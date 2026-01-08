Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsSchools closed several districts including Agra Jhansi and Kanpur District Magistrate issues order
लखनऊ समेत छह और जिलों में बढ़ गईं छुट्टियां, अब तक किन-किन जिलों में डीएम ने बंद किए स्कूल

लखनऊ समेत छह और जिलों में बढ़ गईं छुट्टियां, अब तक किन-किन जिलों में डीएम ने बंद किए स्कूल

संक्षेप:

पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने गलन बढ़ा दी है। कड़ाके की सर्दी और कोहरे को देखते हुए प्रदेश के कई स्कूलों में डीएम की छुट्टियों को बढ़ा दिया है। जिससे छात्रों ने राहत और उनके अभिावकों ने राहत की सांस ली है।

Jan 08, 2026 07:37 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
share Share
Follow Us on

यूपी में सर्दी का सितम जारी है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने गलन बढ़ा दी है। कड़ाके की सर्दी और कोहरे को देखते हुए प्रदेश के कई स्कूलों में डीएम की छुट्टियों को बढ़ा दिया है। जिससे छात्रों ने राहत और उनके अभिावकों ने राहत की सांस ली है। गुरुवार को लखनऊ, औरैया, झांसी, आगरा, कानपुर और सीतापुर में स्कूलों की छुट्टियों को बढ़ाने का आदेश जारी हुआ है। हालांकि लखीमपुर खीरी में 12वीं, शाहजहांपुर में 12वीं और प्रयागराज में आठवीं तक डीएम ने पहले ही छुट्टियां बोल दी हैं। आदेश के अनुसार डीएम ने औरैया में आठवीं तक के स्कूलों को 14 जनवरी तक और सीतापुर में 10 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है। इसके अलावा आगरा में 12वीं तक के स्कूलों को 10 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। इसी तरह लखनऊ में भी 10 जनवरी तक आठवीं तक के स्कूलों को बंद रखा जाएगा। इसके अलावा डीएम ने यहां नौ से 12 के स्कूलों का समय बदला है। ये कक्षाएं सुबह 10 से तीन बजे तक संचालित की जाएंगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

झांसी में 10 जनवरी तक स्कूल बंद

झांसी में भी 10 जनवरी तक डीएम ने आठवीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया है। डीएम के आदेश को बीएसए विपुल शिवसागर ने सभी बोर्ड के स्कूलों में लागू कर दिया है। बीएसए ने कहा कक्षा एक से आठ तक के बच्चों के लिए सभी सरकारी, प्राइवेट, सभी बोर्ड के विद्यालयों के छात्रों को अवकाश रहेगा। बीएसए ने जारी पत्र में कहा है कि छात्रों के हित को देखते हुए यह अवकाश घोषित किया गया है।

सर्दी के चलते कानपुर में भी छात्रों की छुट्टी

प्रदेश में पड़ रही भीषण सर्दी को देखते हुए कानपुर नगर में आठवीं तक के सभी स्कूलों को डीएम ने बंद कर दिया है। डीएम ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि कानपुर में अत्यधिक सर्दी, शीतलहर और घने कोहरे के चलते छात्र-छात्राओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को देखते हुए नर्सरी से कक्षा आठ तक के समस्त बोर्ड के स्कलों को 10 जनवरी तक शीत अवकाश घोषित किया जाता हे।

प्रयागराज में 12वीं तक के बच्चों की 10 तक छुट्टी

शीतलहर और घने कोहरे को देखते हुए जिलेभर के 12वीं तक के सभी बोर्ड के सभी स्कूलों के छात्र-छात्राओं की 10 जनवरी (शनिवार) तक छुट्टी कर दी गई है। जिला विद्यालय निरीक्षक पीएन सिंह की ओर से जारी आदेश के अनुसार इस अवधि में शिक्षक एवं अन्य स्टाफ विद्यालय में उपस्थित रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। डीआईओएस ने सभी स्कूल प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश दिया है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Up School up school closed School Closed अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |