यूपी में भारी बारिश का रेड अलर्ट, इस जिले में भी स्कूल बंद, डीएम का आदेश

यूपी में भारी बारिश के रेड अलर्ट पर वाराणसी के बाद लखनऊ में भी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। डीएम ने आदेश जारी कर कहा कि प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा आठ तक के सभी स्कूल आज बंद रहेंगे। लखनऊ में सुबह से ही बारिश हो रही है।

यूपी में भारी बारिश के रेड अलर्ट पर राजधानी लखनऊ में भी कक्षा आठ तक के सभी स्कूल शुक्रवार को बंद कर दिए गए हैं। लखनऊ डीएम ने आदेश जारी कर कहा कि खराब मौसम और भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए शहर और ग्रामीण इलाकों के प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा आठ तक के सभी स्कूल आज बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए। लखनऊ में सुबह-सुबह मौसम बिगड़ गया और बारिश शुरू हो गई।

दरअसल, मौसम विभाग ने लखनऊ, अयोध्या, बाराबंकी समेत आठ जिलों में शुक्रवार की सुबह भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही तूफानी हवा के साथ बिजली गिरने की आशंका है। इसके बाद डीएम ने कक्षा आठ तक के स्कूलों की छुट्टी कर दी। जब छुट्टी का आदेश जारी हुआ, तब तक अधिसंख्य बच्चे स्कूलों के लिए निकल चुके थे।

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के ऊपर से गुजर रही मानसूनी ट्रफ लाइन और उत्तर पश्चिम की ओर पश्चिमी विक्षोभ् के कारण यह परिस्थितियां बनी हैं। खासतौर पर लखीमपुरखीरी से लेकर लखनऊ होते हुए अयोध्या के आगे तक बादल काफी सघन हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों में भारी बारिश होना तय है। मौसम विभाग रेड अलर्ट तभी जारी करता है। उधर, सुबह डीएम विशाख ने भारी वर्षा के अलर्ट को देखते हुए स्कूलों के छुट्टी का निर्देश जारी किया। इसे लखनऊ जिले की वेबसाइट और सोशल मीडिया पर सुबह पोस्ट किया गया।

इन जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट- लखनऊ, अमेठी, अयोध्या, बाराबंकी, सीतापुर, बहराइच, गोंडा, लखीमपुर खीरी