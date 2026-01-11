Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsschools closed in uttar pradesh due to severe cold with dm orders holidays increased in these districts
यूपी में कड़ाके की ठंड के चलते नहीं खुल पा रहे स्कूल, इन जिलों में डीएम आदेश से छुट्टियां जारी

यूपी में कड़ाके की ठंड के चलते नहीं खुल पा रहे स्कूल, इन जिलों में डीएम आदेश से छुट्टियां जारी

संक्षेप:

Jan 11, 2026 05:34 pm ISTAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
UP Schools Closed: उत्तर प्रदेश् में कड़ाके की ठंड, भीषण शीतलहर और घने कोहरे का कहर लगातार जारी है। मौसम की इस प्रतिकूलता के नाते कई जिलों में स्कूल खुल नहीं पा रहे हैं। यूपी के परिषदीय स्कूलों में तो 31 दिसम्बर से 14 जनवरी तक पहले से ही शीतावकाश घोषित है। वहीं कई जिलों में डीएम के आदेश से छुट्टियां की गई हैं। शनिवार को गौतमबुद्ध नगर में डीएम के आदेश से कक्षा आठ तक के सभी बोर्ड के स्कूलों में 15 जनवरी तक छुट्टियां बढ़ा दी गई। वहीं संभल में नर्सरी से कक्षा आठ तक के सभी शिक्षण संस्थानों को 14 जनवरी तक बंद रखने का आदेश पहले ही जारी किया गया था। औरैया में भी नर्सरी से कक्षा आठ तक के स्कूलों में 14 जनवरी तक छुट्टी की गई है। लखीमपुर खीरी में भी डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के आदेश से इंटर तक के स्कूलों में 14 जनवरी तक छुट्टी की घोषणा की गई थी।

पिछले दिनों लखीमपुर खीरी की डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने एक आदेश जारी कर सरकारी स्कूलों के अलावा मान्यता प्राप्त, आईसीएसईसी, सीबीएसई, मदरसा बोर्ड के स्कूलों में इंटर तक के बच्चों के लिए 14 जनवरी तक अवकाश रखने को कहा था। आदेश में कहा गया था कि जिन विद्यालयों में प्री बोर्ड परीक्षाओं, प्रयोगात्मक परीक्षाओं का समय निर्धारित है उन स्कूलों में हाईस्कूल और इंटर के बच्चों को निर्धारित समय में बुलाकर प्रयोगात्मक परीक्षाएं कराई जाएंगी।

इसके साथ ही कहा गया था कि जिन शिक्षकों की बीएलओ ड्यूटी लगी है वे बीएलओ को काम करते रहेंगे। इसके अलावा जिन स्कूलों में बूथ हैं वे भी खुले रहेंगे। 14 जनवरी तक आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद रखने का आदेश जारी किया गया था। औरैया में पिछले दिनों डीएम डॉ.इंद्रमणि त्रिपाठी के निर्देश पर नर्सरी से कक्षा आठ तक के सभी स्कूलों में 14 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया था। आदेश में कहा गया था कि यह सभी बोर्डों के स्कूलों पर लागू होगा।

वहीं गौतमबुद्ध नगर (नोएडा, ग्रेटर नोएडा) जिला प्रशासन ने आठवीं तक स्कूलों को फिलहाल बंद रखने का फैसला लिया है। जारी आदेश के मुताबिक जिले के आठवीं तक के विद्यालय 15 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे। कड़ाके की ठंड के चलते प्रदेश के कई जिलों में 10 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टियां की गई थीं। इन जिलों में स्कूल कल यानी 12 जनवरी को खुलने वाले हैं। हालांकि ठंड के तेवरों को देखते हुए कई जिलों में अभिभावक जिला प्रशासन के नए निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
