यूपी में कल बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और सरकारी संस्थान, योगी सरकार का आदेश

यूपी की योगी सरकार ने 7 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती के मौके पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। इसे लेकर शनिवार को अधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया गया। यानि कल प्रदेशभर के सभी सरकारी स्कूल, कॉलेज और अन्य सरकारी संस्थाएं बंद रहेंगी। वहीं, कई जिलों में धूमधाम से वाल्मीकि जयंती मनाई जाएगी।

योगी सरकार ने शनिवार को ही नोटिस जारी कर दिया था। आदेश के मुताबिक़ सात अक्टूबर को प्रदेश भर में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। दरअसल, योगी आदित्यनाथ ने एक हफ्ते पहले श्रावस्ती जिले से वाल्मीकि जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की थी। इस दिन को राज्य स्तर पर विशेष महत्व देने के लिए सरकारी अवकाश घोषित किया है। गौरतलब है कि भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज ने महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश की मांग की थी। समाज के पदाधिकारी द्वारा सरकार से सात अक्टूबर को सार्वजनिक छुट्टी घोषित करने को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया था।

यूपी सरकार ने इस साल की छुट्टी कैलेंडर में वाल्मीकि जयंती की अवकाश को शामिल किया था। साथ ही यह स्पष्ट किया था कि ये छुट्टी निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अधीन नहीं होगा। यानि सार्वजनिक अवकाश है लेकिन यह आमतौर पर बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए अनिवार्य अवकाश की श्रेणी में नहीं आता है। इसके लिए केंद्र की सरकार अलग से अधिसूचना जारी करती है।