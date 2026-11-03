शादी का दबाव बना रही थी शिक्षिका, प्रबंधक ने हत्या कर कार की डिक्की में रखा शव

देवरिया में चलती कार से महिला शिक्षक के फेंके गए शव के मामले में पुलिस ने विद्यालय प्रबंधक को हिरासत में ले लिया है। दावा है शिक्षिका का प्रबंधक के साथ प्रेम प्रसंग था। शादी का दबाव बनाने पर उसने गला दबाकर हत्या कर दी थी। फिर कार में शव रखकर घूमता रहा।

गोरखपुर/देवरिया, हिन्दुस्तान टीम। यूपी के देवरिया में चलती कार से महिला शिक्षक के फेंके गए शव के मामले में पुलिस ने विद्यालय प्रबंधक को हिरासत में ले लिया है। सूत्रों का दावा है कि आरोपी ने पूरा राज उगल दिया है। महिला शिक्षिका से विद्यालय प्रबंधक का प्रेम प्रसंग था। शादी का दबाव बनाने पर छुट्टी के दिन विद्यालय बुलाया और घुमाने का झांसा देकर कार में ले जा गला दबाकर हत्या कर दी थी। फिर कार में शव रखकर दिनभर घूमता रहा। पुलिस ने कार को भी बरामद कर लिया है।

ये घटना रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के कन्हौली का है। जहां सड़क के किनारे चलती कार से एक 24 वर्षीया युवती का शव फेंक कर लोग फरार हो गए थे। युवती के चेहरे और कुछ अन्य जगहों पर चोट के निशान थे। रविवार रात पुलिस ने शव की शिनाख्त गोरखपुर जिले के झंगहा थाना क्षेत्र की युवती के रूप में की। युवती एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। शव की शिनाख्त होते के बाद युवती के पिता ने रुद्रपुर कोतवाली पुलिस को तहरीर दी। पिता ने बताया कि 31 अक्टूबर की सुबह साढ़े आठ बजे उसकी बेटी विद्यालय को निकली थी। इसके बाद से मोबाइल बंद हो गया। पिता ने विद्यालय प्रबंधक विजय निषाद पर आशंका जाहिर की, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया।

महिला के साथ प्रेम प्रसंग पुलिस सूत्रों की माने तो प्रबंधक ने राज उगल दिया है। पूछताछ में बताया कि महिला शिक्षक से उसके प्रेम प्रसंग थे। उसकी पत्नी और बच्चा है। इन दिनों शिक्षिका शादी के लिए दबाव बना रही थी। विद्यालय शनिवार को बंद था। मगर शिक्षिका को बुलाया था। इसके बाद महिला शिक्षक को अपनी कार में बैठाकर घुमाने की बात कही और फिर लेकर चल दिया।

बताया जा रहा है कि इस बीच उसने कार में ही उसकी गला दबाकर मार दिया। मौत के बाद उसे कार की डिक्की में डाल कर रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में फेंक दिया। इस घटना में और कितने लोग शामिल हैं? या अकेले इस घटना को अंजाम दिया है? यह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस काल डिटेल खंगाल रही है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है।

दिनभर कार की डिक्की में शव रखकर घूमता रहा आरोपी जब वह विद्यालय पहुंची तो प्रबंधक ने उसे तीन हजार रुपये दिया और साथ घुमाने की बात कही। इस दौरान महिला शिक्षक ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी उसे कार में बैठाकर घुमाने लेकर चला गया। कुछ ही देर में अचानक ऐसी स्थिति बनी की आरोपी ने गला दबा दिया, जिससे महिला की मौत हो गई। प्रबंधक घबरा गया और कार की डिग्गी में उसे रखकर दिन भर कार में घुमता रहा। शाम होते ही देवरिया जिले में प्रवेश किया और फिर शव फेंक कर फरार हो गया।