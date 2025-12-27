Hindustan Hindi News
School holidays extended Bareilly DM has ordered all schools up to class 8 to remain closed until 30 December
यूपी के इस जिले में बढ़ी स्कूलों की छुट्टी, डीएम ने 30 दिसंबर तक बंद किए आठवीं तक के सभी स्कूल

शीतलहर और भयंकर कोहरे ने जन-जीवन अस्तव्यस्त हो गया है। सर्दी के चलते लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया है। सबसे ज्यादा परेशान बच्चे और बुजुर्गों को रही है। 

Dec 27, 2025 05:42 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, बरेली
यूपी में पड़ रही शीतलहर और भयंकर कोहरे ने जन-जीवन अस्तव्यस्त हो गया है। सर्दी के चलते लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया है। सबसे ज्यादा परेशान बच्चे और बुजुर्गों को रही है। इसको देखते हुए बरेली के डीएम ने छुट्टी को बढ़ा दिया है। डीएम के इस आदेश से छात्रों और उनके अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। डीएम ने इस संबंध में शनिवार की शाम को आदेश भी जारी कर दिया है। बीएसए ने बताया कि डीएम की ओर से सर्दी और कोहरे को देखते हुए 30 दिसंबर तक आठवीं तक के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। इस दौरान सभी बोर्ड और मान्यता प्राप्त के आठवीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। इस बीच अगर कोई स्कूल खुला पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सर्दी में छात्र-छात्राओं को बड़ी राहत

सर्दी के चलते शनिवार की शाम आए डीएम के आदेश से छात्र-छात्राओं को बड़ी राहत मिली है। डीएम के आदेश के मुताबिक अब सीधे 31 दिसंबर यानी सीधे बुधवार को स्कूल खुलेंगे। 26 दिसंबर को गुरु गोविदं सिंह की जयंती के कारण प्रदेशभर के स्कूलों में छुट्टी का आदेश जारी किया गया था। 28 को रविवार होने के कारण स्कूलों में छुट्टी रहेगी। अब डीएम ने 29 और 30 दिसंबर तक आठवीं तक के स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। देखा जाए तो छात्रों को एक साथ चार दिन की छुट्टी मिल गई है।

यूपी में शीतलहर को लेकर योगी सरकार अलर्ट

यूपी में पड़ रही भीषण शीतलहर और घने कोहरे को लेकर योगी सरकार अलर्ट हो गई है। सीएम योगी ने सभी जनपदों में रैन बसेरा, अलाव और कंबल वितरण की व्यवस्था कराने के अफसरों को निर्देश दिए गए हैं। योगी सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शीतलहर के दौरान कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति ठंड से पीड़ित न रहे। जिला प्रशासन, नगर निकाय और संबंधित विभागों को पूरी संवेदनशीलता के साथ राहत कार्यों को संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेशभर में अब तक 1247 रैन बसेरे स्थापित किए जा चुके हैं। इन रैन बसेरों में 9949 जरूरतमंद लोग अब तक आश्रय ले चुके हैं। जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि रैन बसेरों में साफ-सफाई, गर्म पानी, प्रकाश और सुरक्षा की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

कंबल वितरण को प्राथमिकता

यूपी सरकार द्वारा शीतलहर से बचाव के लिए कंबल वितरण को प्राथमिकता दी गई है। पिछले 03 वर्षों में औसतन 10,65,889 कंबलों की खरीद की गई है। इस पर लगभग 44.38 करोड़ रुपये की औसत धनराशि व्यय हुई है। चालू व्यवस्था के अंतर्गत सभी जनपदों को 17.55 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की जा चुकी है। 75 जनपदों द्वारा कंबल खरीद के लिए क्रयादेश जारी किए जा चुके हैं। इनमें से 75 जनपदों में 3,78,884 कंबलों की आपूर्ति पूर्ण हो चुकी है। अब तक सभी जनपदों द्वारा 1,40,364 कंबलों का वितरण जरूरतमंदों को किया जा चुका है। शेष कंबलों को वितरण किया जा रहा है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
