लखनऊ में कार से 6 लोगों को रौंदने वाला स्कूल का छात्र; दीक्षांत की मौत से टूटा परिवार, 5 की हालत गंभीर

Feb 13, 2026 11:52 am ISTsandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, सरोजनी नगर, लखनऊ
लखनऊ में  कार चला रहे निजी स्कूल के छात्र ने बाइक, ऑटो और ई-रिक्शा को टक्कर मारते हुए सड़क किनारे खड़े लोगों को कुचल दिया। हादसे में 6 वर्षीय बच्चे की मौत और कई लोग घायल हुए। पुलिस ने कार बरामद कर चालक की तलाश शुरू की है।

राजधानी लखनऊ में कानपुर हाईवे पर बंथरा क्षेत्र में गुरुवार देर शाम हुए भीषण सड़क हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि तेज रफ्तार कार चला रहा आरोपी एक निजी स्कूल का छात्र था, जो अपने सहपाठी के साथ फेयरवेल पार्टी से लौट रहा था। नाबालिग या छात्र द्वारा वाहन चलाने के एंगल से पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। हादसे में छह वर्षीय मासूम दीक्षांत की मौत हो गई, जबकि पांच से छह लोग घायल हुए हैं।

फेयरवेल पार्टी से लौटने के दौरान हादसा

जानकारी के अनुसार मोहान रोड पर आयोजित स्कूल की फेयरवेल पार्टी से लौटते समय स्विफ्ट डिजायर कार कानपुर की ओर जा रही थी। बंथरा हनुमान मंदिर के पास कार से एक किशोरी उतरी। इसके तुरंत बाद वाहन अचानक अनियंत्रित हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक चालक ने वाहन की रफ्तार कम करने के बजाय और तेज कर दी, जिससे हादसा और गंभीर हो गया।

बेकाबू कार ने 6 लोगों को टक्कर मारी

तेज रफ्तार कार ने पहले सहिजनपुर निवासी बाइक सवार प्रमोद को टक्कर मारी। इसके बाद चालक नियंत्रण खो बैठा और सड़क किनारे खड़े कई लोगों को कुचल दिया। हादसे में उन्नाव के अटवा-खुर्द निवासी संजय पटेल की पत्नी साधना पटेल (35), उनकी मां मीना देवी (60), 12 वर्षीय अरमान और छह वर्षीय दीक्षांत समेत कई लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल दीक्षांत को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके अलावा सोहरामऊ निवासी अवध बिहारी (42), जो ई-रिक्शा लेकर खड़े थे, भी टक्कर में घायल हुए। कार ने एक ऑटो और ई-रिक्शा को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। सभी घायलों की स्थिति गंभीर बनी हुई है।

स्कूली का छात्र चला रहा था कार!

हादसे के बाद चालक मौके से कार लेकर फरार हो गया। पुलिस ने कार से उतरी किशोरी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। एसीपी कृष्णानगर रजनीश वर्मा के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कार चला रहा युवक एक निजी स्कूल का छात्र है और बनी गांव का रहने वाला है। पुलिस ने हादसे में शामिल कार बरामद कर ली है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दो टीमें गठित की गई हैं। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।

सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

इस हादसे ने एक बार फिर नाबालिगों और छात्रों द्वारा वाहन चलाने के मुद्दे को चर्चा में ला दिया है। बिना वैध लाइसेंस के वाहन चलाना न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकता है। वहीं, मृतक दीक्षांत के परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। माता-पिता ने बेटे को अफसर बनाने का सपना देखा था, जो इस दर्दनाक हादसे के साथ ही टूट गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है।

