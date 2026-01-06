यूपी के तीन जिलों में 12वीं तक स्कूल बंद, किन-किन जिलों में डीएम ने किया छुट्टी का आदेश?
यूपी में भयंकर सर्दी देखते हुए 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी का आदेश जारी कर दिया है। ये आदेश तीन जिलों में जारी किया गया है।
School Closed: यूपी में भयंकर सर्दी देखते हुए 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी का आदेश जारी कर दिया है। ये आदेश तीन जिलों में जारी किया गया है। बरेली में डीएम के निर्देशों के अनुपालन में अत्यधिक ठंड एवं शीतलहर को देखते हुए जिले के सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. अजीत कुमार ने बताया कि यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्री-नर्सरी से कक्षा 12 तक के समस्त परिषदीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त विद्यालयों एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में तत्काल प्रभाव से 10 जनवरी तक अवकाश रहेगा।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिन शिक्षक-शिक्षिकाओं की ड्यूटी बीएलओ कार्य में लगाई गई है, वे नियमानुसार अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। साथ ही जिन विद्यालयों में मतदान बूथ स्थित हैं, वे विद्यालय खुले रहेंगे। आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। शामली डीएम ने भी 12वीं तक के सभी बोर्ड के स्कूलों को दो दिन के लिए बंद रखने का आदेश जारी किया है। वहीं लखीमपुर खीरी डीएम दुर्गा नागपाल ने 14 जनवरी तक 12वीं तक के स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है।
सर्द हवाओं से गिरा पारा, आगरा के बाद बरेली का दिन सबसे ठंडा
सुबह आसमान साफ रहा और धूप निकली तो एकबारगी कड़ाके की ठंड से राहत मिलने के आसार दिखे। लेकिन दो घंटे बाद ही मौसम ने तेजी से करवट ली और शीतलहर से धूप गायब हो गई। दिन भर हल्की धुंध सी छाई रही। शीतलहर के चलते दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और बरेली का दिन आगरा के बाद सबसे ठंडा रहा। यहां दिन में अधिकतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं रात में न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। आगरा में दिन में अधिकतम तापमान 13.3 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने और पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी के चलते सर्दी का असर बढ़ गया है। सोमवार को सुबह हल्की धूप निकली। ऐसे में मौसम साफ रहने की उम्मीद रही लेकिन दोपहर में अचानक धूप गायब हो गई।
कोहरा के चलते फ्लाइट, ट्रेनें लेट, घंटों इंतजार
कोहरा के चलते सोमवार को ट्रेनें ही नहीं मुंबई-बरेली फ्लाइट भी विलंब से पहुंची। करीब एक घंटा देरी से आई। ट्रेनें भी दो-दो घंटा लेट थीं। यात्री फ्लाइट और ट्रेनों के इंतजार में परेशान रहे। मुंबई-बरेली फ्लाइट बरेली एयरपोर्ट दोपहर को 2:20 बजे आने का समय है। यहां 35 मिनट के बाद वापसी को रवाना होती है। सोमवार को यह फ्लाइट मौसम खराबी के चलते मुंबई से ही विलंब से चली। बरेली एक घंटा देरी से 3:25 बजे आई। यहां से वापसी करीब चार बजे रवाना हुई। करीब एक घंटा तक यात्रियों को फ्लाइट का इंतजार करना पड़ा। वहीं ट्रेनों की गति भी धीमी रही। 13005 पंजाब मेल दो घंटा, 13151 सियालदाह पौन घंटा, 14308 प्रयागराज संगम एक घंटा, 12203 गरीबरथ एक्सप्रेस दो घंटा देरी से आई। राज्यरानी, सहारनपुर वंदेभारत, जनसाधारण एक्सप्रेस भी निर्धारित समय पर नहीं पहुंची।