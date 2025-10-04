यूपी के इस जिले में अगले तीन दिन स्कूल-कॉलेज बंद, डीएम ने जारी किया आदेश

यूपी में पिछले हफ्ते नवरात्र और दशहरा की लंबी छुट्टियां थीं। इसी महीने दिवाली और छठ की छुट्टी होगी। उससे पहले सहारनपुर में अगले तीन दिन के लिए स्कूल-कॉलेजों में छुट्टी हो गई है। पांच अक्टूबर को रविवार के कारण छुट्टी है। छह को मेला शाकुंभरी देवी और सात को वाल्मीकि जयंती पर अवकाश घोषित कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में अगले तीन दिनों के लिए स्कूल-कॉलेज बंद हो गए हैं। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने छह अक्तूबर सोमवार को मेला मां शाकम्भरी देवी के आयोजन को देखते हुए स्थानीय अवकाश घोषित किया है। मंगलवार सात अक्तूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती के मद्देनजर प्रदेश की योगी सरकार ने पहले ही सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। पांच अक्तूबर को रविवार होने से अब तीन दिनों के लिए स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने शनिवार को इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया।

जिलाधिकारी ने बताया कि यह अवकाश राजकीय, अशासकीय, सहायता प्राप्त, वित्त विहीन, सीबीएसई, और आईसीएसई बोर्ड द्वारा संचालित सभी विद्यालयों, कॉलेजों और प्रशिक्षण केंद्रों पर लागू होगा। आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इन दिनों कोई भी शैक्षणिक गतिविधि आयोजित नहीं की जाएगी। मां शाकम्भरी देवी का मेला सहारनपुर के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का हिस्सा है, जो हर साल भक्तों की भारी भीड़ जुटाता है।

तीन दिन छुट्टी का संयोग पिछले ही हफ्ते नवरात्र और दशहरा की छुट्टी मनाने वाले छात्रों को अब तीन दिन और छुट्टी का संयोग मिला है। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि यह अवकाश दो प्रमुख कारणों से घोषित किया गया है। सहारनपुर जिले में मां शाकम्भरी देवी का मेला अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी कारण शासन के नियमों के तहत 6 अक्टूबर को जिले में स्थानीय अवकाश रहेगा। यह छुट्टी जिले की सांस्कृतिक और धार्मिक महत्ता को ध्यान में रखते हुए घोषित की गई है।

इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुपालन में 7 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। यह अवकाश पूरे प्रदेश में लागू रहेगा। इस प्रकार 6 और 7 अक्टूबर को लगातार दो दिन अवकाश रहेगा। 5 अक्टूबर को रविवार है, इसलिए जिले के छात्रों और कर्मचारियों को 5, 6 और 7 अक्टूबर को लगातार तीन दिनों का अवकाश मिलेगा।

सभी शैक्षणिक संस्थान और कार्यालय रहेंगे बंद जिलाधिकारी मनीष बंसल द्वारा जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि यह निर्देश केवल सरकारी स्कूलों तक ही सीमित नहीं रहेंगे। सहारनपुर जिले में संचालित होने वाले राजकीय (सरकारी), अशासकीय (गैर-सरकारी), सहायता प्राप्त, वित्त विहीन समेत सभी तरह के शिक्षण संस्थान इन आदेशों का पालन करेंगे।