सौरभ हत्याकांड: जेल से निकलना चाहती है गर्भवती मुस्कान, हाईकोर्ट में जमानत अर्जी लगाने को मांगा वकील

पति की हत्या कर लाश को नीले ड्रम में छिपाने वाली शातिर मुस्कान अब जमानत पर रिहा होना चाहती है। पांच माह की गर्भवती मुस्कान ने जेल प्रशासन को पत्र भेज जमानत अर्जी हाईकोर्ट में लगाने को वकील की मांग की है।

Dinesh Rathour मेरठ, प्रमुख संवाददाताThu, 4 Sep 2025 10:25 PM
पति की हत्या कर लाश को नीले ड्रम में छिपाने वाली शातिर मुस्कान अब जमानत पर रिहा होना चाहती है। पांच माह की गर्भवती मुस्कान ने जेल प्रशासन को पत्र भेज जमानत अर्जी हाईकोर्ट में लगाने को वकील की मांग की है। मुस्कान पांच माह से जेल में है और स्थानीय कोर्ट में जमानत अर्जी निरस्त की जा चुकी है। सौरभ हत्याकांड में मुस्कान और साहिल के खिलाफ सात लोगों की गवाही पूरी हो चुकी है।

मेरठ के ब्रह्मपुरी निवासी मुस्कान रस्तोगी ने 2016 में इंद्रानगर निवासी सौरभ से लव मैरिज की थी। सौरभ ने कुछ साल मर्चेंट नेवी में नौकरी और वह ब्रिटेन में एक रेस्टोरेंट में काम संभाल रहा था। इसी साल फरवरी में पासपोर्ट रिन्यू कराने सौरभ भारत आया था। इस बीच मुस्कान का पुराने दोस्त साहिल से प्रेम प्रसंग हो गया। मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ को रास्ते से हटाने की प्लानिंग की। दोनों ने तीन मार्च की रात सौरभ को खाने में नींद की गोलियां दी और उसकी हत्या कर दी। लाश को टुकड़ों में कर नीले ड्रम में डालकर सीमेंट से जमा दिया। हत्या के बाद दोनों हिमाचल चले गए थे। 17 मार्च को वापस आए और 18 मार्च को पुलिस ने लाश बरामद करते हुए साहिल, मुस्कान की गिरफ्तारी की।

19 मार्च से मुस्कान जेल में है। मुस्कान पांच माह की गर्भवती है। सौरभ के परिजनों ने बच्चे के डीएनए टेस्ट की मांग की है। दूसरी ओर मुस्कान ने जेल प्रशासन को चिट्ठी भेज हाईकोर्ट में जमानत अर्जी लगाने को वकील मांगा है। हवाला दिया है उसकी जमानत याचिका स्थानीय जिला जज कोर्ट में खारिज हो चुकी है। ऐसे में उसे जमानत याचिका हाईकोर्ट में लगाने को वकील चाहिए।

अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में स्वस्थ मिला है बच्चा

वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने बताया मुस्कान पांच माह की गर्भवती है। उसे नियमानुसार खाना और खुराक दी जा रही है। डॉक्टरी निगरानी में रखा जाता है। मुस्कान ने पत्र भेज हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाने की मांग की है। सलाह ली जा रही है। नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में अल्ट्रासाउंड में बच्चा स्वस्थ बताया गया था। समय-समय पर डॉक्टरी परीक्षण कराया जा रहा है।

