हिंदू छात्राओं को बुर्का पहनाकर डांस कराने वाले स्कूल पर कार्रवाई, बिना मान्यता के मिलने पर सील

गोंडा में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को नकाब पहनाकर डांस कराने के मामले में स्कूल पर बड़ी कार्रवाई हुई है। जांच में विद्यालय बिना मान्यता के संचालित होता मिला। विभाग के बंद करने के निर्देश के बावजूद स्कूल चलता मिला, जिसके बाद उसे सील कर दिया।

UP News: गोंडा जिले में एक विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में हिंदू छात्राओं को नकाब पहनाकर डांस किया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद स्कूल सवालों के घेरे में आ गया। देखेत ही देखते मामला उच्च अधिकारियों के पास पहुंचा जिसके बाद मामले की जांच की गई। जांच में बिना मान्यता के संचालित किए जाने की बात सामने आने पर विद्यालय को सील कर दिया गया।

जिले के बभनजोत क्षेत्र के औसानी बुजुर्ग स्थित एक निजी विद्यालय का स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद मामला सामने आया था जिसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने मामले की जांच की थी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि वीडियो प्रसारित होने के बाद उनके निर्देश पर खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) रियाज अहमद ने विद्यालय का निरीक्षण किया और जांच में पाया गया कि विद्यालय बगैर मान्यता के संचालित किया जा रहा था।

बीईओ ने बताया कि विभाग की ओर से विद्यालय प्रबंधन को करीब एक सप्ताह पहले ही विद्यालय बंद करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद विद्यालय का संचालन जारी रखा गया। उन्होंने बताया कि बिना मान्यता विद्यालय संचालित किए जाने की पुष्टि होने के बाद प्रबंधक कार्यालय, प्रिंसिपल ऑफिस और विद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर परिसर को सील कर दिया गया। बीईओ ने बताया कि विद्यालय के निरीक्षण और परिसर को सील किए जाने की पूरी रिपोर्ट जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेज दी गई है। बीएसए ने बताया कि बिना मान्यता संचालित विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का नामांकन निकटवर्ती परिषदीय और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कराने के निर्देश दिए गए हैं।

उधर, जिले में बिना मान्यता संचालित हो रहे सौ से अधिक स्कूलों और दर्जनभर से ज्यादा मदरसों के खिलाफ एक्शन नहीं होने पर बेसिक शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। एक महीने पहले निर्देश जारी होने के बावजूद कार्रवाई आगे नहीं बढ़ने पर बीएसए अमित कुमार सिंह ने मंगलवार को सभी खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) को फटकार लगाई। उन्होंने 16 विकासखंडों में तत्काल अभियान चलाकर ऐसे संस्थानों की जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए।