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यूपी के इस जिले में हर सोमवार को बंद रहेंगे सभी स्कूल, स्टाफ रहेगा मौजूद, डीएम ने जारी किया आदेश

By Dinesh Rathour
‎बरेली
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कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और यातायात व्यवस्था को देखते हुए जिला प्रशासन ने सावन माह के प्रत्येक सोमवार को विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित किया है।

bareilly school closed
कांवड़ यात्रा के चलते डीएम ने स्कूलों में ही छुट्टी

Bareilly News: यूपी के बरेली में कांवड़ यात्रा लेकर आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए डीएम ने बड़ा फैसला लिया है। शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के उद्देश्य से डीएम ने सावन के हर सोमवार को स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की है। हालांकि स्टाफ को स्कूल में मौजूद रहने के डीएम अविनाश सिंह ने आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार बरेली के सभी यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई तथा अन्य बोर्डों के शिक्षण संस्थानों में छात्र-छात्राओं की छुट्टी रहेगी।

‎इसके अलावा दिल्ली रोड और बदायूं रोड के पांच किलोमीटर दायरे में स्थित सभी स्कूलों, महाविद्यालयों, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, तकनीकी शिक्षण संस्थानों और अन्य शिक्षण संस्थानों में भी यह आदेश लागू रहेगा। हालांकि इन दिनों शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को अपने संस्थानों में उपस्थित रहकर शासकीय एवं प्रशासनिक कार्य करने होंगे। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, कॉलेज या आयोग की पूर्व निर्धारित परीक्षाएं तय कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित होंगी। इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय कांवड़ यात्रा के दौरान छात्रों की सुरक्षा, सुगम यातायात और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।

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भीड़ नियंत्रण को हर सोमवार अलग माइक्रो प्लान

कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस-प्रशासन ने माइक्रो प्लान तैयार किया है। प्रशासन ने सभी सातों नाथ मंदिरों पर सावन के चारों सोमवार पर उमड़ने वाली कांवड़ियों की अनुमानित भीड़ के हिसाब से अलग-अलग कार्ययोजना तैयार की है। जिले को तीन सुपर जोन, नौ जोन, 28 सेक्टर और 104 सब सेक्टर में बांटकर यात्रा को संपन्न कराया जाएगा। जीरो इंसिडेंट, जीरो एक्सीडेंट वाली कांवड़ यात्रा के लिए प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। अपने माइक्रो प्लान के हिसाब से अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। इंटर डिस्ट्रिक्ट रूट मैप के साथ ही इंटरा- डिस्ट्रिक्ट रूट मैप के अनुसार ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है। ट्रैफिक पर लगातार तीसरी आंख से भी नजर रखी जाएगी। आठ ड्रोन कैमरे भी कांवड़ियों के मूवमेंट पर नजर रखेंगे। पल-पल की सूचना के लिए कंट्रोल रूम को भी सक्रिय कर दिया गया है।

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कांवड़ यात्रा को सकुशल कराने को प्रशासन ने मंदिर वार-दिन वार बनाई योजना

कांवड़ यात्रा और श्रावण मास के पहले सोमवार को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार रात 12 बजे से सोमवार रात 12 बजे तक विशेष रूट डायवर्जन लागू कर दिया है। पुलिस ने यात्रियों से घर से निकलने से पहले वैकल्पिक मार्ग की जानकारी लेने की अपील की है। पुराने बस अड्डे से चलने वाली रोडवेज बसें अयूब खां चौराहा, चौकी चौराहा, बियावान कोठी, मालियों की पुलिया और सेटेलाइट होकर बड़े बाईपास से गुजरेंगी। दिल्ली, लखनऊ, आगरा और बदायूं जाने वाली बसों को भी सेटेलाइट, नरियावल, ट्रांसपोर्ट नगर, बड़े बाईपास, फरीदपुर और अन्य वैकल्पिक मार्गों से संचालित किया जाएगा। लखनऊ से दिल्ली जाने वाले भारी वाहन शाहजहांपुर के जलालाबाद से गंगा एक्सप्रेसवे होकर मुरादाबाद-हापुड़ मार्ग से दिल्ली पहुंचेंगे। वहीं बदायूं जाने वाले वाहन कटरा, नवादा और दातागंज होते हुए डहरपुर कलां के रास्ते जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि चौकी चौराहे से कोई भी रोडवेज बस चौपला, सिटी स्टेशन, सीबीगंज रोड, लालफाटक और बुखारा रोड की ओर नहीं जाएगी। सभी बसों का संचालन सेटेलाइट और वैकल्पिक मार्गों से किया जाएगा।

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कांवड़ और उर्स को लेकर थानों में हुई बैठक

कांवड़ यात्रा एवं उर्स-ए-रजवी के दृष्टिगत एसपी सिटी मानुष पारीक ने सीओ सिटी आशुतोष शिवम के साथ शुक्रवार को शहर के विभिन्न थानों में मीटिंग कर पुलिस बल को आवश्यक दिशानिर्देश दिए। मीटिंग के दौरान एसपी सिटी ने थाना प्रभारियों को संवेदनशील एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर विशेष सतर्कता रखते हुए नियमित पैदल गश्त एवं वाहन गश्त के लिए निर्देशित किया गया। उन्होंने मिश्रित आबादी एवं संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए।

हरिद्वार- गढ़मुक्तेश्वर को 32 अतिरिक्त बसें

कांवड़ यात्रा को देखते हुए परिवहन निगम ने हरिद्वार और गढ़मुक्तेश्वर दिल्ली मार्ग पर 32 अतिरिक्त बसों चलाई हैं। मुख्यालय का निर्देश हैं, तमाम ऐसे श्रद्धालु होते हैं जो बसों से सफर करके गंगाजल लेने जाते हैं। इसलिए कांवड़ियों की सुविधा को अतिरिक्त बसें चलाने का आदेश दिया था। सोमवार को सावन का पहला सोमवार होगा। कांवड़ियों की भीड़ शुक्रवार से ही चल पड़ी है। भले ही बदायूं रोड पर कांवड़ियों की अधिक संख्या को देखते हुए रोडवेज बसों का संचालन इस मार्ग पर प्रतिबंधित है। बरेली बदायूं जाने वाली बसें फतेहगंज पूर्वी से खेड़ा बझेड़ा और दातागंज से होकर गंतव्य को जाएंगी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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