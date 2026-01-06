यूपी के दो और जिले में बढ़ी स्कूलों की छुट्टी, आठवीं तक स्कूल बंद, डीएम ने दिया आदेश

संक्षेप: यूपी में सर्दी को देखते हुए धड़ाधड़ स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी हो रहा हैै। अब तक कई जिलों में ये आदेश जारी हो चुका है। कहीं आठवीं तो कहीं 12वीं तक के स्कूलों को बंद रखने का आदेश हुआ है।

पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते यूपी में इन दिनों हाड़ कंपा देने वाली सर्दी पड़ रही है। ठंडी हवाओं ने गलन बढ़ा दी है। सुबह-शाम कई जिलों में भयंकर कोहरा पड़ रहा है। जिसके चलते सड़कों पर सन्नाटा पसरा गया है। केवल जरूरी काम वाले ही घरों से निकल रहे हैं। ऐसे में सर्दी को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। कुछ जिलों में आठवीं और कुछ जिलों में 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी बढ़ाई गई है। लखनऊ, प्रयागराज, रायबरेली, मेरठ, शाहजहांपुर और बदायूं आठवीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

छुट्टियों की बात करें तो लखनऊ में आठ जनवरी, 7 जनवरी, आठ जनवरी, प्रयागराज 15 जनवरी, शाहजहांपुर और बदायूं में 14 जनवरी तक आठवीं तक के स्कूल को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। इसके अलावा लखीमपुर में 12वीं तक स्कूलों को 14 जनवरी और शामली में सात जनवरी तक बंद रखने का आदेश है। ये आदेश सरकारी के अलावा सभी बोर्ड के प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा। बतादें कि बेसिक शिक्षा विभाग के प्रदेशभर के सभी प्राइमरी स्कूलों में 14 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित है।

लखनऊ में नौ से 12 का समय बदला शीतलहर और कोहरे के चलते प्री प्राइमरी से आठवीं तक के सभी स्कूलों के बच्चों की छुट्टी आठ जनवरी तक बढ़ गई है। जबकि कक्षा नौ से 12वीं के विद्यार्थियों का समय बदल दिया गया है। इनकी कक्षाएं सुबह 10 से दोपहर तीन बजे के बीच चलेंगी। यह आदेश यूपी बोर्ड, सीबीएसई व सीआईएससीई समेत सभी बोर्ड के स्कूलों पर लागू होगा। डीएम विशाख जी ने सोमवार को जारी आदेश में डीआईओएस और बीएसए को निर्देश दिए हैं कि स्कूलों में इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं। डीआईओएस राकेश कुमार ने स्कूलों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया है कि सिर्फ कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों की कक्षाएं संचालित करें।