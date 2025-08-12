स्टीयरिंग फेल होने से रेलिंग तोड़ पुल पर लटकी स्कूली बस, आधा दर्जन बच्चों की सांस अटकी

कुशीनगर में बच्चों को स्कूल लेने जा रही बस रेलिंग तोड़कर पुल पर अटक गई। इससे बच्चों की सांसे अटक गईं। ड्राइवर की सूझबूझ व राहगीरों की मदद से बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। बाद में बस को भी सुरक्षित निकाल लिया गयाा।

यूपी के कुशीनगर के फाजिलनगर में संचालित एक निजी स्कूल की बस मंगलवार को सुबह साढ़े आठ बजे के करीब बिहार में नहर के अनियंत्रित हो गयी। रेलिंग तोड़कर पुल पर अटक गयी। नहर में लबालब पानी भरा है। उस वक्त बस में छह बच्चे सवार थे। चालक की सूझबूझ व राहगीरों की मदद से बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया। बाद में बस को भी सुरक्षित निकाल लिया गयाा।

पटहेरवा थाना क्षेत्र के फाजिलनगर कस्बे में संचालित द हर्मिटेज एकेडमी नामक विद्यालय की बस रोज की भांति मंगलवार को सुबह स्कूल में पढ़ने वालों बच्चों को लाने उनके घर जा रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों व बस चालक भरत बर्नवाल के मुताबिक बस तमकुहीराज थाना क्षेत्र के गंगुआ व पिपरा बघेल गांव से दो-दो बच्चों को बैठाकर बिहार के कटेया थानान्तर्गत सैयनवा गांव पहुंच कर वहां से दो बच्चों को बैठाकर लगभग दो सौ मीटर आगे मुख्य नहर के नोनिया पुल पर पहुंची ही थी कि चलती बस की स्टेयरिंग का रॉड टूट जाने से बस अनियंत्रित हो गयी और नहर पुल की रेलिंग तोड़ कर पुल पर लटक गयी।

मौजूद लोगों के मुताबिक नहर पर घुमावदार मोड़ होने के चलते बस की स्पीड बहुत ही कम थी, चालक परिपक्व था, जिससे समय रहते अनियंत्रित हुए बस पर अपना नियंत्रण पा लिया। घटना के बाद लोगों की भीड़ जुट गयी। बस में सवार बच्चों में चीख पुकार मच गयी। भीड़ में शामिल तीन चार युवकों ने हिम्मत दिखाते हुये बस में दाखिल होकर बच्चों को एक एक कर बाहर निकाल लिया। इसके बाद सभी बच्चों को उनके घर पहुंचा दिया गया। इस संबंध में स्कूल प्रबंधक मनोज सिंह ने बताया कि चलती बस की स्टेयरिंग के फेल होने के चलते दुर्घटना बाल-बाल बच गयी। बस की कंडीशन ठीक थी। ड्राइवर के पास एक्सपीरिएंस है। उसकी सूझबूझ से सभी बच्चे सुरक्षित घर पहुंचा दिए गए।