यूपी में इस दिन स्कूल-कॉलेज में छुट्टी, बैंक-कार्यालय बंद रहेंगे, CM योगी ने किया अवकाश का ऐलान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सात अक्टूबर को प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया है। इस दिन सभी स्कूल-कॉलेज में छुट्टी रहेगी। बैंक और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। वाल्मीकि जयंती को देखते हुए यह ऐलान किया गया है।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानSat, 27 Sep 2025 06:53 PM
यूपी में नवरात्र के बाद पड़ने वाले मंगलवार यानी 7 अक्तूबर को सभी स्कूल-कॉलेज छुट्टी रहेगी। बैंक और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को श्रावस्ती में इस बाबत ऐलान किया। सात अक्तूबर को महर्षी वाल्मीकि की जयंती है। इसी को देखते हुए सीएम योगी ने उनकी जयंती पर सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया है। यहीं नहीं, इस दिन सरकार हर जिले में कई आयोजन भी कराएगी।

सीएम योगी ने अवकाश का ऐलान करते हुए कहा कि 7 अक्टूबर को भगवान वाल्मीकि की जयंती है। इस दिन प्रदेश में छुट्टी रहेगी। हर देव मंदिर में रामायण का अखंड पाठ आयोजित किया जाएगा। उन्होंने श्रावस्ती के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि श्रावस्ती भारत की आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु थी और इसका गौरवशाली इतिहास रहा है। यह बौद्ध और जैन धर्म का पावन स्थल भी है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्रावस्ती में लगभग 510 करोड़ रुपये की 54 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि श्रावस्ती का गौरवशाली इतिहास रहा है, और हम इसे विकास के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं।

