27 के रण में सुभासपा इतनी सीटों पर ठोंकेगी दावा, गठबंधन पर ओपी राजभर का बड़ा ऐलान

ओपी राजभर महाराजगंज में सभा के लिए जाते समय गोरखपुर में रुके थे। इस दौरान उन्होंने गोरखपुर में सुभासपा के कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक भी की। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में 62 सीटों पर तैयारी कर रही है। इसमें ज्यादातर सीटें पूर्वी और मध्य यूपी के जिले की हैं।

UP News: उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दल जोरशोर से तैयारियों में जुट गए हैं। इस बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने 27 के रण में एनडीए गठबंधन में प्रदेश की 62 सीटों पर अपनी पार्टी का दावा ठोंकने के संकेत दिए हैं। ओपी राजभर ने सोमवार को गोरखपुर में कहा कि उनकी पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में 62 सीटों पर तैयारी कर रही है। इसमें ज्यादातर सीटें पूर्वी और मध्य यूपी के जिले की हैं। उन्होंने कहा कि कुछ सीटों पर सहयोगी पार्टियों के साथ फ्रेंडली फाइट भी होगी। कहीं-कहीं नाम मात्र के लिए पार्टी के सिंबल पर प्रत्याशी लड़ाया जा सकता है। राजभर ने एनडीए गठबंधन में सुभासपा के बने रहने के सवाल का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी एनडीए गठबंधन नहीं छोड़ेगी।

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ओपी राजभर महाराजगंज में सभा के लिए जाते समय गोरखपुर में रुके थे। इस दौरान उन्होंने गोरखपुर में सुभासपा के कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक भी की। देश में जातिवाद की बुराई पर चिंता जाहिर करते हुए ओपी राजभर ने कहा कि यह देश अब कृषि प्रधान नहीं जाति प्रधान हो गया है। राजनीतिक दल भी उसी के मुताबिक बंट गए हैं। यह सच्चाई है। इसे नकारा नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमान को धोखा दिया। चार बार पार्टी सत्ता में रही, लेकिन कभी मुसलमान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। आज आजम खान जेल में है। उसकी साजिश भी सपा ने हीं रची। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और रामगोपाल भाजपा से गलबहियां करते हैं। देश में सपा भाजपा की बी टीम की तरह काम करती है। उसके नेता सुबह भाजपा के खिलाफ बयान देते हैं। शाम को भाजपाइयों को गुलदस्ता देते हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सपा के एजेंट के तौर पर काम करते हैं।

महाराजगंज में राजभर को दिखाए काले झंडे उधर, सामाजिक समरसता महारैली में महाराजगंज जिला मुख्यालय पहुंचे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के काफिले के सामने एक युवक ने काला झंडा लहराया दिया। अचानक इस घटना से हड़कंप मच गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने आरोपित को पकड़ने के लिए दौड़ाया। इसी बीच अलर्ट पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए चली गई। इस घटना से सनसनी मच गई। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि काला झंडा लहराने वाले युवक की मंशा क्या थी। पुलिस पूछताछ कर रही है। जिला मुख्यालय परिसर की यह घटना सोमवार अपराह्न पौने दो बजे की है। जैसे ही कार्यक्रम स्थल पर सुभासपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का काफिला पहुंचा। उसी दौरान कार्यकर्ताओं की भीड़ से लाल रंग का शर्ट पहने युवक निकला। काफिले के सामने काला झंडा लहराने लगा। इससे अफरातफरी मच गई। पुलिस तत्काल आरोपित युवक को हिरासत में लेकर चली गई।