयोजन हर वर्ष आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को किया जाता है। इस वर्ष 7 अक्टूबर को जयंती पड़ रही है। उत्तर प्रदेश में वाल्मीकि समुदाय की बड़ी आबादी है और यह अवकाश उनके लिए खास महत्व रखता है। समाज के लोग इस दिन मंदिरों में पूजा-अर्चना करते हैं, शोभायात्राएं निकालते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं।

योगी सरकार का यह फैसला राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक कार्यक्रम में कहा था वाल्मीकि जी ने रामायण के माध्यम से समाज को एकता और सद्भाव का संदेश दिया है। उनकी जयंती पर हम सभी को उनके आदर्शों को अपनाना चाहिए। इस बयान से स्पष्ट है कि सरकार सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है।

