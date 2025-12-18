UP School Holiday: यूपी के 9 जिलों के स्कूलों में 20 तक छुट्टी, कानपुर-जौनपुर में 12वीं तक के स्कूल बंद

संक्षेप: सर्दी को देखते हुए यूपी के कई जिलों में 20 दिसंबर तक स्कूलों को बंद कर दिया गया है। कानपुर, कानपुर देहात, उरई और औरैया में डीएम 12वीं तक के स्कूलों को 20 दिसंबर तक बंद रखने का आदेश जारी किया है।

UP School Holiday: पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी में कोहरा और शीतलहर का असर बढ़ता जा रहा है। शीतलहर ने लोगों को रजाई के अंदर दुबकने पर मजबूर कर दिया है। पिछले तीन-चार दिनों से यूपी के कई शहरों में सूरज के दर्शन नहीं हुए हैं। सर्दी को देखते हुए यूपी नौ जिलों में 20 दिसंबर तक सभी बोर्ड और मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद कर दिया गया है। कानपुर, कानपुर देहात, उरई और औरैया में डीएम 12वीं तक के स्कूलों को 20 दिसंबर तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। जबकि बदायूं, बरेली, गोंडा, जौनपुर और कासगंज में 20 दिसंबर तक आठवीं तक के स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। आदेश न मानने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

जौनपुर में आठवीं तक के स्कूलों की छुट्टी सर्दी को देखते हुए जौनपुर में कक्षा आठवीं तक के विद्यालय 21 दिसंबर तक के लिए बंद कर दिए गए हैं, जबकि अन्य जनपदों में समय में बदलाव किया गया है। परिषदीय समेत अन्य सभी बोर्ड के कक्षा आठवीं तक के विद्यालय अब सुबह दस से दोपहर बाद तीन बजे तक संचालित होंगे। अभी स्कूलों के खुलने का समय सुबह नौ बजे था। वाराणसी समेत सभी जिलों में सुबह घना कोहरा छाया रहा। पूरे दिन धुंध होने से सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। दृश्यता कम होने से सड़क हादसों में इजाफा हो गया है।

गोंडा में आठवीं तक के बच्चों के लिए दो दिन का अवकाश घोषित गोंडा में भीषण सर्दी और शीतलहरी को देखते हुए डीएम प्रियंका निरंजन ने कक्षा एक से आठ तक के बच्चों के लिए शनिवार तक अवकाश घोषित कर दिया है। यह आदेश सभी सहायता प्राप्त, निजी मान्यता प्राप्त, सीबीएसई, आईसीएससी सहित समस्त बोर्डों से संचालित विद्यालयों के लिए लागू होगा। विद्यालय में कार्यरत शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मी विद्यालय मे ससमय उपस्थित होकर विभागीय कार्य एवं विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण कार्य (एसआईआर) का सम्पादन करना सुनिश्चित करेंगे। वहीं 22 दिसंबर से जिले संचालित कक्षा एक से 08 तक के समस्त विद्यालयों का समय अग्रिम आदेशों तक सुबह 10:00 से दोपहर 03:00 तक किया जाता हैं। डीएम ने आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए है।

ब्रज में नहीं हुए सूरज के दर्शन, कोहरे का ऑरेंज अलर्ट आगरा में शीतलहर ने दस्तक दे दी है। गुरुवार को दिन के तापमानम में 8.6 सेल्सियस की गिरावट के साथ तापमान 16.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड हुआ। वहीं, न्यूनतम तापमान भी 10 डिग्री सेल्सियस जा पहुंचा। मौसम विभाग ने घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गुरुवार को आगरा कुल्लू, धर्मशाला से भी ठंडा रहा है। यहां के लोगों को मनाली और शिमला का एहसास हुआ है। अचानक बढ़ी सर्दी और कोहरे को प्रकोप को देखते हुए आगरा में कक्षा एक से लेकर 12 तक के स्कूल में अवकाश घोषित कर दिया है। वहीं कासगंज में 19 और 20 दिसंबर को कक्षा एक से 8 तक के बच्चों का अवकाश घोषित कर दिया गया है। मैनपुरी में ठंड के चलते स्कूलों का समय बदलकर 10 बजे सुबह से शाम 3 बजे का कर दिया गया है।

छह शहरों में दृश्यता शून्य, कोहरे का रेड अलर्ट पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में अत्यंत घना कोहरा छाया रहा। छह स्थानों पर दृश्यता शून्य मीटर दर्ज की गई, जिससे यातायात व्यवस्था चरमरा गई। आगरा एयरफोर्स, बरेली एयरफोर्स, कुशीनगर एयरपोर्ट, प्रयागराज एयरफोर्स, गोरखपुर एयरफोर्स और कानपुर एयरफोर्स केन्द्र पर दृश्यता शून्य दर्ज की गई। वहीं, कम दृश्यता वाले अन्य शहरों में बलिया में 10 मीटर, बहराइच में 20 मीटर, फतेहगढ़ और हरदोई में 30 मीटर तथा अलीगढ़ में 40 मीटर दृश्यता रही। मुरादाबाद, बस्ती, आजमगढ़, फुरसतगंज, अयोध्या और वाराणसी एयरपोर्ट पर 50 मीटर की दृश्यता रिकॉर्ड की गई।