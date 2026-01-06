Hindustan Hindi News
यूपी के दो और जिले में बढ़ी स्कूलों की छुट्टी, आठवीं तक स्कूल बंद, डीएम ने दिया आदेश

यूपी के दो और जिले में बढ़ी स्कूलों की छुट्टी, आठवीं तक स्कूल बंद, डीएम ने दिया आदेश

संक्षेप:

यूपी में सर्दी को देखते हुए धड़ाधड़ स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी हो रहा हैै। अब तक कई जिलों में ये आदेश जारी हो चुका है। कहीं आठवीं तो कहीं 12वीं तक के स्कूलों को बंद रखने का आदेश हुआ है।

Jan 06, 2026 04:46 pm IST
पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते यूपी में इन दिनों हाड़ कंपा देने वाली सर्दी पड़ रही है। ठंडी हवाओं ने गलन बढ़ा दी है। सुबह-शाम कई जिलों में भयंकर कोहरा पड़ रहा है। जिसके चलते सड़कों पर सन्नाटा पसरा गया है। केवल जरूरी काम वाले ही घरों से निकल रहे हैं। ऐसे में सर्दी को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। कुछ जिलों में आठवीं और कुछ जिलों में 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी बढ़ाई गई है। लखनऊ, प्रयागराज, रायबरेली, मेरठ, शाहजहांपुर और बदायूं आठवीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है।

छुट्टियों की बात करें तो लखनऊ में आठ जनवरी, 7 जनवरी, आठ जनवरी, प्रयागराज 15 जनवरी, शाहजहांपुर और बदायूं में 14 जनवरी तक आठवीं तक के स्कूल को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। इसके अलावा लखीमपुर में 12वीं तक स्कूलों को 14 जनवरी और शामली में सात जनवरी तक बंद रखने का आदेश है। ये आदेश सरकारी के अलावा सभी बोर्ड के प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा। बतादें कि बेसिक शिक्षा विभाग के प्रदेशभर के सभी प्राइमरी स्कूलों में 14 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित है।

लखनऊ में नौ से 12 का समय बदला

शीतलहर और कोहरे के चलते प्री प्राइमरी से आठवीं तक के सभी स्कूलों के बच्चों की छुट्टी आठ जनवरी तक बढ़ गई है। जबकि कक्षा नौ से 12वीं के विद्यार्थियों का समय बदल दिया गया है। इनकी कक्षाएं सुबह 10 से दोपहर तीन बजे के बीच चलेंगी। यह आदेश यूपी बोर्ड, सीबीएसई व सीआईएससीई समेत सभी बोर्ड के स्कूलों पर लागू होगा। डीएम विशाख जी ने सोमवार को जारी आदेश में डीआईओएस और बीएसए को निर्देश दिए हैं कि स्कूलों में इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं। डीआईओएस राकेश कुमार ने स्कूलों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया है कि सिर्फ कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों की कक्षाएं संचालित करें।

लखीमपुर खीरी में 14 जनवरी तक इंटर तक के स्कूल बंद

सर्दी व शीतलहर को देखते हुए इंटर तक के स्कूलों में 14 जनवरी तक बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। सरकारी स्कूलों के अलावा मान्यता प्राप्त, आईसीएसईसी, सीबीएसई, मदरसा बोर्ड के कालेजों के लिए आदेश जारी किया गया है। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने जारी आदेश में कहा है कि जिन विद्यालयों में प्री बोर्ड परीक्षाओं, प्रयोगात्मक परीक्षाओं का समय निर्धारित है उन स्कूलों में हाईस्कूल व इंटर के बच्चों को निर्धारित समय में बुलाकर प्रयोगम्क परीक्षाएं कराई जाएंगी। जिन शिक्षकों, शिक्षामित्र, अनुदेशकों की ड्यूटी बीएलओ में लगी है वह बीएलओ का कार्य करेंगे। इसके अलावा जिन स्कूलों में बूथ है वह स्कूल खुले रहेंगे। डीएम ने जारी आदेश में यह भी कहा है कि 14 जनवरी तक आंगनबाड़ी केन्द्र भी बंद रहेंगे।

