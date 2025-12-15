यूपी के इस जिले में एक से 8 तक के सभी स्कूलों का बदला समय, डीएम ने जारी किया नया टाइम टेबल

संक्षेप: यूपी में कड़ाके की सर्दी के चलते बदायूं डीएम ने एक से आठ तक के सभी स्कूलों का समय बदल दिया है। बदायूं में अब सुबह 10 बजे से तीन बजे तक कक्षाएं संचालित की जाएंगी। ये आदेश एक से आठ तक के स्कूलों पर लागू होगा।

यूपी में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई। सुबह और शाम अब घना कोहरा भी दिखाई देने लगा है। घना कोहरा छाने की वजह से सुबह के समय दृश्यता काफी घट गई। कड़कड़ाती सर्दी और कोहरे को देखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने स्कूलों का समय बदल दिया है। बदायूं डीएम ने स्कूलों के समय बदलने को लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं। डीएम के अनुसार के अनुसार आठ तक के सभी स्कूलों को अब 10 बजे से तीन बजे तक संचालित किया जाएगा।

बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जिलाधिकारी ने एक से आठ तक के सभी स्कूलों का समय बदल दिया है। डीएम ने आदेश में कहा है कि सर्दी को देखते हुए जिले में परिषदीय, माध्यमिक एवं सहायता प्राप्त, समस्त बोर्डों से मान्यता प्राप्त स्कूलों का समय बदलकर उनकी कक्षाओं को 10 बजे से शुरू कराकर तीन बजे तक संचालित किया जाएगा। डीएम के इस आदेश को सभी स्कूल प्रबंधकों को भेज दिया गया है।

तीसरे दिन भी भीषण कोहरा, जनजीवन अस्तव्यस्त बदायूं में पौष महीने की रात सर्द भरी हो रही है। कड़ाके की सर्दी के साथ-साथ घना कहोरा तीसरे दिन भी रही है। कोहरा के बीच पूरे दिन सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए और गलन भरी सर्दी ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। सुबह और शाम में कोहरा इतना ज्यादा घना रहा कि यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा है। जरूरी कार्यों से ही लोग घरों से निकले, वह भी लाइटें जलाकर चले हैं। फिर भी मार्ग से हाईवों तक रेंगना पड़ा और काफी परेशानी हुई है। सोमवार की सुबह भीषण कोहरा और सर्दी के बीच हुई है। सुबह से दोपहर तक भीषण कोहरा छाया रहा। जिससे जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया। सुबह का अधिकतम तापमान 12 डिग्री और न्यूनतम तापमान सात डिग्री रहा है। वहीं दिन में भी अधिकतम तापमान 20 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा है। पिछले तीन दिन में एक दम से पांच से सात डिग्री तापमान में गिरावट आ गई हैं।