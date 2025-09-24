छात्रा को कमरे में ले गया, कुंडी बंद कर गंदी हरकत करने लगा स्कूल का चपरासी; चीख पड़ी बच्ची

छात्रा स्कूल नहीं गई थी। दोपहर में साढ़े 11 बजे एक दूसरी छात्रा उसके घर आई और बताया कि स्कूल के चपरासी भैया किसी काम से बुला रहे हैं। चपरासी उसकी बेटी को स्कूल के एक कमरे में ले गया। आरोप है कि कमरे की कुंडी बंद करके चपरासी ने छेड़छाड़ की। इस दौरान बच्ची चीख पड़ी। तब चपरासी उसका गला दबाने लगा।

यूपी के बरेली के आंवला नगर के एक सरकारी स्कूल के चपरासी ने कक्षा सात की छात्रा को घर से बुलाकर गंदी हरकत की। वह छात्रा को स्कूल के एक कमरे में ले गया। कमरे की कुंडी बंद चपरासी ने छात्रा से छेड़छाड़ की और दुष्कर्म का प्रयास किया। इस दौरान छात्रा चीख पड़ी। वह शोर मचाते हुए किसी तरह से कमरे से बाहर आ गई। आरोप है कि स्कूल के हेडमास्टर ने मामला सामने आने के बावजूद कोई कार्रवाई कराने की बजाए बात को दबाते हुए छात्रा को बाइक पर बैठाकर उसके घर भिजवा दिया। घटना की जानकारी होने पर छात्रा के पिता ने पुलिस को तहरीर दी है।

पिता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि उसकी बेटी कक्षा सात की छात्रा है। मंगलवार को छात्रा स्कूल नहीं गई थी। दोपहर में साढ़े 11 बजे एक दूसरी छात्रा उसके घर आई और बताया कि स्कूल के चपरासी भैया किसी काम से बुला रहे हैं। चपरासी उसकी बेटी को स्कूल के एक कमरे में ले गया और कुंडी बंद करके छेड़छाड़ की, जब वह चीखी तो उसका गला दबाने का प्रयास किया। किसी तरह से उसने कमरे की कुंडी खोली और कमरे से अस्त व्यस्त कपड़ों में भागी।

छात्रा भागते हुए प्रधानाध्यापक के पास पहुंची और उन्हें इसकी जानकारी दी। आरोप है कि प्रधानाध्यापक ने छात्रा को समझाते हुए बाइक पर बैठाकर उसके घर भिजवा दिया। घर पहुंचकर छात्रा ने इस घटना की जानकारी अपने परिवारीजनों को दी। इसके बाद छात्रा के पिता और परिवार के अन्य सदस्य स्कूल पहुंचे। तब तक चपरासी वहां से भाग चुका था।