कक्षा एक से आठवीं तक के स्कूलों का समय बदला, बीएसए ने जाारी किया आदेश

School Timing : मौसम का असर स्कूल जाने वाले बच्चों की सेहत पर पड़ रहा था। इसके मद्देनजर पिछले दिनों वाराणसी के स्कूलों की टाइमिंग सुबह सात बजे से दोपहर 12:30 बजे तक कर दी गई थी। अब मौसम सामान्य हुआ है तो एक बार फिर बीएसए ने कक्षा एक से आठवीं तक के विद्यालयों की टाइमिंग चेंज कर दी है।

UP School Timing : उत्तर प्रदेश में मौसम का उतार-चढ़ाव बना हुआ है। इसका असर स्कूल जाने वाले बच्चों की सेहत पर भी पड़ रहा था। भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों का समय सुबह 7 से साढ़े 12 बजे तक कर दिया गया था। लेकिन इधर मौसम सामान्य हुआ तो अब एक बार फिर वाराणसी में स्कूल टाइमिंग बदल दी गई है। स्कूल टाइमिंग में यह बदलाव शनिवार से ही लागू कर दिया गया है। वाराणसी में सभी बोर्ड के कक्षा-एक से आठ तक के विद्यालयों का समय बदल दिया गया है। बीएसए भूपेंद्र सिंह की तरफ से शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार स्कूलों का संचालन अब सुबह 8 से दोपहर दो बजे तक किया जाएगा।

पिछले दिनों भीषण गर्मी और तापलहर के चलते स्कूलों में बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी थी। इस पर स्कूलों का समय परिवर्तित कर सुबह 7 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक कर दिया गया था। हालांकि पिछले कुछ दिनों में मौसम सामान्य होने के बाद स्कूलों की तरफ से समयावधि बढ़ाने की तरफ प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया गया था। शुक्रवार को बीएसए की तरफ से सीबीएसई, आईसीएसई सहित अन्य बोर्ड के सभी निजी विद्यालयों के साथ कक्षा-8 तक के परिषदीय और माध्यमिक विद्यालयों के लिए यह आदेश जारी किया गया है। उन्होंने सभी प्रधानाचार्यों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

हल्की बारिश के बाद उमस ने किया बेहाल वहीं वाराणसी में शुक्रवार की दोपहर में हुई बारिश के बाद उसम बढ़ गई। उमस से लोग बेहाल हैं। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को भारी बारिश और 13 जुलाई तक रुक-रुक के बारिश के संकेत हैं। गुरुवार देर रात झमाझम बारिश हुई सुबह कई इलाके में बूंदाबादी हुई। दिन भर बादलों की लुकाछिपी चलती रही। दोपहर तीन बजे चौकाघाट, लहारतारा, अर्दली बाजार, हुकुलगंज सहित अन्य इलाकों में करीब आधे घंटे तक बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में 37.4 एमएम बारिश हुई। दिन का तापमान सामान्य से 0.3 डिग्री कम 33.7 और रात का तापमान सामान्य से 0.7 डिग्री कम 25.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिक प्रो. मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि 13 जुलाई तक रूक-रूक कर बारिश के आसार हैं।