मंत्री ओम प्रकाश राजभर RML में भर्ती, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लेकर पहुंचे थे अस्पताल
सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की रविवार को अचानक तबीयत बिगड़ने पर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने आनन-फानन में उनका सीटी स्कैन, खून समेत कई जांचें करायीं। अब उनकी हालत स्थिर है।
उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की रविवार को अचानक तबीयत बिगड़ने पर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने आनन-फानन में उनका सीटी स्कैन, खून समेत कई जांचें करायीं। अब उनकी हालत स्थिर है। डॉक्टर का कहना है कि ओम प्रकाश राजभर को चक्कर आने की दिक्कत के चलते भर्ती किया गया है। अब उनकी सेहत में सुधार है। अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है।
बताया जा रहा है कि अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। लखनऊ में रविवार को उन्हें बीपी और हृदय संबंधी परेशानी महसूस हुई, जिसके बाद अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही प्रदेश के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक तुरंत उनके आवास पहुंचे और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। अस्पताल में पहुंचते ही डॉक्टरों की टीम ने उनकी सभी तरह की जांच करके उनका इलाज शुरू कर दिया। उनके स्वास्थ्य पर डॉक्टरों की टीम नजर बनाए हुई है।
डॉक्टरों का कहना है कि उनकी हालत में सुधार है। फिलहाल उन्हें रातभर निगरानी में रखा जाएगा। उनकी हालत के नए अपडेट डॉक्टर उनकी जांच के बाद सुबह में साझा करेंगे। कहा जा रहा है कि डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ्य को लेकर सतर्क है।
डिप्टी सीएम ने इस बारे में जानकारी देते हुए एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि आज मा० मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार श्री ओम प्रकाश राजभर जी के अस्वस्थ होने की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल उन्हें लेकर डॉ० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान पहुंचकर स्वास्थ्य का परीक्षण कराया। मा० मंत्री जी चिकित्सकीय देखरेख में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। प्रभु श्रीराम जी से प्रार्थना है कि मा० मंत्री जी को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।