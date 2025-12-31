अभ्युदय कोचिंग में कोआर्डिनेटरों की भर्ती में घपला, आउटसोर्सिंग कंपनी पर FIR; मंत्री का ऐक्शन

संक्षेप: यूपी में अभ्युदय कोचिंग सेंटरों में कोर्स कोआर्डिनेटरों की भर्ती में घपला सामने आया है। गरीब मेधावी युवाओं को पढ़ाने के लिए अभ्युदय कोचिंग में अयोग्य और अपात्र कोर्स कोआर्डिनेट भर्ती किए गए।

मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित किए जा रहे अभ्युदय कोचिंग सेंटरों में कोर्स कोआर्डिनेटरों की भर्ती में घपला सामने आया है। गरीब मेधावी युवाओं को पढ़ाने के लिए अभ्युदय कोचिंग में अयोग्य व अपात्र कोर्स कोआर्डिनेट भर्ती किए गए। आउटसोर्सिंग पर हुई भर्ती में भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद आउटसोर्सिंग कंपनी अवनि परिधि एनर्जी एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं कंपनी को काली सूची में डालने के भी आदेश दिए गए हैं।समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है।

नियमों के अनुसार, अभ्युदय कोचिंग में पढ़ाने के लिए कोर्स कोआर्डिनेटर के पद पर वही रखा जा सकता है जिसने कम से कम पीसीएस की मुख्य परीक्षा पास की हो। आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से भर्ती की गई और इसमें नियमों को ताक पर रखकर अपात्र व अयोग्य कोर्स कोआर्डिनेटर भर्ती किए गए। कुल 69 पदों में से केवल 21 पदों पर पात्र कोर्स कोआर्डिनेटर भर्ती किए गए। बाकी कूटरचित प्रमाण पत्र व फर्जी मार्कशीट लगाकर 48 अयोग्य लोगों को कोर्स कोआर्डिनेटर पद पर भर्ती कर लिया गया। प्रथम दृष्टया भर्ती में गड़बड़ी करने के आरोप में आउटसोर्सिंग कंपनी अवनि परिधि एनर्जी एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ राजधानी के गोमती नगर मुकदमा दर्ज कराया गया है। अब जांच कर आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी प्रदेश भर में हर जिले में चल रहीं अभ्युदय कोचिंग सेंटरों में कुल 23800 छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं।

मालूम हो कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत जिलों में अभ्युदय कोचिंग संचालित की जा रही हैं जहां पर आईएएस व पीसीएस सहित विभिन्न भर्तियों और इंजीनियरिंग व मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए गरीब मेधावी छात्रों को मुफ्त तैयारी कराई जाती है। 16 फरवरी 2021 से यह योजना चलाई जा रही है और बड़ी संख्या में छात्र विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल भी हुए हैं मगर अब धंधेबाजे कोर्स कोआर्डिनेटर की भर्ती में भ्रष्टाचार कर इस योजना को पलीता लगा रहे हैं। फिलहाल आगे विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों पर भी शिकंजा कसेगा। फिलहाल समाज कल्याण विभाग ने आउटसोर्सिंग कंपनी अवनि परिधि एनर्जी एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड को काली सूची में डालने के आदेश जारी कर दिए हैं। सभी जिलों में एक-एक कोर्स कोआर्डिनेटर रखा जाता है। वर्तमान में चार कोर्स कोआर्डिनेटर समाज कल्याण मुख्यालय के माध्यम से लखनऊ में संबद्ध थे। बाकी 69 जिलों में कोर्स कोआर्डिनेटर नियुक्त हैं।

ऐसे सामने आया नियुक्ति में भ्रष्टाचार समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण को बीते 29 अक्तूबर को शिकायत मिली की अभ्युदय कोचिंग योजना में कोर्स कोआर्डिनेटर की भर्ती में गड़बड़ी की गई है। प्रदेश भर में संचालित सभी अभ्युदय कोचिंग सेंटर पर भर्ती किए गए कोर्स कोआर्डिनेटरों के दस्तावेजों की दोबारा सख्ती से जांच शुरू की गई। 69 कोर्स कोआर्डिनेटरों में से सिर्फ 21 ही योग्य निकले बाकी 48 अयोग्य पाए गए। फिर मामले में मंत्री के निर्देश पर एफआईआर दर्ज कराई गई। अब आगे पुलिस जांच में सत्यता सामने आएगी।