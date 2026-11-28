राजस्थान से आए परिवार का आरोप है कि शादी के लिए मध्यस्थता करने वाली महिला को उन्होंंने 90 हजार रुपये दिए थे। शादी की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान युवक के परिवार ने कोर्ट मैरिज कराने की बात रख दी। रास्ते में चार पहिया वाहन से आए कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी।

गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। राजस्थान से गोरखपुर पहुंचे युवक और उसके परिवार के साथ शादी के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि शादी कराने का भरोसा देकर मध्यस्थता करने वाली महिला ने परिवार से 90 हजार रुपये लिए। शुक्रवार को एम्स थाना क्षेत्र के बुढ़िया माई मंदिर में शादी की तैयारी चल रही थी। युवक के परिजनों ने जब कोर्ट मैरिज कराने की बात कही तो कहानी बदल गई। कोर्ट मैरिज को ले जाते समय रास्ते में कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया मारपीट की और युवती को अपने साथ लेकर फरार हो गए।

घटना की सूचना पर पुलिस सक्रिय हुई। देर शाम एम्स थाने पहुंची युवती ने कहा कि उसे दूल्हा पसंद नहीं है। वहीं, शादी के बदले पैसा लेने के आरोप की पुलिस जांच कर रही है। मध्यस्थता करने वाली महिला को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

जानकारी के मुताबिक, राजस्थान के कोटा निवासी युवक की शादी कराने का भरोसा देकर उसे परिवार के साथ शुक्रवार को गोरखपुर बुलाया गया था। युवती कुशीनगर के हाटा की रहने वाली है। बुढ़िया माई मंदिर में युवती से शादी कराने की बात तय हुई थी। राजस्थान से आए परिवार का आरोप है कि शादी के लिए मध्यस्थता करने वाली महिला को 90 हजार रुपये दिए गए थे। दोपहर करीब दो बजे शादी की रस्म पूरी करने की तैयारी थी। इसी दौरान युवक के परिवार ने कोर्ट मैरिज कराने की बात रख दी। परिजनों के मुताबिक, युवती को लेकर जाने के दौरान रास्ते में चार पहिया वाहन से आए कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। इसी बीच एक बाइक सवार ने युवती को लेकर फरार हो गया। घटना की सूचना पर एम्स थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस के बुलाने पर युवती देर शाम थाने पहुंची और दूल्हा पसंद नहीं होने की बात कही। मध्यस्थता करने वाली महिला को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

शादी के नाम पर ठगी के पुराने मामलों की फिर चर्चा चौरीचौरा, एम्स और झंगहा क्षेत्र में शादी कराने के नाम पर रुपये के लेनदेन और युवतियों के साथ धोखाधड़ी के पुराने मामलों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय स्तर पर तरकुलहा, सोनबरसा और जगदीशपुर क्षेत्र में इस तरह की घटनाओं की चर्चा है। आरोप है कि कुछ लोग गरीब और जरूरतमंद परिवारों से संपर्क कर शादी कराने के नाम पर रुपये का सौदा करते हैं। शादी के बाद युवतियों की स्थिति और उनके ठिकाने की जानकारी नहीं ली जाती। झंगहा क्षेत्र में शादी के नाम पर ले जाई गई कुछ युवतियों के रेड लाइट इलाके में मिलने की भी चर्चा रही है। हालांकि, इन आरोपों और घटनाओं की स्वतंत्र पुष्टि तथा पुलिस कार्रवाई की जानकारी जरूरी है।