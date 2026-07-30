किलो पर 16 रुपये बचाने में सड़कों पर क्रोमियम की कब्रगाह, 20 किमी तक कैंसर वाला कचरा

कानपुर में क्रोमियम कचरा फैलाने का बड़ा मामला सामने आया है। ड्योढ़ी घाट मोड़ से सलेमपुर तक करीब 20 किमी क्षेत्र में जहरीला कचरा फेंका जा रहा है, जिससे जलाशय दूषित हो रहे हैं। फैक्ट्री संचालक 18 रुपये प्रति किलो खर्च से बचने के लिए 2.5 रुपये प्रति किलो में अवैध रूप से कचरा फिंकवा रहे हैं।

कानपुर में क्रोमियम कचरा उत्पन्न करने वाली फैक्ट्रियां पूरी तरह बेलगाम हैं। इसका एक बड़ा सच सामने आया है। ड्योढ़ी घाट मोड़ से सलेमपुर तक करीब 20 किमी में क्रोमियम का कचरा फेंका गया है। बारिश के पानी के साथ क्रोमियम बहकर आसपास स्थित जलाशयों को दूषित कर रहा है। 19 जुलाई को पुरवामीर में क्रोमियम कचरा फेंके जाने का मसला तूल पकड़ने के बाद पूरे इलाके में क्रोमियम कचरा फेंकने की तस्वीरें सामने आई हैं। रूमा से ड्यूढ़ी घाट जाने वाले लिंक मार्ग के किनारे नाले के पास 50 ट्रक से अधिक क्रोमियम कचरा कई महीनों से फेंका जा रहा है। क्रोमियम कचरा फेंके जाने की यह तस्वीर ड्योढ़ी घाट मोड़ से 20 किमी दूर सलेमपुर तक दिखाई दे रही है।

चंद रुपयों की लालच में फैला रहे जहर क्रोमियम कचरा उत्पन्न करने वाले फैक्ट्री संचालक चंद रुपयों की लालच में जहर फैला रहे हैं। कानपुर में दो कंपनियां क्रोमियम युक्त कचरे का निस्तारण करतीं हैं। प्रति किलो 12 से 18 रुपये की दर से कचरे से क्रोमियम को निकालतीं हैं। चूंकि, फैक्ट्रियों से रोजाना कई टन क्रोमियम कचरा निकलता है। ऐसे में, फैक्ट्री संचालकों को बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है।

16 रुपए/किलो बचाने के लिए सड़क पर फेंक रहे कचरा सूत्र बताते हैं कि फैक्ट्रियों के संचालक 18 रुपये किलो की दर से क्रोमियम का निस्तारण कराने के बजाय 2.5 रुपये किलो के भाव से कचरे को फेंकवा रहे हैं। 2.5 रुपये किलो के भाव से स्थानीय युवक कचरा फेंक कर अपनी जेब भर रहे हैं।

यूपीपीसीबी करती निगरानी तो नहीं होता खेल फैक्ट्रियों में उत्पादन के हिसाब से क्रोमियम कचरा निकलने की मात्रा का अनुमान होता है। इस कचरे को फैक्ट्री के लॉगबुक में दर्ज किया जाता है। फिर, कचरे को निस्तारण के लिए अनुबंधित कंपनियों में भेजा जाता है। निस्तारण करने वाली कंपनियों के लॉगबुक में भी हर कंपनी से आने वाले कचरे की मात्रा तारीख के साथ दर्ज होती है। उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने फैक्ट्रियों से निकलने वाले क्रोमियम कचरे के निस्तारण के लॉग बुक से नजरें फेर लीं। नतीजा यह हुआ कि क्रोमियम कचरा सड़कों के किनारे फेंका जा रहा है।

क्रोमियम कचरे से हो सकती हैं ये बीमारियां क्रोमियम कचरे के संपर्क में आने से कैंसर, फेफड़ों की गंभीर समस्याएं और त्वचा के अल्सर जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। हेक्सावेलेंट क्रोमियम सांस के साथ फेफड़ों, नाक और साइनस के कैंसर की बीमारी को फैला सकता है। खून में क्रोमियम की मात्रा बढ़ने से ब्लड सेल्स की सामान्य काम करने की क्षमता प्रभावित होती है। जिसके डीएनए डैमेज और रेड ब्लड सेल्स के टूटने जैसे प्रभाव देखे गए हैं। इससे एनीमिया, थकान और शरीर की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो सकती है। इसके अलावा शरीर में क्रोमियम की हाई मात्रा किडनी की ट्यूब्यूल्स को नुकसान पहुंचा सकती है और लिवर की काम करने की क्षमता को कम कर सकती है।