Schools, colleges and government institutions will remain closed on the occasion of Valmiki Jayanti यूपी में कल बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और सरकारी संस्थान, योगी सरकार का आदेश
Schools, colleges and government institutions will remain closed on the occasion of Valmiki Jayanti

यूपी में कल बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और सरकारी संस्थान, योगी सरकार का आदेश

योगी सरकार ने 7 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती के मौके पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। इसे लेकर अधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया गया। यानि कल सभी सरकारी, स्कूल, कॉलेज और अन्य सरकारी संस्थाएं बंद रहेंगी।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 08:08 PM
यूपी में कल बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और सरकारी संस्थान, योगी सरकार का आदेश

यूपी की योगी सरकार ने 7 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती के मौके पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। इसे लेकर शनिवार को अधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया गया। यानि कल प्रदेशभर के सभी सरकारी स्कूल, कॉलेज और अन्य सरकारी संस्थाएं बंद रहेंगी। वहीं, कई जिलों में धूमधाम से वाल्मीकि जयंती मनाई जाएगी।

योगी सरकार ने शनिवार को ही नोटिस जारी कर दिया था। आदेश के मुताबिक़ सात अक्टूबर को प्रदेश भर में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। दरअसल, योगी आदित्यनाथ ने एक हफ्ते पहले श्रावस्ती जिले से वाल्मीकि जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की थी। इस दिन को राज्य स्तर पर विशेष महत्व देने के लिए सरकारी अवकाश घोषित किया है। गौरतलब है कि भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज ने महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश की मांग की थी। समाज के पदाधिकारी द्वारा सरकार से सात अक्टूबर को सार्वजनिक छुट्टी घोषित करने को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया था।

यूपी सरकार ने इस साल की छुट्टी कैलेंडर में वाल्मीकि जयंती की अवकाश को शामिल किया था। साथ ही यह स्पष्ट किया था कि ये छुट्टी निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अधीन नहीं होगा। यानि सार्वजनिक अवकाश है लेकिन यह आमतौर पर बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए अनिवार्य अवकाश की श्रेणी में नहीं आता है। इसके लिए केंद्र की सरकार अलग से अधिसूचना जारी करती है।

चित्रकूट में होगा बड़ा आयोजन

योगी सरकार महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली लालापुर चित्रकूट में वृहद आयोजन कराएगी। उप निदेशक (पर्यटन) आरके रावत को कार्यक्रम का नोडल बनाया गया है। उन्होंने बताया कि लालापुर में महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ सुबह 11 बजे कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। दीप प्रज्ज्वलन के बाद विराट महाराज व संस्कृत के अध्ययनरत बच्चों द्वारा रामायण पाठ होगा। दयाराम रैकवाड़ व टीम की तरफ से आध्यात्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। पूजन-हवन, भजन, वाल्मीकि रामायण पाठ, लवकुश प्रसंग समेत अन्य कार्यक्रम भी होंगे। इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी और जनसहभागिता भी रहेगी। इसके अलावा तुलसीदास आश्रम राजापुर चित्रकूट, वाल्मीकि आश्रम बिठूर कानपुर, वालमीकि आश्रम श्रावस्ती, अयोध्या, प्रयागराज समेत पूरे प्रदेश में आयोजन होगा।

Lucknow Lucknow News Lucknow Latest News अन्य..
