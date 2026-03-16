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27 के रण में सुभासपा इतनी सीटों पर ठोंकेगी दावा, गठबंधन पर ओपी राजभर का बड़ा ऐलान

Mar 16, 2026 04:42 pm ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
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ओपी राजभर महाराजगंज में सभा के लिए जाते समय गोरखपुर में रुके थे। इस दौरान उन्होंने गोरखपुर में सुभासपा के कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक भी की। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में 62 सीटों पर तैयारी कर रही है। इसमें ज्यादातर सीटें पूर्वी और मध्य यूपी के जिले की हैं।

27 के रण में सुभासपा इतनी सीटों पर ठोंकेगी दावा, गठबंधन पर ओपी राजभर का बड़ा ऐलान

UP News: उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दल जोरशोर से तैयारियों में जुट गए हैं। इस बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने 27 के रण में एनडीए गठबंधन में प्रदेश की 62 सीटों पर अपनी पार्टी का दावा ठोंकने के संकेत दिए हैं। ओपी राजभर ने सोमवार को गोरखपुर में कहा कि उनकी पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में 62 सीटों पर तैयारी कर रही है। इसमें ज्यादातर सीटें पूर्वी और मध्य यूपी के जिले की हैं। उन्होंने कहा कि कुछ सीटों पर सहयोगी पार्टियों के साथ फ्रेंडली फाइट भी होगी। कहीं-कहीं नाम मात्र के लिए पार्टी के सिंबल पर प्रत्याशी लड़ाया जा सकता है। राजभर ने एनडीए गठबंधन में सुभासपा के बने रहने के सवाल का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी एनडीए गठबंधन नहीं छोड़ेगी।

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ओपी राजभर महाराजगंज में सभा के लिए जाते समय गोरखपुर में रुके थे। इस दौरान उन्होंने गोरखपुर में सुभासपा के कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक भी की। देश में जातिवाद की बुराई पर चिंता जाहिर करते हुए ओपी राजभर ने कहा कि यह देश अब कृषि प्रधान नहीं जाति प्रधान हो गया है। राजनीतिक दल भी उसी के मुताबिक बंट गए हैं। यह सच्चाई है। इसे नकारा नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमान को धोखा दिया। चार बार पार्टी सत्ता में रही, लेकिन कभी मुसलमान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। आज आजम खान जेल में है। उसकी साजिश भी सपा ने हीं रची। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और रामगोपाल भाजपा से गलबहियां करते हैं। देश में सपा भाजपा की बी टीम की तरह काम करती है। उसके नेता सुबह भाजपा के खिलाफ बयान देते हैं। शाम को भाजपाइयों को गुलदस्ता देते हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सपा के एजेंट के तौर पर काम करते हैं।

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महाराजगंज में राजभर को दिखाए काले झंडे

उधर, सामाजिक समरसता महारैली में महाराजगंज जिला मुख्यालय पहुंचे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के काफिले के सामने एक युवक ने काला झंडा लहराया दिया। अचानक इस घटना से हड़कंप मच गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने आरोपित को पकड़ने के लिए दौड़ाया। इसी बीच अलर्ट पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए चली गई। इस घटना से सनसनी मच गई। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि काला झंडा लहराने वाले युवक की मंशा क्या थी। पुलिस पूछताछ कर रही है। जिला मुख्यालय परिसर की यह घटना सोमवार अपराह्न पौने दो बजे की है। जैसे ही कार्यक्रम स्थल पर सुभासपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का काफिला पहुंचा। उसी दौरान कार्यकर्ताओं की भीड़ से लाल रंग का शर्ट पहने युवक निकला। काफिले के सामने काला झंडा लहराने लगा। इससे अफरातफरी मच गई। पुलिस तत्काल आरोपित युवक को हिरासत में लेकर चली गई।

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चंद्रशेखर आजाद रावण की तारीफ की

ओपी राजभर ने गोरखपुर में आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद रावण की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि वर्तमान में वही हैं जो मान्यवर कांशीराम के पदचिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। राजभर ने कहा कि कांशीराम जी ने 1981 में डीएस फोर की स्थापना की थी। यह संगठन दलित और शोषितों के उत्थान के लिए काम करता था। आज राजनीतिक पार्टियों से कांशीराम के नाम को बेच रही हैं। बसपा भटक गई है। सपा तो ने तो कांशीराम को धोखा ही दिया। कांग्रेस कभी डॉ भीमराव अंबेडकर की नहीं हुई, वह कांशीराम की क्या होगी।

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लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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