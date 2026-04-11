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मुजफ्फरनगर में स्कूल वैन में आग लगने से हड़कंप; 5 बच्चे झुलसे, स्कूल प्रबंधक गिरफ्तार

Apr 11, 2026 01:29 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान टीम, मुजफ्फरनगर/पुरकाजी
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मुजफ्फरनगर में स्कूल वैन बच्चों को लेकर गांव हुसैनपुर से आ रही थी। गांव समसो में पहुंचने पर वैन में शार्ट सर्किट से आग लग गई। घटना का पता लगते ही अभिभावकों में अफरातफरी मच गई। दौड़ते भागते अभिभावक भी मौके पर पहुंच गए। कुछ बच्चों को देवबंद के गोकलपुर भेजा गया।

मुजफ्फरनगर में स्कूल वैन में आग लगने से हड़कंप; 5 बच्चे झुलसे, स्कूल प्रबंधक गिरफ्तार

मुजफ्फरनगर के पुरकाजी के गांव झबरपुर में शुक्रवार सुबह स्कूली बच्चों को लेकर जा रही निजी स्कूल की वैन में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से वैन में सवार पांच बच्चे झुलस गए। घटना का पता लगते ही हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची और झुलसे बच्चों को अस्पताल भिजवाया। वैन चालक भी आग की चपेट में आकर झुलस गया। एआरटीओ की तरफ से स्कूल प्रबंधक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और उसे गिरफ्तार कर लिया है।

शॉर्ट सर्किट से स्कूल वैन में लगी आग

गांव झबरपुर में आशीष इंग्लिश एकेडमी स्कूल है। स्कूल प्रबंधक बालासन निवासी केरल है। कई वर्षों से गांव में कक्षा पांच तक का यह स्कूल संचालित किया जा रहा है। शुक्रवार सुबह करीब सवा आठ बजे स्कूल की वैन स्कूल के बच्चों को लेकर गांव हुसैनपुर से आ रही थी। गांव समसो में पहुंचने पर वैन में शार्ट सर्किट से आग लग गई।

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ड्राइवर और ग्रामीणों ने बच्चों को बाहर निकाला

वैन चालक अमित निवासी कोलकाता ने शोर मचाकर बच्चों को वैन से बाहर निकालना शुरू किया। आसपास मौजूद ग्रामीण भी मौके पर दौड़े और बच्चों को वैन से बाहर निकाला, लेकिन तब तक पांच बच्चे झुलस गए। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और झुलसे बच्चों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाया।

स्कूल प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर, पुलिस ने किया गिरफ्तार

वहीं, घटना का पता लगते ही अभिभावकों में अफरातफरी मच गई। दौड़ते भागते अभिभावक भी मौके पर पहुंच गए। कुछ बच्चों को देवबंद के गोकलपुर भेजा गया। घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने वैन को कब्जे में लिया, जबकि एक बुलेरो कार को भी सीज किया। एआरटीओ की तरफ से स्कूल संचालक बालासन निवासी केरल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

स्कूल वैन और बोलेरो कार सीज हुई

सीओ सदर डॉ. रविशंकर ने बताया कि स्कूल वैन में आग लगने से झुलसे बच्चों को उपचार के बाद घर भेज दिया है। पुलिस ने स्कूल की वैन व बोलरो कार को कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। स्कूल संचालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है।

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हादसे में झुलसे बच्चे

वनीतिका पुत्री अमन, अभ्यास पुत्र अमन, सूर्यांश पुत्र नीटू निवासी हुसैनपुर, सारिका पुत्री मुलायम सिंह, सार्थक पुत्र आकाश निवासी हुसैनपुर पुरकाजी शामिल है। वैन चालक अमित निवासी कोलकाता भी झुलसा है। इस घटना के बाद से बच्चों के परिजन भी सकते में आ गए।

sandeep

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