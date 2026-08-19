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हिंदू छात्राओं को बुर्का पहनाकर डांस कराने वाले स्कूल पर कार्रवाई, बिना मान्यता के मिलने पर सील

By Pawan Kumar Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, गोंडा
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गोंडा में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को नकाब पहनाकर डांस कराने के मामले में स्कूल पर बड़ी कार्रवाई हुई है। जांच में विद्यालय बिना मान्यता के संचालित होता मिला। विभाग के बंद करने के निर्देश के बावजूद स्कूल चलता मिला, जिसके बाद उसे सील कर दिया।

UP News: गोंडा जिले में एक विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में हिंदू छात्राओं को नकाब पहनाकर डांस किया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद स्कूल सवालों के घेरे में आ गया। देखेत ही देखते मामला उच्च अधिकारियों के पास पहुंचा जिसके बाद मामले की जांच की गई। जांच में बिना मान्यता के संचालित किए जाने की बात सामने आने पर विद्यालय को सील कर दिया गया।

जिले के बभनजोत क्षेत्र के औसानी बुजुर्ग स्थित एक निजी विद्यालय का स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद मामला सामने आया था जिसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने मामले की जांच की थी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि वीडियो प्रसारित होने के बाद उनके निर्देश पर खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) रियाज अहमद ने विद्यालय का निरीक्षण किया और जांच में पाया गया कि विद्यालय बगैर मान्यता के संचालित किया जा रहा था।

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बीईओ ने बताया कि विभाग की ओर से विद्यालय प्रबंधन को करीब एक सप्ताह पहले ही विद्यालय बंद करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद विद्यालय का संचालन जारी रखा गया। उन्होंने बताया कि बिना मान्यता विद्यालय संचालित किए जाने की पुष्टि होने के बाद प्रबंधक कार्यालय, प्रिंसिपल ऑफिस और विद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर परिसर को सील कर दिया गया। बीईओ ने बताया कि विद्यालय के निरीक्षण और परिसर को सील किए जाने की पूरी रिपोर्ट जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेज दी गई है। बीएसए ने बताया कि बिना मान्यता संचालित विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का नामांकन निकटवर्ती परिषदीय और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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उधर, जिले में बिना मान्यता संचालित हो रहे सौ से अधिक स्कूलों और दर्जनभर से ज्यादा मदरसों के खिलाफ एक्शन नहीं होने पर बेसिक शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। एक महीने पहले निर्देश जारी होने के बावजूद कार्रवाई आगे नहीं बढ़ने पर बीएसए अमित कुमार सिंह ने मंगलवार को सभी खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) को फटकार लगाई। उन्होंने 16 विकासखंडों में तत्काल अभियान चलाकर ऐसे संस्थानों की जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए।

बीएसए ने मंगलवार सुबह वर्चुअल बैठक कर सभी बीईओ से कार्रवाई की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि बिना मान्यता स्कूलों का संचालन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जुलाई में ही सभी बीईओ को अपने क्षेत्रों में अभियान चलाकर ऐसे स्कूलों और मदरसों को चिह्नित कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी जताई। बीएसए ने निर्देश दिया कि प्रत्येक विकासखंड में अभियान चलाकर बिना मान्यता संचालित संस्थानों की जांच की जाए और प्रतिदिन की कार्रवाई की रिपोर्ट कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि कार्रवाई के बाद भी कोई संचालक दोबारा बिना मान्यता स्कूल चलता मिला तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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