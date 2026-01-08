लखनऊ समेत छह और जिलों में बढ़ गईं छुट्टियां, अब तक किन-किन जिलों में डीएम ने बंद किए स्कूल
पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने गलन बढ़ा दी है। कड़ाके की सर्दी और कोहरे को देखते हुए प्रदेश के कई स्कूलों में डीएम की छुट्टियों को बढ़ा दिया है। जिससे छात्रों ने राहत और उनके अभिावकों ने राहत की सांस ली है।
यूपी में सर्दी का सितम जारी है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने गलन बढ़ा दी है। कड़ाके की सर्दी और कोहरे को देखते हुए प्रदेश के कई स्कूलों में डीएम की छुट्टियों को बढ़ा दिया है। जिससे छात्रों ने राहत और उनके अभिावकों ने राहत की सांस ली है। गुरुवार को लखनऊ, औरैया, झांसी, आगरा, कानपुर और सीतापुर में स्कूलों की छुट्टियों को बढ़ाने का आदेश जारी हुआ है। हालांकि लखीमपुर खीरी में 12वीं, शाहजहांपुर में 12वीं और प्रयागराज में आठवीं तक डीएम ने पहले ही छुट्टियां बोल दी हैं। आदेश के अनुसार डीएम ने औरैया में आठवीं तक के स्कूलों को 14 जनवरी तक और सीतापुर में 10 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है। इसके अलावा आगरा में 12वीं तक के स्कूलों को 10 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। इसी तरह लखनऊ में भी 10 जनवरी तक आठवीं तक के स्कूलों को बंद रखा जाएगा। इसके अलावा डीएम ने यहां नौ से 12 के स्कूलों का समय बदला है। ये कक्षाएं सुबह 10 से तीन बजे तक संचालित की जाएंगी।
झांसी में 10 जनवरी तक स्कूल बंद
झांसी में भी 10 जनवरी तक डीएम ने आठवीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया है। डीएम के आदेश को बीएसए विपुल शिवसागर ने सभी बोर्ड के स्कूलों में लागू कर दिया है। बीएसए ने कहा कक्षा एक से आठ तक के बच्चों के लिए सभी सरकारी, प्राइवेट, सभी बोर्ड के विद्यालयों के छात्रों को अवकाश रहेगा। बीएसए ने जारी पत्र में कहा है कि छात्रों के हित को देखते हुए यह अवकाश घोषित किया गया है।
सर्दी के चलते कानपुर में भी छात्रों की छुट्टी
प्रदेश में पड़ रही भीषण सर्दी को देखते हुए कानपुर नगर में आठवीं तक के सभी स्कूलों को डीएम ने बंद कर दिया है। डीएम ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि कानपुर में अत्यधिक सर्दी, शीतलहर और घने कोहरे के चलते छात्र-छात्राओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को देखते हुए नर्सरी से कक्षा आठ तक के समस्त बोर्ड के स्कलों को 10 जनवरी तक शीत अवकाश घोषित किया जाता हे।
प्रयागराज में 12वीं तक के बच्चों की 10 तक छुट्टी
शीतलहर और घने कोहरे को देखते हुए जिलेभर के 12वीं तक के सभी बोर्ड के सभी स्कूलों के छात्र-छात्राओं की 10 जनवरी (शनिवार) तक छुट्टी कर दी गई है। जिला विद्यालय निरीक्षक पीएन सिंह की ओर से जारी आदेश के अनुसार इस अवधि में शिक्षक एवं अन्य स्टाफ विद्यालय में उपस्थित रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। डीआईओएस ने सभी स्कूल प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश दिया है।