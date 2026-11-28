सात फेरे लेने राजस्थान से गोरखपुर आए दूल्हे के साथ हो गया कांड, बीच रास्ते भागी दुल्हन
राजस्थान से आए परिवार का आरोप है कि शादी के लिए मध्यस्थता करने वाली महिला को उन्होंंने 90 हजार रुपये दिए थे। शादी की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान युवक के परिवार ने कोर्ट मैरिज कराने की बात रख दी। रास्ते में चार पहिया वाहन से आए कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी।
गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। राजस्थान से गोरखपुर पहुंचे युवक और उसके परिवार के साथ शादी के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि शादी कराने का भरोसा देकर मध्यस्थता करने वाली महिला ने परिवार से 90 हजार रुपये लिए। शुक्रवार को एम्स थाना क्षेत्र के बुढ़िया माई मंदिर में शादी की तैयारी चल रही थी। युवक के परिजनों ने जब कोर्ट मैरिज कराने की बात कही तो कहानी बदल गई। कोर्ट मैरिज को ले जाते समय रास्ते में कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया मारपीट की और युवती को अपने साथ लेकर फरार हो गए।
घटना की सूचना पर पुलिस सक्रिय हुई। देर शाम एम्स थाने पहुंची युवती ने कहा कि उसे दूल्हा पसंद नहीं है। वहीं, शादी के बदले पैसा लेने के आरोप की पुलिस जांच कर रही है। मध्यस्थता करने वाली महिला को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है।
जानकारी के मुताबिक, राजस्थान के कोटा निवासी युवक की शादी कराने का भरोसा देकर उसे परिवार के साथ शुक्रवार को गोरखपुर बुलाया गया था। युवती कुशीनगर के हाटा की रहने वाली है। बुढ़िया माई मंदिर में युवती से शादी कराने की बात तय हुई थी। राजस्थान से आए परिवार का आरोप है कि शादी के लिए मध्यस्थता करने वाली महिला को 90 हजार रुपये दिए गए थे। दोपहर करीब दो बजे शादी की रस्म पूरी करने की तैयारी थी। इसी दौरान युवक के परिवार ने कोर्ट मैरिज कराने की बात रख दी। परिजनों के मुताबिक, युवती को लेकर जाने के दौरान रास्ते में चार पहिया वाहन से आए कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। इसी बीच एक बाइक सवार ने युवती को लेकर फरार हो गया। घटना की सूचना पर एम्स थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस के बुलाने पर युवती देर शाम थाने पहुंची और दूल्हा पसंद नहीं होने की बात कही। मध्यस्थता करने वाली महिला को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है।
शादी के नाम पर ठगी के पुराने मामलों की फिर चर्चा
चौरीचौरा, एम्स और झंगहा क्षेत्र में शादी कराने के नाम पर रुपये के लेनदेन और युवतियों के साथ धोखाधड़ी के पुराने मामलों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय स्तर पर तरकुलहा, सोनबरसा और जगदीशपुर क्षेत्र में इस तरह की घटनाओं की चर्चा है। आरोप है कि कुछ लोग गरीब और जरूरतमंद परिवारों से संपर्क कर शादी कराने के नाम पर रुपये का सौदा करते हैं। शादी के बाद युवतियों की स्थिति और उनके ठिकाने की जानकारी नहीं ली जाती। झंगहा क्षेत्र में शादी के नाम पर ले जाई गई कुछ युवतियों के रेड लाइट इलाके में मिलने की भी चर्चा रही है। हालांकि, इन आरोपों और घटनाओं की स्वतंत्र पुष्टि तथा पुलिस कार्रवाई की जानकारी जरूरी है।
क्या बोली पुलिस
सीओ कैंट अरुण कुमार एस ने बताया कि शादी करने आया युवक और युवती दोनों थाने पहुंच गए हैं। शादी कराने में जिन लोगों की भूमिका सामने आई है, उन्हें बुलाकर पूछताछ की जा रही है। जांच के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें