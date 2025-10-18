चित्रकूट कोषागार में 43 करोड़ का महाघोटाला, 7 साल से चल रहा था खेल; मास्टरमाइंड ATO गिरफ्तार

संक्षेप: चित्रकूट से करोड़ों के कोषागार घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। सात साल से चल रहे इस फर्जीवाड़े में 43.13 करोड़ रुपये के गबन की पुष्टि हुई है। जांच में खुलासा हुआ कि विभागीय कर्मचारियों ने 93 पेंशनरों के खातों में रकम भेजकर करोड़ों की हेराफेरी की।

यूपी के चित्रकूट से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां कोषागार में पिछले सात साल से चल रहे घोटाले की प्राथमिक जांच में 43.13 करोड़ के गबन की पुष्टि हुई है। इसी जांच रिपोर्ट के आधार पर मुख्य कोषाधिकारी (सीटीओ) ने दो पटल सहायकों, एक एटीओ व एक पूर्व एटीओ के अलावा 93 पेंशनरों के खिलाफ कर्वी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। विभागीय लोग पेंशनरों से सांठगाठ कर उनके खातों में रुपये भेजते थे और बाद में बंदरबांट कर लेते थे। पुलिस ने कोषागार के तीन नामजद कर्मियों समेत एक दर्जन लोगों को उठाया। वहीं, शनिवार को नामजद आरोपी मास्टरमाइंड सहायक कोषागार लेखाकार (एटीओ) संदीप श्रीवास्तव पुलिस के हत्थे चढ़ गया।

कोषागार से जिले के करीब तीन हजार पेंशनरों को हर महीने पेंशन भेजी जाती है। कुछ महीने पहले एक महिला के पेंशन खाते में 31 लाख रुपये पहुंच गए तो उसने पुलिस में शिकायत की। इसके बाद एजी कार्यालय प्रयागराज की विशेष टीम के ऑडिट में कोषागार में करोड़ों की धनराशि के गबन का मामला पकड़ में आया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि 30 अगस्त 2018 से सितंबर 2025 के बीच 43.13 करोड़ रुपये 93 पेंशनरों के खातों में भेजे गए हैं। विभाग ने करीब 21 लाख रुपये की रिकवरी भी कर ली है। मुख्य कोषाधिकारी रमेश सिंह ने बताया कि जांच के आधार पर कर्वी कोतवाली में सहायक कोषागार लेखाकार संदीप श्रीवास्तव, अशोक कुमार, सहायक कोषाधिकारी विकास सचान और सेवानिवृत्त सहायक कोषाधिकारी अवधेश प्रताप सिंह पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

शनिवार को संदीप श्रीवास्तव को पुलिस ने दबोच लिआ। मामले की जांच कर रही एसआईटी ने उससे करीब दो घंटे पूछताछ की। इसी बीच वह बेहोश हो गया। इस पर पुलिस ने उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया। हिरासत में लिए गए तीन अन्य कर्मचारियों से पूछताछ चल रही है। इ