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स्कूल अपग्रेड से बदली क्लासरूम की तस्वीर, सरकारी स्कूलों में बेहतर लर्निंग एनवायरनमेंट

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी के सरकारी स्कूलों में चल रहे अपग्रेडेशन प्रयासों ने क्लासरूम को साफ, सुरक्षित और शिक्षण के लिए अनुकूल बना दिया है। इस बदलाव ने बच्चों के आत्मविश्वास और सीखने की क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, सुनिश्चित कर रहा है कि हर बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करे।

School Students
Government School Students

किसी बच्चे के लिए स्कूल केवल किताब, कॉपी और परीक्षा की जगह नहीं होता। यहीं वह दोस्तों के साथ सीखता है, टीचर से सवाल पूछता है, खेलता है और धीरे-धीरे अपना कॉन्फिडेंस बनाता है।

लेकिन अगर क्लासरूम की दीवारें खराब हों, फर्श टूटा हो, पीने का पानी न मिले, टॉयलेट साफ न हो या बैठने की सही जगह न हो, तो पढ़ाई पर सीधा असर पड़ता है।

यूपी में ऑपरेशन कायाकल्प, पीएम श्री स्कूल, डिजिटल क्लासरूम, निपुण भारत और मिशन प्रेरणा जैसे प्रयास सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने की दिशा से जुड़े हैं। मकसद है कि स्कूल साफ, सुरक्षित और बच्चों के लिए सीखने वाली एक्टिव जगह बने।

क्लासरूम बेहतर, बच्चा कॉन्फिडेंट, पढ़ाई को मिला नया एनवायरनमेंट।

पहले बेसिक सुविधा, फिर पढ़ाई में रुचि

बच्चे के सीखने की शुरुआत स्कूल के माहौल से होती है। साफ कमरा, सही रोशनी, पंखा, ब्लैकबोर्ड, बैठने की जगह, पीने का पानी और टॉयलेट जैसी सुविधाएं हों, तो बच्चा ज्यादा आराम से पढ़ सकता है।

ऑपरेशन कायाकल्प का फोकस सरकारी स्कूलों के बेसिक इंफ्रा को बेहतर बनाने पर रहा है। दीवार, फर्श, बिजली, पानी, बाउंड्री, फर्नीचर और साफ-सफाई में सुधार छोटा बदलाव लग सकता है, लेकिन बच्चों के अनुभव पर इसका बड़ा असर पड़ता है।

जब बच्चा साफ और सुरक्षित स्कूल में बैठता है, तो उसे महसूस होता है कि यह जगह उसके लिए है। इससे स्कूल आने और पढ़ाई से जुड़ने का भरोसा बढ़ता है।

क्लासरूम अब केवल बोर्ड और चॉक नहीं

आज का क्लासरूम केवल ब्लैकबोर्ड और किताब तक सीमित नहीं रह सकता। बच्चों को कहानी, चित्र, वीडियो, सवाल-जवाब, ग्रुप वर्क और खेल के जरिए सीखने की जरूरत होती है।

स्मार्ट क्लास और डिजिटल टूल्स कठिन विषयों को आसान बनाने में मदद कर सकते हैं। साइंस का कॉन्सेप्ट वीडियो से दिखाया जाए, मैथ्स को नंबर गेम से समझाया जाए और भाषा को कहानी से जोड़ा जाए, तो बच्चों की रुचि बढ़ती है।

पीएम श्री स्कूल मॉडल में बेहतर इंफ्रा, सीखने के संसाधन और सुरक्षित लर्निंग एनवायरनमेंट पर जोर है।

निपुण भारत से मजबूत होती बुनियाद

स्कूल अपग्रेड का मतलब केवल बिल्डिंग ठीक करना नहीं है। असली लक्ष्य है कि बच्चा पढ़ना, समझना, लिखना और बेसिक गणित करना सीखे।

निपुण भारत का फोकस बच्चों की फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी मजबूत करने पर है। शुरुआती कक्षाओं में भाषा और संख्या की नींव मजबूत हो, तो आगे की पढ़ाई आसान हो जाती है।

मिशन प्रेरणा भी बच्चों की बेसिक लर्निंग को बेहतर बनाने की दिशा से जुड़ा है। इंफ्रा और सीखने की गुणवत्ता साथ चलें, तभी सरकारी स्कूलों की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है।

मजबूत बुनियाद, आसान पढ़ाई, बच्चों को मिली आगे बढ़ने की नई राह।

टीचर सपोर्ट से क्लास में नई एनर्जी

स्कूल में सबसे बड़ा बदलाव टीचर से आता है। बेहतर ट्रेनिंग, शिक्षण सामग्री और डिजिटल टूल्स मिलें, तो टीचर साधारण क्लासरूम को भी एक्टिव लर्निंग स्पेस बना सकता है।

टीचर को बच्चों के अलग-अलग लर्निंग लेवल समझने होते हैं। किसी बच्चे को पढ़ने में मदद चाहिए, तो किसी को बेसिक गणित में ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है।

इसलिए टीचर ट्रेनिंग और सही संसाधन स्कूल अपग्रेड का जरूरी हिस्सा हैं।

सेफ कैंपस से बढ़ता अटेंडेंस

बच्चा स्कूल में तभी टिकेगा, जब उसे वहां सुरक्षा और अपनापन महसूस होगा। गंदगी, टूटा गेट, खराब टॉयलेट या असुरक्षित कैंपस उसे स्कूल से दूर कर सकता है।

साफ टॉयलेट, पीने का पानी, बाउंड्री, गेट, रोशनी और खेलने की जगह बच्चों का भरोसा बढ़ाते हैं। लड़कियों के लिए साफ टॉयलेट और सुरक्षित कैंपस खास तौर पर जरूरी हैं।

जब परिवार को स्कूल की व्यवस्था पर भरोसा होता है, तो बच्चों को नियमित भेजने में हिचक कम होती है।

सेफ कैंपस, बेहतर अटेंडेंस, बच्चों में बढ़ा लर्निंग कॉन्फिडेंस।

लाइब्रेरी से किताबों की दोस्ती

बच्चे को पढ़ना तभी अच्छा लगेगा, जब किताबें केवल परीक्षा का हिस्सा न लगें। लाइब्रेरी, रीडिंग कॉर्नर, कहानी की किताबें और चित्र पुस्तकें बच्चों को भाषा से जोड़ती हैं।

क्लासरूम में छोटा रीडिंग कॉर्नर भी बड़ा बदलाव ला सकता है। बच्चा कहानी पढ़ता है, नए शब्द सीखता है और चित्र देखकर बात समझता है।

भाषा मजबूत होगी, तो वह दूसरे विषय भी बेहतर समझ पाएगा।

खेल और एक्टिविटी से पूरा विकास

स्कूल केवल परीक्षा के नंबर तक सीमित नहीं होना चाहिए। खेल, कला, ड्रॉइंग, संगीत, योग और समूह गतिविधियां भी बच्चे के विकास का हिस्सा हैं।

खेल से टीम वर्क और अनुशासन आते हैं। ड्रॉइंग से क्रिएटिविटी बढ़ती है, ग्रुप एक्टिविटी से बच्चा बोलना, सुनना और साथ काम करना सीखता है।

डेटा से समझ, सुधार की सही दिशा

डिजिटल रिकॉर्ड से बच्चों की अटेंडेंस और लर्निंग लेवल समझने में मदद मिल सकती है। कौन बच्चा पीछे है, किस क्लास को ज्यादा सपोर्ट चाहिए और किस स्कूल में सुविधा की कमी है, ऐसी जानकारी प्लानिंग को बेहतर बनाती है।

निपुण भारत और मिशन प्रेरणा जैसे प्रयासों में डेटा और मॉनिटरिंग की भूमिका जरूरी है। डेटा का मकसद केवल रिपोर्ट बनाना नहीं, बल्कि बच्चे की लर्निंग सुधारना होना चाहिए।

डेटा से समझ, प्लानिंग से सुधार, स्कूल सिस्टम हुआ ज्यादा तैयार।

माता-पिता का भरोसा भी बढ़ा

सरकारी स्कूल साफ और एक्टिव दिखता है, तो माता-पिता की सोच भी बदलती है। वे देखते हैं कि बच्चे नियमित पढ़ रहे हैं, टीचर मौजूद हैं, डिजिटल क्लास चल रही है और गतिविधियां भी हो रही हैं।

पानी, टॉयलेट, साफ क्लासरूम और बेहतर पढ़ाई का माहौल सरकारी स्कूल को भरोसेमंद विकल्प बनाते हैं।

बेहतर स्कूल, बेहतर भविष्य

स्कूल अपग्रेड केवल रंग-रोगन या बिल्डिंग सुधारने का काम नहीं है। यह बच्चे की सीखने की दुनिया बदलने की शुरुआत है।

साफ क्लासरूम, सुरक्षित कैंपस, स्मार्ट क्लास, टीचर सपोर्ट, लाइब्रेरी, खेल और मजबूत बेसिक लर्निंग मिलकर स्कूल के अनुभव को बेहतर बनाते हैं।

जब बच्चा स्कूल में अच्छा महसूस करता है, तो नियमित आता है। नियमित आने से सीखता है और सीखने से उसका आत्मविश्वास बढ़ता है।

यूपी के सरकारी स्कूलों में बेहतर लर्निंग एनवायरनमेंट बनाना केवल शिक्षा सुधार नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव की मजबूत नींव भी है।

पाठकों के लिए नोट: यह लेख एचटी ब्रांड स्टूडियो द्वारा ब्रांड की ओर से तैयार किया गया है। इसमें हिंदुस्तान की कोई एडिटोरियल या जर्नलिज्म भागीदारी नहीं है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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