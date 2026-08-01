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यूपी के एक और जिले में 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी, सप्ताह में केवल 4 दिन खुलेंगे विद्यालय, डीएम ने की घोषणा

By Dinesh Rathour
लाइव हिन्दुस्तान, कासगंज
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सावन महीने में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को देखते हुए कासगंज डीएम ने सप्ताह में केवल चार दिन स्कूल खोलने की घोषणा की है। डीएम ने कहा कि सावन भर हर शनिवार और सोमवार को 12वीं तक के स्कूल बंद रखे जाएंगे।

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कांवड़ यात्रा के चलते स्कूलों में छुट्टी

School Colosed in kasganj: कांवड़ यात्रा को देखते हुए कासगंज के डीएम ने 12वीं तक के स्कूलों को शनिवार और सोमवार को बंद रखने का आदेश दिया है। आदेश के अनुसार पूरे सावन महीने में शनिवार से लेकर सोमवार तक सभी बोर्ड के स्कूलों में 12वीं तक की कक्षाएं संचालित नहीं की जाएगीं। इस हिसाब से सप्ताह में केवल चार दिन ही स्कूल खुलेंगे। शनिवार और सोमवार को प्रशासन के आदेश पर स्कूलों को बंद रखा जाएगा और रविवार को सामूहिक अवकाश होने के कारण स्कूलों में पहले से ही छुट्टी रहेगी। हालांकि इस दौरान विद्यालय में शिक्षकों की मौजूद रहेगी। डीएम के इस आदेश को बीएसए ने सभी स्कूलों को भेज दिया है। बीएसए ने बताया कि आदेश नहीं मानने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

कांवड़ यात्रा की भीड़ को देखते हुए मुख्य मार्ग पर रूट डायवर्जन किए जाने की स्थिति में डीएम ने जनपद में सभी बोर्डों के 12वीं तक के स्कूलों को सावन महीने के हर शनिवार और सोमवार को अवकाश घोषित किया गया है। डीएम के आदेश के मुताबिक एक, तीन आठ, 10, 15, 17, 22 और 24 जुलाई को 12वीं तक के स्कूलों को बंद रखा जाएगा। हालांकि 15 अगस्त को सभी विद्यालयों में स्वतंत्रता मनाया जाएगा। स्कूलों में छुट्टी के दौरान शिक्षक और प्रधानाचार्यों को स्कूल में मौजूद रहना होगा। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, कॉलेज या आयोग की पूर्व निर्धारित परीक्षाएं तय कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित होंगी। इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय कांवड़ यात्रा के दौरान छात्रों की सुरक्षा, सुगम यातायात और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।

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बरेली में सावन के हर सोमवार को बंद रहेंगे स्कूल

वहीं दूसरी ओर बरेली जिला प्रशासन ने सावन माह के प्रत्येक सोमवार को विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित किया है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार बरेली के सभी यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई तथा अन्य बोर्डों के शिक्षण संस्थानों में छात्र-छात्राओं की छुट्टी रहेगी। ‎इसके अलावा दिल्ली रोड और बदायूं रोड के पांच किलोमीटर दायरे में स्थित सभी स्कूलों, महाविद्यालयों, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, तकनीकी शिक्षण संस्थानों और अन्य शिक्षण संस्थानों में भी यह आदेश लागू रहेगा। हालांकि इन दिनों शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को अपने संस्थानों में उपस्थित रहकर शासकीय एवं प्रशासनिक कार्य करने होंगे।

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कांवड़ और उर्स को लेकर थानों में हुई बैठक

बरेली में कांवड़ यात्रा एवं उर्स-ए-रजवी के दृष्टिगत एसपी सिटी मानुष पारीक ने सीओ सिटी आशुतोष शिवम के साथ शुक्रवार को शहर के विभिन्न थानों में मीटिंग कर पुलिस बल को आवश्यक दिशानिर्देश दिए। मीटिंग के दौरान एसपी सिटी ने थाना प्रभारियों को संवेदनशील एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर विशेष सतर्कता रखते हुए नियमित पैदल गश्त एवं वाहन गश्त के लिए निर्देशित किया गया। उन्होंने मिश्रित आबादी एवं संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने, निरंतर फ्लैग मार्च एवं पैदल गश्त करने के निर्देश दिए। कहा कि ड्यूटी पर नियुक्त समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी निर्धारित समय पर उपस्थित रहकर अपने दायित्वों का पूर्ण निष्ठा एवं सतर्कता के साथ निर्वहन करें।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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