यूपी में कड़ाके की ठंड के चलते नहीं खुल पा रहे स्कूल, इन जिलों में डीएम आदेश से छुट्टियां जारी

संक्षेप: यूपी के परिषदीय स्कूलों में तो 31 दिसम्बर से 14 जनवरी तक पहले से ही शीतावकाश घोषित है। वहीं कई जिलों में डीएम के आदेश से छुट्टियां की गई हैं। शनिवार को गौतमबुद्ध नगर में डीएम के आदेश से कक्षा आठ तक के सभी बोर्ड के स्कूलों में 15 जनवरी तक छुट्टियां बढ़ा दी गई। कई अन्य जिलों में पहले से आदेश जारी है।

UP Schools Closed: उत्तर प्रदेश् में कड़ाके की ठंड, भीषण शीतलहर और घने कोहरे का कहर लगातार जारी है। मौसम की इस प्रतिकूलता के नाते कई जिलों में स्कूल खुल नहीं पा रहे हैं। यूपी के परिषदीय स्कूलों में तो 31 दिसम्बर से 14 जनवरी तक पहले से ही शीतावकाश घोषित है। वहीं कई जिलों में डीएम के आदेश से छुट्टियां की गई हैं। शनिवार को गौतमबुद्ध नगर में डीएम के आदेश से कक्षा आठ तक के सभी बोर्ड के स्कूलों में 15 जनवरी तक छुट्टियां बढ़ा दी गई। वहीं संभल में नर्सरी से कक्षा आठ तक के सभी शिक्षण संस्थानों को 14 जनवरी तक बंद रखने का आदेश पहले ही जारी किया गया था। औरैया में भी नर्सरी से कक्षा आठ तक के स्कूलों में 14 जनवरी तक छुट्टी की गई है। लखीमपुर खीरी में भी डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के आदेश से इंटर तक के स्कूलों में 14 जनवरी तक छुट्टी की घोषणा की गई थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पिछले दिनों लखीमपुर खीरी की डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने एक आदेश जारी कर सरकारी स्कूलों के अलावा मान्यता प्राप्त, आईसीएसईसी, सीबीएसई, मदरसा बोर्ड के स्कूलों में इंटर तक के बच्चों के लिए 14 जनवरी तक अवकाश रखने को कहा था। आदेश में कहा गया था कि जिन विद्यालयों में प्री बोर्ड परीक्षाओं, प्रयोगात्मक परीक्षाओं का समय निर्धारित है उन स्कूलों में हाईस्कूल और इंटर के बच्चों को निर्धारित समय में बुलाकर प्रयोगात्मक परीक्षाएं कराई जाएंगी।

इसके साथ ही कहा गया था कि जिन शिक्षकों की बीएलओ ड्यूटी लगी है वे बीएलओ को काम करते रहेंगे। इसके अलावा जिन स्कूलों में बूथ हैं वे भी खुले रहेंगे। 14 जनवरी तक आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद रखने का आदेश जारी किया गया था। औरैया में पिछले दिनों डीएम डॉ.इंद्रमणि त्रिपाठी के निर्देश पर नर्सरी से कक्षा आठ तक के सभी स्कूलों में 14 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया था। आदेश में कहा गया था कि यह सभी बोर्डों के स्कूलों पर लागू होगा।